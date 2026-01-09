Mengoptimalkan Biaya dan Pemanfaatan Kluster Databricks Tanpa Tabel Sistem

Di sebagian besar lingkungan Databricks enterprise (seperti di MSC atau ekosistem analitik besar), tabel sistem seperti system.job_run_logs atau system.cluster_events mungkin dibatasi atau dinonaktifkan karena kebijakan keamanan atau tata kelola.
Namun, melacak utilisasi cluster dan biaya sangat penting untuk:
Blog ini mendemonstrasikan pendekatan langkah demi langkah untuk menghitung utilisasi cluster dan biaya hanya menggunakan Databricks REST API — tidak memerlukan tabel sistem.
Di platform data MSC kami, kami menjalankan beberapa cluster Databricks di lingkungan development, test, dan production. \n Kami memiliki tiga tantangan utama:
Oleh karena itu, kami membangun penganalisis utilisasi ringan yang:
Tantangan yang teridentifikasi
Tim sering perlu mengetahui:
Ketika tabel sistem Unity Catalog (misalnya, system.job_run_logs) tidak tersedia, pendekatan berbasis SQL default gagal. REST API menjadi alternatif yang dapat diandalkan.
Pendekatan tingkat tinggi yang digunakan dalam notebook
Notebook ini sengaja menggunakan query terbatas (N run terakhir, jendela waktu) agar berjalan cepat.
\ 1. Setup & Konfigurasi
# Databricks Cluster Utilization & Cost Analyzer (no system tables) # Author: GPT-5 | Works on any workspace with REST API access # Requirements: Databricks Personal Access Token, Workspace URL # You can run this inside a Databricks notebook or externally. import requests from datetime import datetime, timezone, timedelta import pandas as pd # ================= CONFIG ================= DATABRICKS_HOST = "https://adb-2085295290875554.14.azuredatabricks.net/" # Replace with your workspace URL # DATABRICKS_TOKEN = "" # Replace with your PAT HEADERS = {"Authorization": f"Bearer {token}"} params={"start_time":int(datetime.now().timestamp()*1000),"end_time":int((datetime.now()+timedelta(days=1)).timestamp()*1000),"order":"DESCENDING"} # Time window (e.g., last 7 days) DAYS_BACK = 7 SINCE_TS_MS = int((datetime.now(timezone.utc) - timedelta(days=DAYS_BACK)).timestamp() * 1000) UNTIL_TS_MS = int(datetime.now(timezone.utc).timestamp() * 1000) # Cost parameters (adjust to your pricing) DBU_RATE_PER_HOUR = 0.40 # $ per DBU/hr VM_COST_PER_NODE_PER_HOUR = 0.60 # $ per cloud VM node/hr DEFAULT_DBU_PER_CLUSTER_PER_HOUR = 8 # Typical for small-medium jobs cluster # ==========================================
\ Bagian ini menginisialisasi:
Dalam setup enterprise, tarif ini dapat diambil secara dinamis melalui FinOps atau API billing Anda.
Fungsi Wrapper API
\
# Api GET request def api_get(path, params=None): url = f"{DATABRICKS_HOST.rstrip('/')}{path}" try: r = requests.get(url, headers=HEADERS, params=params, timeout=60) if r.status_code == 404: print(f"Skipping :{path} (404 Not Found)") return {} r.raise_for_status() return r.json() except Exception as e: print(f"Error: {e}") return {}
\ Fungsi helper ini menstandarkan semua panggilan REST API GET. \n Fungsi ini:
Membangun URL endpoint lengkap
Menangani 404 dengan baik (penting ketika cluster atau run telah kedaluwarsa)
Mengembalikan JSON yang telah di-parse
Mengapa ini penting: Fungsi ini memastikan komunikasi API yang bersih tanpa merusak alur notebook Anda jika ada data cluster yang hilang.
\
List Semua Cluster Aktif
\
# ---------- STEP 1: Get All Clusters Related Details ---------- def list_clusters(): clusters = [] res = api_get("/api/2.0/clusters/list") return res.get("clusters", [])
\ Ini mengambil semua cluster yang tersedia di workspace Anda. \n Ini setara dengan melihat tab "Compute" Anda secara programatis. \n Response berisi:
ID Cluster
Nama
Jumlah node
Informasi creator
Waktu pembuatan & terminasi
Kasus penggunaan: Membantu mengidentifikasi cluster mana yang mengonsumsi sumber daya dalam jendela yang dipilih.
