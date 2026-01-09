BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Lanskap kejahatan kripto global berubah drastis pada tahun 2025, menurut data yang disajikan dalam bab pembuka Laporan Kejahatan Kripto 2026 oleh Chainalysis. IlegalLanskap kejahatan kripto global berubah drastis pada tahun 2025, menurut data yang disajikan dalam bab pembuka Laporan Kejahatan Kripto 2026 oleh Chainalysis. Ilegal

$154 Miliar Aliran Kripto Ilegal Menandai Era Baru Kejahatan On-Chain yang Didorong Negara

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/09 16:00
ERA
ERA$0.2212-0.31%
Everscale
EVER$0.00952-3.35%

Lanskap kejahatan kripto global berubah drastis pada tahun 2025, menurut data yang disajikan dalam bab pembuka Laporan Kejahatan Kripto 2026 oleh Chainalysis. Alamat kripto ilegal menerima setidaknya $154 miliar selama tahun tersebut, menandai level tertinggi yang pernah tercatat. 

Angka tersebut menunjukkan peningkatan tajam sebesar 162% dibandingkan tahun sebelumnya dan menandakan fase baru di mana aktivitas yang didukung negara memainkan peran sentral dalam kejahatan on-chain.

Sumber: Chainalysis

Seperti yang terlihat pada dekade-dekade sebelumnya, di mana aspek penipuan dan peretas individu mendominasi, tahun 2025 telah menunjukkan bagaimana sifat kejahatan kripto telah berkembang ke tingkat yang terorganisir dan bahkan sistematis.

Ada penyedia layanan profesional yang mengelola platform berskala besar di blockchain, yang membantu pelaku untuk mencuci uang, membeli barang fisik, dan bahkan melakukan pembayaran.

Negara-negara juga memanfaatkan teknologi atau mengembangkan platform mereka untuk memindahkan dana melewati saluran keuangan konvensional. Meskipun ini menunjukkan peningkatan yang besar, ini masih merupakan sebagian kecil dari seluruh pasar kripto.

Menurut Chainalysis, transaksi ilegal sebagai persentase dari total volume transaksi kripto tetap di bawah 1% pada tahun 2025, sedikit naik dari 2024. Jumlah uang yang terlibat dalam risiko tinggi juga tumbuh dengan cepat, sama seperti penggunaan legal.

Sumber: Chainalysis

Baca Juga: Pria Florida Kehilangan $317.000 Setelah Menjadi Korban Penipuan Kripto

Aktivitas Negara Membentuk Ulang Kejahatan Kripto

Alasan utama di balik kenaikan pada tahun 2025 terkait dengan sanksi. Kelompok yang dikenai sanksi mengalami peningkatan pendapatan sebesar 694% dari tahun sebelumnya.

Kelompok yang terkait dengan Korea Utara juga menyumbang sekitar $2 miliar untuk cryptocurrency yang dicuri, dibantu oleh peretasan besar-besaran. Pada bulan Februari, peretasan Bybit merupakan peretasan digital terbesar yang pernah ada, dengan kerugian mendekati $1,5 miliar.

Rusia juga memainkan peran penting dalam hal ini. Setelah meluncurkan fondasi hukum pada tahun 2024, negara tersebut menciptakan token A7A5 yang didukung rubel pada awal tahun 2025.

Token ini menyelesaikan lebih dari $93,3 miliar dalam transaksi dalam waktu kurang dari satu tahun, membuktikan bahwa instrumen semi-pemerintah dapat diterapkan dalam skala besar untuk melewati hambatan keuangan. Entitas terkait Iran terus menggunakan platform kripto untuk melakukan pembayaran melebihi $2 miliar dalam dompet yang dikonfirmasi.

Infrastruktur Tangguh Mendorong Operasi Kejahatan Siber yang Berkelanjutan

Tren penting lainnya yang diamati adalah munculnya kelompok pencucian uang Tiongkok. Kelompok-kelompok ini telah membentuk operasi kejahatan kripto layanan lengkap yang melibatkan fasilitas pencucian uang serta infrastruktur dasar yang diperlukan untuk mendukung penipuan dan scamming. Ini menunjukkan aspek modular dari kejahatan kripto.

Namun, jenis kejahatan siber yang lebih konvensional terus beroperasi. Ada peningkatan dalam penggunaan penyedia infrastruktur yang kuat untuk kelompok ransomware dan operator malware, serta untuk pasar gelap.

Baca Juga: Departemen Kehakiman AS Menyita Domain Penipuan Kripto yang Terkait dengan Asia Tenggara

Peluang Pasar
Logo ERA
Harga ERA(ERA)
$0.2212
$0.2212$0.2212
-0.49%
USD
Grafik Harga Live ERA (ERA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45