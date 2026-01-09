BursaDEX+
Platform berbagi video Rumble bermitra dengan penerbit stablecoin Tether untuk meluncurkan dompet kripto baru yang bertujuan memungkinkan pembayaran langsung kepada kreator dalam BitcoinPlatform berbagi video Rumble bermitra dengan penerbit stablecoin Tether untuk meluncurkan dompet kripto baru yang bertujuan memungkinkan pembayaran langsung kepada kreator dalam Bitcoin

Saingan YouTube, Rumble Bermitra Dengan Tether Untuk Meluncurkan Dompet Pembayaran Bitcoin dan Kripto untuk Kreator

Penulis: The Daily HodlSumber: The Daily Hodl
2026/01/09 18:15
Platform berbagi video Rumble bermitra dengan penerbit stablecoin Tether untuk meluncurkan dompet kripto baru yang bertujuan memungkinkan pembayaran langsung kepada kreator dalam Bitcoin (BTC) dan aset digital lainnya.

Menurut pengumuman perusahaan, dompet tersebut, yang disebut Rumble Wallet, terintegrasi langsung ke dalam platform Rumble dan memungkinkan pengguna memberi tip kepada kreator menggunakan Bitcoin, stablecoin USDT Tether, dan Tether Gold, yang didukung oleh emas fisik.

Dompet ini bersifat non-kustodian, yang berarti pengguna mempertahankan kontrol atas kunci pribadi mereka daripada bergantung pada perantara terpusat.

Rumble mengatakan dompet ini dibangun menggunakan Wallet Development Kit Tether, menandai penerapan komersial pertama dari toolkit tersebut. Integrasi ini dirancang untuk memungkinkan platform mendukung pembayaran kripto sambil menjaga penyimpanan aset pada pengguna individu daripada platform itu sendiri.

Dompet ini juga mendukung jalur masuk dan keluar fiat melalui kemitraan dengan penyedia pembayaran kripto MoonPay, memungkinkan pengguna mengonversi metode pembayaran tradisional ke aset digital yang didukung.

Rumble memposisikan dompet ini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menyediakan alat monetisasi alternatif bagi kreator saat bersaing dengan platform yang lebih besar seperti YouTube.

CEO Tether Paolo Ardoino mengatakan kemitraan ini menggabungkan pembayaran digital dengan monetisasi kreator dalam skala besar sementara CEO Rumble Chris Pavlovski membingkai peluncuran ini sebagai langkah menuju pengurangan ketergantungan pada perantara keuangan tradisional.

Disclaimer: Opini yang diungkapkan di The Daily Hodl bukan merupakan saran investasi. Investor harus melakukan uji tuntas mereka sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, mata uang kripto, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda alami adalah tanggung jawab Anda. The Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan mata uang kripto atau aset digital apa pun, dan The Daily Hodl juga bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Dihasilkan: Midjourney

Postingan Pesaing YouTube Rumble Bermitra Dengan Tether Untuk Meluncurkan Dompet Pembayaran Bitcoin dan Kripto untuk Kreator pertama kali muncul di The Daily Hodl.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

