Investor awal mungkin memegang token OZ, yang dapat berlipat ganda secara signifikan di masa mendatang. Meluncurkan, atau listing, pada harga $1 dapat membuka jalan bagi Ozak

Peluncuran Ozak AI di $1 Dapat Memicu Kenaikan Cepat ke $5 — Dan Proyeksi Jangka Panjang ke $50 Menunjukkan Investor Awal Dapat Melipatgandakan Kekayaan Beberapa Ribu Kali

Penulis: LiveBitcoinNewsSumber: LiveBitcoinNews
2026/01/09 20:08
Investor awal kemungkinan memegang token OZ, yang dapat berlipat ganda secara signifikan di masa mendatang. Peluncuran, atau listing, di harga $1 dapat membuka jalan bagi Ozak AI untuk mencapai angka $5 dalam waktu singkat. Proyeksi jangka panjang secara menarik menunjukkan bahwa proyek kripto bertenaga AI ini bahkan dapat mencapai $50.

Prakiraan untuk OZ

Prakiraan jangka pendek untuk OZ memperkirakan token AI ini akan diperdagangkan di harga $1 saat listing. Ini akan menjadi ROI 71x dari nilai penawaran saat ini sebesar $0,014. Mencapai harga target dapat mengubah investasi dasar $100 menjadi $7.100.

Kenaikan cepat ke $5 diperkirakan akan terjadi dalam waktu singkat setelah mencapai angka $1. Itu akan menjadi keuntungan 357x bagi investor yang mengakumulasi token di harga $0,014. Ini dapat mengubah investasi dasar yang sama menjadi $35.700.

Pengganda seribu kali kemungkinan akan menjadi 3.571x, mengingat OZ diperkirakan akan berada di sekitar $50. Pertimbangkan investasi dasar yang sama untuk menempatkan ROI ini dalam perspektif. Ini dapat menjadi $357.100. Proyeksi bullish dibangun di sekitar momentum pertumbuhan yang telah ditetapkan Ozak AI hingga saat ini. Perusahaan telah menjual lebih dari 1,07 miliar token dan mengumpulkan lebih dari $5,42 juta dana.

Youtube embed:

Memahami Ozak AI: Bisakah Proyek AI Benar-Benar Memberikan Pertumbuhan?

Investor Awal Ozak AI tentang Teknologinya

Investor yang membeli OZ pada tahap awal melihat potensinya yang berasal dari perpaduan alat AI, infrastruktur terdesentralisasi, dan pertumbuhan tertoken. Integrasi AI ke dalam ekosistem telah bekerja dengan baik dalam menghasilkan yield yang dioptimalkan secara otomatis dan memfasilitasi analitik pintar untuk pengambilan keputusan yang efisien & real-time.

Peluncuran Dune Analytics Dashboard, yang juga dikenal sebagai Presale Dashboard, telah meningkatkan transparansi dalam ekosistem. Ini memungkinkan komunitas untuk memvalidasi data presale secara langsung dengan data on-chain. Peluncurannya telah disambut baik oleh komunitas, dengan banyak dari mereka menghargai upaya untuk membuka data presale sepenuhnya.

Asosiasi Ozak AI sebagai Faktor Tambahan

Investor awal mengharapkan kekayaan mereka berlipat ganda seribu kali juga atas dasar aliansi strategisnya dengan pemain kripto AI penting, seperti Meganet.

Kemitraan antara Ozak AI dan Meganet diumumkan pada awal Oktober 2025. Pengumuman tersebut menggarisbawahi penggabungan Predictive Agents dengan mekanisme berbagi bandwidth berbasis node. Tujuan inti mereka adalah membuat prediksi AI yang dapat menghasilkan wawasan keuangan secara real-time.

Investor juga mencatat kemitraannya dengan Phala Network, Openledger, dan SINT, di antara banyak lainnya.

Kesimpulan Utama

Prakiraan jangka panjang untuk Ozak AI melihat investor awal memegang kekayaan mereka setelah melalui pengganda seribu kali. Prakiraan jangka pendek melihat kepemilikan mereka melonjak ke $1 sebelum naik ke angka $5. Proyeksi bullish ini didasarkan pada teknologi bertenaga AI-nya dan daftar aliansi strategis yang terus bertambah.

Disclaimer: Ini adalah postingan berbayar dan tidak boleh diperlakukan sebagai berita/saran. LiveBitcoinNews tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diakibatkan dari konten, produk, atau layanan yang direferensikan dalam siaran pers ini

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktulan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

