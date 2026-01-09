YZi Labs meningkatkan tantangan tata kelola perusahaan di cea industries terkait poison pill dan kontrol dewan

Ketegangan investor meningkat saat cea industries menghadapi sengketa tata kelola perusahaan yang tinggi profilnya, dengan fokus utama pada pil racun yang diperdebatkan dan strategi dewan.

YZi Labs yang didukung CZ meningkatkan tekanan pada CEA

YZi Labs, yang didukung oleh Changpeng "CZ" Zhao, mengintensifkan pertarungannya dengan CEA Industries atas apa yang disebutnya sebagai langkah untuk memperkuat dewan saat ini dan membatasi pengaruh pemegang saham. Perusahaan tersebut berpendapat bahwa rencana hak pemegang saham pil racun yang baru diadopsi dan amandemen anggaran dasar secara tidak adil membatasi investor.

Menurut YZi, langkah-langkah ini melampaui apa yang dipersyaratkan oleh hukum perusahaan Nevada dan dapat mengekspos dewan terhadap tantangan hukum. Selain itu, investor memperingatkan bahwa pembatasan lebih lanjut pada hak suara dapat meningkatkan risiko litigasi dan merusak kepercayaan terhadap perusahaan.

Kampanye ekspansi dewan dan kekhawatiran rapat tahunan

Sebagai bagian dari kampanye ekspansi dewan yang lebih luas, YZi mendorong untuk memperbesar dewan CEA dan memasang jajaran direktur baru. Kelompok ini melihat struktur dewan sebagai pusat untuk membuka nilai dan membentuk kembali arah strategis perusahaan. Namun, kelompok ini bersikeras bahwa setiap perubahan harus didorong langsung oleh pemegang saham melalui pemungutan suara terbuka.

YZi juga mengkritik CEA karena menunda rapat pemegang saham tahunan 2025, menyebut waktunya penting untuk pemungutan suara mengenai komposisi dewan. Investor menggambarkan penundaan rapat tahunan sebagai upaya potensial untuk membeli waktu dan mendesak perusahaan untuk menghindari apa yang disebutnya "perilaku manipulatif" dalam penjadwalan.

Perdebatan tentang strategi perbendaharaan aset digital

Sengketa tidak berhenti pada mekanisme tata kelola. YZi juga menantang narasi CEA seputar pendekatan perbendaharaan aset digitalnya. Sementara CEA telah menyatakan bahwa perusahaan tetap berkomitmen pada perbendaharaan aset digital (DAT) yang berfokus pada BNB, YZi membantah klaim bahwa perusahaan tidak pernah mempertimbangkan token lain untuk neraca keuangannya.

Secara khusus, YZi menyoroti pernyataan publik dari CEO David Namdar yang membahas potensi eksposur pada aset lain, termasuk Solana. Selain itu, perusahaan menunjuk pada kegiatan promosi dan penggalangan dana yang melibatkan Namdar dan direktur Hans Thomas sebagai bukti bahwa dewan mungkin telah mengevaluasi alternatif untuk strategi yang murni berpusat pada BNB.

Menurut YZi, kegiatan-kegiatan ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa dekat tindakan dewan sejalan dengan strategi BNB yang dinyatakan CEA. Investor berpendapat bahwa transparansi penuh seputar eksplorasi aset digital yang berbeda sangat penting untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan melindungi integritas ekosistem BNB.

Pembelaan CEA terhadap pil racun dan anggaran dasar

Pada bagiannya, CEA telah membela rencana hak pemegang saham pil racun dan pembaruan anggaran dasar terkait. Perusahaan mempertahankan bahwa langkah-langkah ini dirancang untuk melindungi semua pemegang saham, mencegah akumulasi saham yang koersif, dan menjaga nilai jangka panjang. Meski demikian, perusahaan juga mengklaim tetap terbuka terhadap keterlibatan konstruktif dengan investor.

Namun, CEA belum mengeluarkan pernyataan baru sebagai respons langsung terhadap tuduhan terbaru YZi. Kurangnya komentar yang diperbarui membuat pasar dan komunitas yang lebih luas menunggu langkah selanjutnya dalam sengketa hak pemegang saham yang sedang berlangsung ini. Pada waktu publikasi, CEA belum menanggapi permintaan komentar baru.

Hak pemegang saham dan pertimbangan regulasi

YZi mengatakan prioritas utamanya adalah melindungi hak pemegang saham CEA dan mendukung integritas serta nilai ekosistem BNB sambil mematuhi regulasi SEC. Menurut pandangan YZi, setiap tindakan dewan yang membatasi kekuatan suara atau membatasi partisipasi investor harus diteliti dengan cermat di bawah hukum negara bagian dan aturan sekuritas federal.

Selain itu, perusahaan bersikeras bahwa cea industries harus menyelaraskan alat tata kelolanya, termasuk pil racun yang kontroversial, dengan praktik terbaik di sektor aset digital. Konflik yang sedang berlangsung menyoroti bagaimana taktik defensif tradisional dapat bertabrakan dengan ekspektasi untuk keterbukaan dan desentralisasi di antara investor yang berfokus pada kripto.

Apa yang dipertaruhkan bagi pemegang saham CEA

Bentrokan antara YZi dan CEA menggarisbawahi perdebatan yang lebih luas tentang bagaimana perusahaan terkait kripto yang baru muncul harus menyeimbangkan stabilitas dewan dengan demokrasi pemegang saham. Sementara pil racun dan anggaran dasar dapat memperkuat posisi manajemen, keduanya juga berisiko mengasingkan investor kunci selama fase strategis yang sensitif.

Pada akhirnya, hasil dari konfrontasi ini akan membentuk tidak hanya jajaran ruang dewan masa depan di CEA tetapi juga persepsi pasar tentang seberapa serius perusahaan memperlakukan hak investor. Meski demikian, kedua belah pihak tampaknya berkomitmen untuk membela visi mereka tentang nilai jangka panjang, meninggalkan pemegang saham untuk menimbang klaim yang bersaing.

Singkatnya, kampanye yang meningkat oleh YZi terhadap CEA berpusat pada kontrol dewan, strategi aset digital, dan batas langkah-langkah defensif, dengan pemegang saham mengamati dengan cermat perkembangan selanjutnya.