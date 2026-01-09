Masa Bergejolak untuk Zcash: Dompet 'cashZ' Muncul di Tengah Tata Kelola pada 2026

Tim pengembangan Zcash mengungkapkan pengenalan dompet baru 'cashZ', sehari setelah kepergian signifikan mereka dari Electric Coin Company (ECC). Tim yang dipimpin oleh mantan CEO ECC Josh Swihart, menyebutkan kebutuhan untuk kembali ke akar cypherpunk dan mempercepat skalabilitas Zcash sebagai alasan utama keputusan mereka.

Kembali ke Akar Cypherpunk

Swihart menjelaskan bahwa langkah mereka untuk menutup pintu di ECC dan berpisah jalan terutama dimotivasi oleh keinginan untuk kembali menekankan nilai-nilai inti Zcash. "Zcash adalah cypherpunk dan kami membutuhkan organisasi yang memahami dan dibangun di sekitar itu," katanya.

Kelompok ini berencana untuk mendirikan entitas yang dapat bertindak cepat dan tanpa hambatan birokrasi, sehingga menciptakan inovasi dan memungkinkan Zcash menyaingi raksasa kripto seperti Bitcoin dan Ethereum.

Dompet Baru dan Migrasi

Dompet 'cashZ' dikembangkan pada platform Zashi yang sama dan akan memberikan transisi yang mulus kepada pengguna Zashi tanpa kesulitan. Diharapkan peluncuran dompet ini akan terjadi beberapa minggu dari sekarang, sementara lebih dari 3.800 orang telah terdaftar. Swihart meyakinkan komunitas bahwa pengembangan Zcash full stack akan tetap menjadi fokus mereka sebagai tim dan mengonfirmasi tidak ada koin tambahan yang diluncurkan.

Sumber: Finance Magnates

Dampak Pasar

Harga ZEC mengalami sedikit rebound setelah pengumuman, naik kembali ke $430. Namun demikian, aset tersebut masih turun 86% dari rekor tertinggi 2016 dan 38% dari puncak 2025, menurut data dari Coingecko.

Peluncuran 'cashZ' membawa campuran peluang dan tantangan bagi komunitas ZEC, berpotensi mengarah pada inovasi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Karena tim berkomitmen untuk menskalakan Zcash dan kembali ke asal cypherpunk-nya, komunitas tidak diragukan lagi akan sangat ingin melihat bagaimana bab baru ini berkembang.

