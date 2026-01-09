Bagaimana Amerika Serikat dapat menggunakan Greenland untuk hub penambangan Bitcoin 10.000 EH/s dari energi terlantar

Pembicaraan tentang Amerika Serikat membeli Greenland telah kembali ke Washington, dan para penambang sedang memantau proyek-proyek energi di pulau tersebut.

Gedung Putih mengatakan pembelian Greenland oleh AS adalah "diskusi aktif," menurut Reuters.

Bagi penambang Bitcoin, yang lebih dapat ditindaklanjuti adalah perencanaan tenaga industri Greenland.

Bagaimana tenaga hidro Greenland diterjemahkan menjadi kapasitas penambangan Bitcoin yang nyata

Pemerintah Greenland mengatakan berencana membuka putaran tender publik pada semester kedua 2026 untuk dua lokasi tenaga hidro terbesar yang dipetakan untuk penggunaan industri, Tasersiaq (lokasi 07.e) dan Tarsartuup Tasersua (lokasi 06.g), menurut Naalakkersuisut.gl.

Disebutkan bahwa kedua lokasi tersebut bersama-sama dapat menghasilkan lebih dari 9.500 gigawatt-jam setiap tahun.

Matematika penambangan cukup sederhana.

Spesifikasi Antminer S21 Bitmain mencantumkan 200 TH/s pada 3.500 watt, atau sekitar 17,5 joule per terahash, menurut Bitmain.

Menggunakan nilai efektivitas penggunaan daya perencanaan mendekati 1,1 (pendinginan dan overhead), 1 megawatt daya fasilitas setara dengan sekitar 0,052 exahash per detik (EH/s) pada 17,5 J/TH.

Itu menyiratkan sekitar 0,041–0,061 EH/s di seluruh rentang efisiensi 15–22 J/TH.

Daya fasilitas (MW) Batas hashrate (EH/s) @ 17,5 J/TH, PUE 1,1 5 0,26 25 1,30 50 2,60 100 5,19

Basis terpasang Greenland jauh lebih kecil dari ambisi tender.

Nukissiorfiit melaporkan sekitar 91,3 megawatt kapasitas tenaga hidro di seluruh sistemnya dan harga jual listrik rata-rata sekitar DKK 1,81 per kilowatt-jam pada 2024, menurut laporan tahunannya.

Penetapan harga gaya ritel pada level tersebut tidak sesuai dengan ekonomi penambangan.

Itulah mengapa pembangunan besar apa pun bergantung pada perjanjian pembelian tenaga industri atau pasokan behind-the-meter pada pembangkitan baru, daripada membeli listrik seperti pelanggan biasa.

Kurangnya jaringan nasional mempersempit jalur untuk skala.

Pembangkit listrik umumnya melayani kota-kota dan pemukiman sebagai sistem lokal, dengan interkoneksi terbatas, menurut Trap Greenland.

Itu mendorong konsep "terdampar" atau energi surplus awal menuju kolokasi beban fleksibel di pabrik-pabrik tertentu.

Pelaporan Greenland telah membahas pemanfaatan energi surplus dalam konteks menurunkan biaya energi, menurut Greenland Review.

Jika 5–25 megawatt dapat diagregasi behind the meter dekat pembangkitan yang ada, batasnya adalah sekitar 0,21–1,52 EH/s di seluruh rentang 15–22 J/TH (sekitar 0,26–1,30 EH/s pada 17,5 J/TH).

Itu cukup untuk pilot, tetapi tidak cukup untuk menggerakkan pangsa jaringan global.

Tingkat berikutnya adalah pembangkit hidro utama Nuuk.

Meningkatkan skala penambangan bitcoin di Greenland: dari pilot daya surplus hingga ekspansi tingkat jaringan

Buksefjord direncanakan untuk diperluas dari 45 megawatt menjadi 121 megawatt, dengan konstruksi diharapkan dimulai pada 2026 dan komisioning ditargetkan pada 2032, menurut NunaGreen.

Pipeline proyek European Investment Bank mereferensikan pembangunan Buksefjord-3 sekitar 76 megawatt di dekat pabrik 45 megawatt yang ada.

