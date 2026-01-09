Perusahaan Kripto Harus Mengajukan Otorisasi FCA Mulai September Tahun Ini

Otoritas Jasa Keuangan Inggris telah menguraikan persyaratan bagi perusahaan yang ingin melakukan aktivitas kripto aset baru yang diatur, dengan periode aplikasi diperkirakan dibuka pada September 2026.

Perusahaan akan memerlukan otorisasi di bawah Undang-Undang Layanan dan Pasar Keuangan sebelum rezim baru dimulai pada Oktober 2027. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mengatur sektor mata uang kripto dan memperkenalkan perlindungan konsumen yang saat ini masih kurang.

Otorisasi FSMA Wajib untuk Perusahaan Kripto

Untuk mendukung transisi ini, FCA meluncurkan konsultasi publik untuk menilai bagaimana persyaratan buku panduan yang ada akan diterapkan pada perusahaan kripto, mencakup tata kelola, ketahanan operasional, kontrol kejahatan keuangan, dan kewajiban Tugas Konsumen.

Ini termasuk perusahaan yang saat ini terdaftar di bawah peraturan anti pencucian uang atau pembayaran dan uang elektronik, yang harus mendapatkan otorisasi FSMA karena "tidak akan ada konversi otomatis."

Perusahaan yang sudah diotorisasi di bawah FSMA untuk aktivitas lain perlu mengubah izin mereka, dan perusahaan kripto aset yang mengandalkan perusahaan lain yang diotorisasi FCA untuk menyetujui promosi keuangan harus mendapatkan otorisasi langsung untuk memasarkan kepada pelanggan Inggris.

Perusahaan Disarankan Mencari Dukungan Kepatuhan Independen

FCA berencana mengadakan sesi informasi untuk menjelaskan rezim baru, proses otorisasi, dan standar. Layanan dukungan pra-aplikasi menawarkan pertemuan opsional dan gratis untuk membahas model bisnis dan ekspektasi FCA, meskipun ini "tidak menjamin aplikasi yang berhasil" dan bukan merupakan nasihat.

Perusahaan didorong untuk mencari dukungan hukum atau kepatuhan independen saat menyiapkan aplikasi.

Perusahaan Menghadapi Pembatasan Tanpa Otorisasi Tepat Waktu

Aplikasi yang diajukan selama periode yang ditentukan dapat diharapkan untuk ditentukan sebelum rezim dimulai. Ketentuan penyelamatan memungkinkan perusahaan untuk terus menawarkan layanan kripto sementara aplikasi tertunda atau sedang ditinjau oleh Tribunal Atas.

Aplikasi yang diajukan di luar periode ini mungkin masih dipertimbangkan tetapi tidak akan menerima penilaian yang dipercepat, dan perusahaan yang tidak diotorisasi sebelum rezim dimulai akan memasuki ketentuan transisi, mempertahankan kontrak yang ada tetapi dibatasi dari aktivitas kripto baru yang diatur Inggris sampai otorisasi diberikan.