Mengapa Harga Polygon (POL) Naik Hari Ini—Seberapa Tinggi Selanjutnya?

Harga POL Polygon sedang mendapatkan daya tarik karena trader beralih ke altcoin yang menunjukkan kekuatan relatif dan struktur teknikal yang bersih. Meskipun pasar kripto yang lebih luas tetap berhati-hati, POL telah mulai menarik volume segar dan partisipasi yang didorong momentum, mendorong harga lebih tinggi dalam jangka pendek.

Pergerakan ini terjadi di tengah perhatian yang diperbarui pada ekosistem Polygon dan meningkatnya sentimen seputar aset terkait Ethereum yang dapat diskalakan. Rally ini didukung oleh perilaku harga, menjadikan POL salah satu altcoin yang paling diawasi saat ini.

Mengapa Harga POL Naik Sekarang

Pemicu utama adalah fokus yang diperbarui pada Open Money Stack Polygon, kerangka pembayaran dan penyelesaian yang bertujuan untuk memungkinkan transfer stablecoin yang diatur dan penyelesaian on-chain. Ini telah mendorong POL kembali menjadi sorotan sebagai perdagangan terkait pembayaran, menarik aliran spekulatif jangka pendek karena trader beralih ke narasi utilitas dunia nyata.

Pada saat yang sama, laporan pasar terbaru seputar Polygon yang mengeksplorasi integrasi strategis dan potensi akuisisi Coinme telah meningkatkan sentimen. Meskipun belum dikonfirmasi, aliran berita telah memposisikan POL sebagai kandidat untuk eksposur on- dan off-ramp yang lebih dalam, yang sedang diantisipasi oleh trader.

Data on-chain dari beberapa minggu terakhir menunjukkan peningkatan yang jelas: pembakaran POL harian telah meningkat menjadi sekitar 1 juta token, alamat aktif naik lebih dari 25%, dan volume transaksi telah meningkat mendekati 20%, menandakan penggunaan jaringan yang lebih kuat dan pasokan jangka pendek yang mengencang.

Secara bersama-sama, katalis terbaru ini menjelaskan mengapa POL menarik momentum sekarang—didorong oleh berita, spekulasi, dan aktivitas yang terukur, bukan hanya kekuatan pasar secara luas.

Seberapa Tinggi Harga Polygon Bisa Naik di 2026?

Sejak penolakan dari $0,2964, harga POL telah mempertahankan tren menurun yang kuat, menandai titik terendah di bawah $0,1. Awal 2026 ternyata sangat bullish karena harga naik lebih dari 50%. Namun, token ini menghadapi tekanan ke atas yang signifikan pada resistensi krusial yang mungkin menimbulkan beberapa kekhawatiran. Tetapi dalam perspektif yang lebih luas, bull tampaknya siap untuk lompatan 18% hingga 20% yang dapat membuka pintu untuk target yang lebih tinggi.

Harga POL memantul dari titik terendah pada 0 FIB di $0,098 dan melonjak luar biasa untuk mencapai 0,236 FIB, di mana ia menghadapi resistensi. RSI telah memasuki zona overbought tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda pullback. Ini menunjukkan momentum bullish tetap utuh meskipun menghadapi beberapa resistensi. Di sisi lain, level akumulasi/distribusi menampilkan pemulihan berbentuk V yang menunjukkan akumulasi telah dimulai secara agresif, mengakhiri distribusi. Volume dalam kondisi bullish, yang telah meningkat secara signifikan; oleh karena itu, harga POL siap untuk mempertahankan kenaikan yang sehat.

Inilah yang Harus Diperhatikan Trader Selanjutnya!

Potensi kenaikan harga POL Polygon tergantung pada bagaimana harga bereaksi di zona resistensi kunci, dengan momentum saat ini mendukung kelanjutan selama struktur bertahan.

Target jangka pendek: $0,15–$0,16: Ini adalah zona resistensi utama pertama di mana penjual sebelumnya masuk. Penembusan bersih dan bertahan di atas level ini dapat memicu pembelian lanjutan.

Target kenaikan berikutnya: $0,20–$0,22: Level psikologis dan struktural. Merebut kembali zona ini akan menandakan pergeseran tren yang lebih luas dan menarik trader momentum dan breakout.

Target bullish yang diperluas: $0,25–$0,28: Area ini selaras dengan pasokan timeframe yang lebih tinggi. POL akan membutuhkan volume yang berkelanjutan dan lingkungan pasar yang mendukung untuk mencapai zona ini.

Level pembatalan bearish: $0,11–$0,12: Penembusan di bawah support ini akan melemahkan struktur bullish dan meningkatkan risiko pullback yang lebih dalam.

Bagi trader, level-level ini harus diperlakukan sebagai zona reaksi, bukan target yang dijamin. Perilaku volume dan penerimaan harga di setiap level akan menentukan apakah POL melakukan konsolidasi, perpanjangan, atau penolakan.