Jika 50–121 megawatt output dikontrak kepada penambang, batas listrik adalah sekitar 2,07–7,33 EH/s di seluruh rentang 15–22 J/TH (sekitar 2,6–6,3 EH/s pada 17,5 J/TH).

Itu mengasumsikan megawatt tersebut tidak diserap oleh pertumbuhan permintaan Nuuk dan rencana elektrifikasi.

Tender dua lokasi adalah di mana Greenland menjadi diskusi skala gigawatt.

Lebih dari 9.500 GWh per tahun setara dengan sekitar 1,08 gigawatt daya rata-rata jika digunakan sepenuhnya.

Itu menyiratkan batas hashrate yang dibatasi listrik sekitar 44,8–65,7 EH/s di seluruh rentang 15–22 J/TH (sekitar 56,0 EH/s pada 17,5 J/TH).

Situs pelacakan menempatkan hashrate Bitcoin sekitar 1,03–1,17 zetahash per detik (ZH/s), dan minerstat menempatkan kesulitan mendekati 148 triliun, menurut minerstat.

Pada baseline tersebut, tambang 1,08 GW yang digunakan sepenuhnya menyiratkan sekitar 4–6% dari hashrate jaringan saat ini, dengan pangsa menyusut jika hashrate global berkembang.

Bisakah modal yang terkait dengan Trump menargetkan surplus energi Greenland untuk ekspansi penambangan Bitcoin?

Modal penambangan yang terkait dengan Trump sudah terbentuk, itulah mengapa kalender daya Greenland dapat menarik perhatian di dalam sektor ini.

Hut 8 bermitra dengan Eric Trump untuk meluncurkan American Bitcoin, menggabungkan operasi penambangan Hut 8 dengan kelompok investor yang mencakup Donald Trump Jr., sementara Hut 8 mempertahankan saham 80%.

American Bitcoin mengatakan hashrate terpasang diperluas menjadi sekitar 24 EH/s dan mengutip efisiensi armada sekitar 16,4 J/TH per 1 September 2025, menurut perusahaan.

Menggunakan nilai perencanaan PUE 1,1 yang sama, 24 EH/s menyiratkan sekitar 430 megawatt daya fasilitas pada 16,4 J/TH (sekitar 460 megawatt pada 17,5 J/TH).

Itu berarti pembangunan tender 1,08 GW yang digunakan sepenuhnya dapat menggerakkan armada seukuran American Bitcoin lebih dari sekali, jika offtake didedikasikan untuk penambangan dan jika transmisi dan jadwal konstruksi bersih.

Bahkan dalam skenario kedaulatan "bagaimana jika", kendala tetap praktis.

Hidro industri memerlukan konstruksi multitahun, logistik berat, dan offtake berdurasi panjang, dan tambang memerlukan tautan data yang tangguh, suku cadang, dan kapasitas impor untuk armada ASIC.

Greenland Connect menghubungkan Kanada, Nuuk, Qaqortoq, dan Islandia melalui kabel bawah laut, menurut Tusass, tetapi tidak menyelesaikan transmisi ke cekungan hidro terpencil.

Megawatt bersih dan stabil juga menghadapi persaingan dari beban lain.

International Energy Agency telah memperingatkan bahwa AI akan mendorong permintaan listrik yang lebih tinggi dari pusat data, yang dapat meningkatkan biaya peluang untuk mendedikasikan output terbarukan berdurasi panjang untuk penambangan.

Diplomasi akan membentuk kondisi pembiayaan di sekitar tesis "tambang Greenland Trump" mana pun.

Pejabat Eropa telah menekankan bahwa status Greenland bergantung pada persetujuan dan norma kedaulatan, menurut Reuters.

Putaran tender Greenland yang direncanakan untuk semester kedua 2026 akan menetapkan baseline untuk offtake penambangan Bitcoin skala besar apa pun dari tenaga hidro baru di pulau tersebut.