4. Estimasi Runtime Cluster
\
# ---------- STEP 2: Get Cluster Events Runtime ---------- def get_cluster_runtime(cluster): events = [] offset = 0 limit = 200 # while True: # params = {"cluster_id": cluster_id} created = cluster.get("creator_user_name") created_time = cluster.get("start_time") or cluster.get("created_time") terminated_time = cluster.get("terminated_time") if not created_time: return 0 end_ts = terminated_time or UNTIL_TS_MS start_ms = max(created_time, SINCE_TS_MS) runtime_ms = max(0, end_ts - start_ms) return runtime_ms /1000/3600
\ Kami menghitung total jam berjalan untuk setiap cluster:
Menggunakan timestamp pembuatan dan terminasi
Menangani cluster yang sedang berjalan (terminated_time hilang)
Menormalisasi ke jam
Mengapa ini penting: Nilai ini adalah denominator untuk utilisasi — mewakili total waktu aktif cluster selama jendela waktu.
5. Dapatkan Job Runs Terbaru
\
# ------------------Get Recent Job Runs ---------------------------- def get_recent_job_runs(): params ={"start_time":int(datetime.now().timestamp()*1000),"end_time":int((datetime.now()+timedelta(days=1)).timestamp()*1000),"order":"DESCENDING"} res = api_get("/api/2.1/jobs/runs/list", params) return res.get("runs", [])
\ Alih-alih mengambil seluruh riwayat job (yang lambat), \n Fungsi ini mengambil 10 job runs terbaru untuk diagnostik cepat.
Dalam production, Anda dapat memfilter berdasarkan:
\
Hitung Utilisasi dan Biaya
\
# -------------------------------------Compute Cost and parse cluster utilization detials --------------------- def compute_utilization_and_cost(clusters, job_runs): records =[] now_ms = int(datetime.now(timezone.utc).timestamp() * 1000) for c in clusters: cid = c.get("cluster_id") cname = c.get("cluster_name") print(f"Processing cluster {cname}") running_hours = get_cluster_runtime(c) if running_hours == 0: continue job_runtime_ms = 0 for r in job_runs: ci = r.get("cluster_instance",{}) if ci.get("cluster_id") == cid: s = r.get("start_time") or SINCE_TS_MS e = r.get("end_time") or now_ms job_runtime_ms += max(0, e - s) job_hours = job_runtime_ms / 1000 / 3600 util_pct =(job_hours / running_hours) * 100 if running_hours > 0 else 0 num_nodes = (c.get("num_workers") or c.get("autoscale",{}).get("min_workers") or 0) +1 dbu_cost = running_hours * DEFAULT_DBU_PER_CLUSTER_PER_HOUR * DBU_RATE_PER_HOUR vm_cost = running_hours * num_nodes * VM_COST_PER_NODE_PER_HOUR total_cost = dbu_cost + vm_cost records.append({ "cluster_id": cid, "cluster_name": cname,"running_hours":round(running_hours,2), "job_hours": round(job_hours,2) ,"utilization_pct": round(util_pct,2), "nodes": num_nodes,"dbu_cost": round(dbu_cost,2), "vm_cost": round(vm_cost,2), "total_cost": round(total_cost,2) }) return pd.DataFrame(records)
Ini adalah inti dari logika:
Melakukan loop melalui setiap cluster
Menghitung total runtime job per cluster (menggunakan API job runs)
Menurunkan persentase utilisasi = (job_hours / cluster_running_hours) × 100
Estimasi biaya:
Mengapa ini penting: \n Ini memberikan gambaran terpadu tentang efisiensi dan pengeluaran — berguna untuk mengidentifikasi cluster dengan biaya tinggi tetapi utilisasi rendah.
7. Orkestrasi Pipeline
\
# ---------- MAIN ---------- print(f"Collecting data for last {DAYS_BACK} days...") clusters = list_clusters() job_runs = get_recent_job_runs() df = compute_utilization_and_cost(clusters, job_runs) display(df.sort_values("utilization_pct", ascending=False))
\ Blok final ini:
Mengambil data
Melakukan komputasi biaya
Menampilkan Data Frame yang telah diurutkan
Dalam praktiknya, Data Frame ini dapat:
Diekspor ke Excel atau Delta Table
Dikirim ke dashboard Power BI
Diintegrasikan ke dalam pipeline otomasi FinOps
\
Contoh Hasil
| cluster_name | running_hours | job_hours | utilization_pct | nodes | total_cost | |----|----|----|----|----|----| | etl-job-prod | 36.5 | 28.0 | 76.7% | 4 | $142.8 | | dev-debug | 12.0 | 1.2 | 10.0% | 2 | $18.4 | | nightly-adf | 48.0 | 45.0 | 93.7% | 6 | $260.4 |
\
\ \
Manfaat Dunia Nyata
Dengan menerapkan penganalisis ini:
Tim engineering dapat melacak biaya cluster bahkan tanpa akses audit.
Manajer mendapatkan visibilitas ke cluster yang kurang dimanfaatkan.
DevOps dapat secara otomatis menghentikan cluster dengan penggunaan rendah.
Finance dapat memvalidasi invoice Databricks dengan metrik internal.
Dalam proyek MSC kami, kami menggunakan ini sebagai bagian dari stack observabilitas platform data kami — menggabungkan data REST API, log job ADF, dan tren biaya ke dalam dashboard terpadu.
\