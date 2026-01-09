BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Tim pengembangan Zcash mengungkapkan peluncuran dompet baru 'cashZ', sehari setelah kepergian signifikan mereka dari Electric Coin Company (ECC).Tim pengembangan Zcash mengungkapkan peluncuran dompet baru 'cashZ', sehari setelah kepergian signifikan mereka dari Electric Coin Company (ECC).

Masa Bergejolak untuk Zcash: Dompet 'cashZ' Muncul di Tengah Tata Kelola pada 2026

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/09 18:00
Ambire Wallet
WALLET$0.01217+0.74%

Tim pengembangan Zcash mengungkapkan pengenalan dompet baru 'cashZ', sehari setelah kepergian signifikan mereka dari Electric Coin Company (ECC). Tim yang dipimpin oleh mantan CEO ECC Josh Swihart, menyebutkan kebutuhan untuk kembali ke akar cypherpunk dan mempercepat skalabilitas Zcash sebagai alasan utama keputusan mereka.

Kembali ke Akar Cypherpunk

Swihart menjelaskan bahwa langkah mereka untuk menutup pintu di ECC dan berpisah jalan terutama dimotivasi oleh keinginan untuk kembali menekankan nilai-nilai inti Zcash. "Zcash adalah cypherpunk dan kami membutuhkan organisasi yang memahami dan dibangun di sekitar itu," katanya.

Kelompok ini berencana untuk mendirikan entitas yang dapat bertindak cepat dan tanpa hambatan birokrasi, sehingga menciptakan inovasi dan memungkinkan Zcash menyaingi raksasa kripto seperti Bitcoin dan Ethereum.

Baca Juga: Tiga Sinyal Kunci yang Mengisyaratkan Potensi Lonjakan Zcash di Januari 2026

Dompet Baru dan Migrasi

Dompet 'cashZ' dikembangkan pada platform Zashi yang sama dan akan memberikan transisi yang mulus kepada pengguna Zashi tanpa kesulitan. Diharapkan peluncuran dompet ini akan terjadi beberapa minggu dari sekarang, sementara lebih dari 3.800 orang telah terdaftar. Swihart meyakinkan komunitas bahwa pengembangan Zcash full stack akan tetap menjadi fokus mereka sebagai tim dan mengonfirmasi tidak ada koin tambahan yang diluncurkan.

Sumber: Finance Magnates

Baca Juga: ZEC Bidik Breakout $850-$900 saat Akumulasi Whale Menandakan Potensi

Dampak Pasar

Harga ZEC mengalami sedikit rebound setelah pengumuman, naik kembali ke $430. Namun demikian, aset tersebut masih turun 86% dari rekor tertinggi 2016 dan 38% dari puncak 2025, menurut data dari Coingecko.

Peluncuran 'cashZ' membawa campuran peluang dan tantangan bagi komunitas ZEC, berpotensi mengarah pada inovasi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Karena tim berkomitmen untuk menskalakan Zcash dan kembali ke asal cypherpunk-nya, komunitas tidak diragukan lagi akan sangat ingin melihat bagaimana bab baru ini berkembang.

Baca Juga: ZEC Bidik Resistensi $600 saat Rising Wedge Menandakan Keputusan Kritis

Peluang Pasar
Logo Ambire Wallet
Harga Ambire Wallet(WALLET)
$0.01217
$0.01217$0.01217
+1.07%
USD
Grafik Harga Live Ambire Wallet (WALLET)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45