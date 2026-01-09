MEXC Meluncurkan Program Referral Ambassador dengan Komisi hingga 40% dan Hadiah Emas Batangan

MEXC, bursa aset digital dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan pelopor perdagangan bebas biaya sejati, telah meluncurkan Program Referral Ambassador, sebuah inisiatif berbasis komunitas yang dirancang untuk memberi penghargaan kepada pengguna yang berbagi peluang dan membangun koneksi dalam komunitas kripto global.

Keunggulan Utama Program Referral Ambassador

Semua pengguna MEXC secara otomatis memenuhi syarat sebagai Rising Ambassador tanpa perlu aplikasi atau biaya. Peserta dapat memantau kemajuan mereka secara real time, mendapatkan penghasilan dari komisi referral dan acara eksklusif, serta menghasilkan pendapatan pasif yang terus bertambah seiring jaringan mereka berkembang. Ambassador juga mendapatkan akses ke komunitas global untuk bertukar strategi, mengakses sumber daya MEXC, dan menerima pembaruan platform lebih awal.

Sistem Ambassador Tiga Tingkat

Program ini menampilkan struktur tiga tingkat: Rising Ambassador, Elite Ambassador, dan Champion Ambassador. Pengguna naik tingkat berdasarkan jumlah referral yang valid dan volume perdagangan Futures dari referee mereka. Program ini beroperasi dalam siklus evaluasi dua bulan, dengan kinerja di setiap periode menentukan status ambassador untuk siklus berikutnya.

Hak Istimewa dan Hadiah Eksklusif

Program Referral Ambassador memberikan hak istimewa eksklusif kepada ambassador sesuai dengan tingkat mereka. Semua ambassador berhak mendapatkan komisi referral hingga 40% berdasarkan aktivitas perdagangan referee mereka. Elite Ambassador dapat bergabung dengan Elite Referral Rally untuk memenangkan hingga $2.500 masing-masing. Champion Ambassador berhak mengikuti Champion Referral Spin untuk memenangkan hadiah terjamin termasuk emas batangan.

Untuk detail program lengkap, kunjungi halaman Program Referral Ambassador MEXC.

Tentang MEXC

Didirikan pada tahun 2018, MEXC berkomitmen untuk menjadi "Cara Termudah Anda ke Kripto." Melayani lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 170 negara, MEXC dikenal karena pilihan token trending yang luas, peluang airdrop setiap hari, dan biaya perdagangan yang rendah. Platform kami yang ramah pengguna dirancang untuk mendukung trader pemula maupun investor berpengalaman, menawarkan akses yang aman dan efisien ke aset digital. MEXC memprioritaskan kesederhanaan dan inovasi, membuat perdagangan kripto lebih mudah diakses dan menguntungkan.

Situs Web Resmi MEXC｜ X ｜ Telegram ｜Cara Mendaftar di MEXC

Untuk pertanyaan media, silakan hubungi tim PR MEXC: [email protected]

Penafian Risiko:

Konten ini bukan merupakan nasihat investasi. Mengingat sifat pasar cryptocurrency yang sangat volatile, investor didorong untuk menilai dengan hati-hati fluktuasi pasar, fundamental proyek, dan potensi risiko keuangan sebelum membuat keputusan perdagangan apa pun.

Sumber

Penafian: TheNewsCrypto tidak mendukung konten apa pun di halaman ini. Konten yang digambarkan dalam Siaran Pers ini tidak mewakili nasihat investasi apa pun. TheNewsCrypto merekomendasikan pembaca kami untuk membuat keputusan berdasarkan riset mereka sendiri. TheNewsCrypto tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang terkait dengan konten, produk, atau layanan yang dinyatakan dalam Siaran Pers ini.