Mengapa ekonomi energi dan geopolitik Greenland penting untuk penambangan Bitcoin skala besar

Namun, jika Greenland berada di bawah yurisdiksi AS dan diperlakukan sebagai zona pembangunan energi daripada pasar utilitas kecil yang terfragmentasi, batas terbarukan yang penting untuk penambangan akan bergeser dari tender hidro kelas 1-GW untuk juga fokus pada angin.

Menurut studi sistem yang diterbitkan dalam Energy dan diindeks di ScienceDirect, potensi teknis angin darat Greenland adalah sekitar 333 GW nameplate, menghasilkan sekitar 1.487 TWh per tahun dengan asumsi bahwa 20% dari area bebas es Greenland tersedia.

Itu setara dengan sekitar 170 GW pembangkitan rata-rata berdasarkan energi.

Output akan bervariasi dan akan memerlukan transmisi, overbuild, curtailment, penyimpanan, dan firming untuk melayani beban 24/7 dalam skala besar.

Menerjemahkan batas khusus energi itu menjadi hashrate menunjukkan seberapa jauh narasi "tambang Greenland Trump" dapat didorong secara teori.

Pada 15–22 J/TH dengan PUE sekitar 1,1, 170 GW pembangkitan rata-rata menyiratkan sekitar 7,0–10,4 ZH/s kapasitas hashing jika penambang dapat menyerap output rata-rata sebagai beban fleksibel, jauh di atas jaringan saat ini.

Hashrate saat ini berada di sekitar 1 ZH/s, jadi memperoleh mesin penambangan yang cukup untuk memfasilitasi pembangunan seperti itu membuat ini sebagian besar latihan teoretis dalam batas potensial yang menghadap ke depan.

Juga, 10 ZH/s bukan "beban dasar stabil 24/7" kecuali Anda menambahkan transmisi masif, overbuild, curtailment, dan penyimpanan/firming (atau menerima downtime/operasi variabel). Ini adalah batas berdasarkan penyerapan energi angin rata-rata daripada memberikan daya terjamin setiap jam.

Namun, ekstrapolasi linier kasar dari asumsi ketersediaan lahan studi yang sama dari 20% menjadi 100% menyiratkan sekitar 7.435 TWh per tahun (sekitar 848 GW rata-rata), atau sekitar 34,8–51,7 ZH/s.

Itu adalah batas fisika-dan-peta daripada rencana pembangunan, mengingat penempatan, perizinan, pelabuhan, jalan, dan persyaratan HVDC.

Menurut IRENA, biaya terpasang rata-rata global untuk angin darat baru pada 2023 adalah sekitar $1.154 per kW.

Itu menempatkan 333 GW sekitar $384 miliar untuk turbin saja sebelum premi Arktik, transmisi, dan infrastruktur firming.

OneMiners mencantumkan Antminer S21 XP Hyd pada 473 TH/s seharga $6.799. Untuk memanfaatkan 333 GW, Anda memerlukan sekitar 21.141.650 penambang, yang mencapai sekitar $143 miliar.

Namun, itu hanya biaya pembelian ASIC. Ini tidak termasuk pengiriman, bea/PPN, suku cadang, rak/PSU/jaringan, bangunan, loop pendinginan/hidro, dan komisioning, hal-hal yang sangat tidak sepele pada puluhan juta unit.

Secara keseluruhan, dengan asumsi perangkat keras tersedia (yang tidak), investasi sekitar $427 miliar akan memberi penambang yang berbasis di Greenland hash power bersumber energi terbarukan yang cukup untuk mengendalikan jaringan Bitcoin senilai $1,8 triliun sepuluh kali lipat. Atau sekitar $55 miliar untuk menyamai hashrate jaringan saat ini (bukan hanya 1/10 karena penskalaan).

Ini semua adalah angka "kasar di amplop" dengan banyak peringatan dan asumsi, tetapi kenyataannya adalah ada cukup energi yang tidak terpakai di Greenland untuk menggerakkan jaringan Bitcoin berkali-kali lipat. Dengan penyebaran Starlink, Anda mungkin juga dapat membangun beberapa pusat data AI besar.

