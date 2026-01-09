Saingan YouTube, Rumble Bermitra Dengan Tether Untuk Meluncurkan Dompet Pembayaran Bitcoin dan Kripto untuk Kreator

Platform berbagi video Rumble bermitra dengan penerbit stablecoin Tether untuk meluncurkan dompet kripto baru yang bertujuan memungkinkan pembayaran langsung kepada kreator dalam Bitcoin (BTC) dan aset digital lainnya.

Menurut pengumuman perusahaan, dompet tersebut, yang disebut Rumble Wallet, terintegrasi langsung ke dalam platform Rumble dan memungkinkan pengguna memberi tip kepada kreator menggunakan Bitcoin, stablecoin USDT Tether, dan Tether Gold, yang didukung oleh emas fisik.

Dompet ini bersifat non-kustodian, yang berarti pengguna mempertahankan kontrol atas kunci pribadi mereka daripada bergantung pada perantara terpusat.

Rumble mengatakan dompet ini dibangun menggunakan Wallet Development Kit Tether, menandai penerapan komersial pertama dari toolkit tersebut. Integrasi ini dirancang untuk memungkinkan platform mendukung pembayaran kripto sambil menjaga penyimpanan aset pada pengguna individu daripada platform itu sendiri.

Dompet ini juga mendukung jalur masuk dan keluar fiat melalui kemitraan dengan penyedia pembayaran kripto MoonPay, memungkinkan pengguna mengonversi metode pembayaran tradisional ke aset digital yang didukung.

Rumble memposisikan dompet ini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menyediakan alat monetisasi alternatif bagi kreator saat bersaing dengan platform yang lebih besar seperti YouTube.

CEO Tether Paolo Ardoino mengatakan kemitraan ini menggabungkan pembayaran digital dengan monetisasi kreator dalam skala besar sementara CEO Rumble Chris Pavlovski membingkai peluncuran ini sebagai langkah menuju pengurangan ketergantungan pada perantara keuangan tradisional.

