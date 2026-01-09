$154 Miliar Aliran Kripto Ilegal Menandai Era Baru Kejahatan On-Chain yang Didorong Negara

Lanskap kejahatan kripto global berubah drastis pada tahun 2025, menurut data yang disajikan dalam bab pembuka Laporan Kejahatan Kripto 2026 oleh Chainalysis. Alamat kripto ilegal menerima setidaknya $154 miliar selama tahun tersebut, menandai level tertinggi yang pernah tercatat.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan tajam sebesar 162% dibandingkan tahun sebelumnya dan menandakan fase baru di mana aktivitas yang didukung negara memainkan peran sentral dalam kejahatan on-chain.

Seperti yang terlihat pada dekade-dekade sebelumnya, di mana aspek penipuan dan peretas individu mendominasi, tahun 2025 telah menunjukkan bagaimana sifat kejahatan kripto telah berkembang ke tingkat yang terorganisir dan bahkan sistematis.

Ada penyedia layanan profesional yang mengelola platform berskala besar di blockchain, yang membantu pelaku untuk mencuci uang, membeli barang fisik, dan bahkan melakukan pembayaran.

Negara-negara juga memanfaatkan teknologi atau mengembangkan platform mereka untuk memindahkan dana melewati saluran keuangan konvensional. Meskipun ini menunjukkan peningkatan yang besar, ini masih merupakan sebagian kecil dari seluruh pasar kripto.

Menurut Chainalysis, transaksi ilegal sebagai persentase dari total volume transaksi kripto tetap di bawah 1% pada tahun 2025, sedikit naik dari 2024. Jumlah uang yang terlibat dalam risiko tinggi juga tumbuh dengan cepat, sama seperti penggunaan legal.

Aktivitas Negara Membentuk Ulang Kejahatan Kripto

Alasan utama di balik kenaikan pada tahun 2025 terkait dengan sanksi. Kelompok yang dikenai sanksi mengalami peningkatan pendapatan sebesar 694% dari tahun sebelumnya.

Kelompok yang terkait dengan Korea Utara juga menyumbang sekitar $2 miliar untuk cryptocurrency yang dicuri, dibantu oleh peretasan besar-besaran. Pada bulan Februari, peretasan Bybit merupakan peretasan digital terbesar yang pernah ada, dengan kerugian mendekati $1,5 miliar.

Rusia juga memainkan peran penting dalam hal ini. Setelah meluncurkan fondasi hukum pada tahun 2024, negara tersebut menciptakan token A7A5 yang didukung rubel pada awal tahun 2025.

Token ini menyelesaikan lebih dari $93,3 miliar dalam transaksi dalam waktu kurang dari satu tahun, membuktikan bahwa instrumen semi-pemerintah dapat diterapkan dalam skala besar untuk melewati hambatan keuangan. Entitas terkait Iran terus menggunakan platform kripto untuk melakukan pembayaran melebihi $2 miliar dalam dompet yang dikonfirmasi.

Infrastruktur Tangguh Mendorong Operasi Kejahatan Siber yang Berkelanjutan

Tren penting lainnya yang diamati adalah munculnya kelompok pencucian uang Tiongkok. Kelompok-kelompok ini telah membentuk operasi kejahatan kripto layanan lengkap yang melibatkan fasilitas pencucian uang serta infrastruktur dasar yang diperlukan untuk mendukung penipuan dan scamming. Ini menunjukkan aspek modular dari kejahatan kripto.

Namun, jenis kejahatan siber yang lebih konvensional terus beroperasi. Ada peningkatan dalam penggunaan penyedia infrastruktur yang kuat untuk kelompok ransomware dan operator malware, serta untuk pasar gelap.

