Apakah Selera Risiko Kembali atau Tidak? Apa yang Minggu Pertama 2026 Beritahu Kita Tentang Sentimen Kripto

Minggu pertama tahun 2026 telah membawa momentum baru ke pasar kripto. Sebelum tanggal 1 Januari, total kapitalisasi pasar kripto sebagian besar tetap berada dalam kisaran antara $2,82 triliun dan $3,05 triliun dengan BTC terbatas dalam zona $84,2K hingga $90K.

Peningkatan aktivitas, baik dalam hal arus modal maupun aksi harga, telah membawa pergeseran sentimen sementara analis sedang mempertimbangkan kemungkinan apakah tren ini dapat dipertahankan.

Untuk sebagian besar Q4 2025, sentimen di seluruh pasar kripto tetap suram, sebagian besar karena kinerja yang mengecewakan selama periode di mana banyak yang memposisikan diri untuk kenaikan yang kuat. Peristiwa likuidasi 10 Oktober merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dan penurunan lambat setelahnya hanya menambah tekanan. Selain itu, kripto mulai terpisah dari momentum kuat yang kita lihat menjelang akhir tahun lalu di aset tradisional, termasuk saham AS dan komoditas seperti Emas dan Perak.

Namun, awal tahun 2026 sejauh ini tampaknya telah mengubah skenario. Level kunci sedang diuji kembali saat meja perdagangan dibuka kembali dan likuiditas kembali ke pasar. Di permukaan, sentimen kripto tampaknya telah bergerak dari apatis menjadi waspada. Yang mendorong perubahan struktur pasar ini adalah kombinasi dari beberapa faktor seperti peningkatan arus masuk ETF spot, pengambilan keuntungan yang berkurang dari pemegang jangka panjang, peningkatan bertahap dalam open interest futures dan kejelasan regulasi yang berkembang, dengan komite perbankan senat AS dijadwalkan akan memilih RUU struktur pasar pada 15 Januari.

Sinyal Awal dari Aksi Harga

Sejak 1 Januari, Bitcoin naik sekitar 4% pada saat penulisan ini, membuka tahun di $87,5K dan mencapai tertinggi $94,8K pada 5 Januari. Dari sudut pandang teknis, Bitcoin mendekati zona support dan resistance jangka panjang yang signifikan antara $93K hingga $95K yang telah berlaku sejak Desember 2024. Ini menjelaskan mengapa harga mengalami penurunan dari wilayah $94K. Sampai kita melihat penembusan dan penutupan yang menentukan di atas zona ini, tren bullish yang lebih panjang tidak dapat dikonfirmasi.

Yang jelas bagaimanapun adalah bahwa ada selera risiko dalam pasar kripto yang lebih luas dan tidak terbatas pada Bitcoin. Altcoin, yang diukur dengan grafik TOTAL2 tidak termasuk stablecoin, naik sekitar 8% sejak awal tahun. Large caps seperti XRP, Solana dan Sui telah mengungguli Bitcoin selama periode ini.

Khususnya, sektor seperti AI dan meme telah menunjukkan kekuatan yang signifikan, naik masing-masing 27% dan 23%.

Posisi Versus Keyakinan

Volume Spot dan Futures juga menunjukkan bahwa trader secara bertahap memposisikan diri dengan keyakinan risk-on. Ketika kita melihat volume spot, yang telah mengalami tren menurun yang jelas sejak minggu kedua Oktober, sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda awal pembalikan, pola yang juga muncul di pasar derivatif.

Posisi terbuka futures agregat di BTC juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah deleveraging besar-besaran yang kita saksikan kuartal lalu. Pemulihan moderat dalam posisi bertepatan dengan kenaikan harga, menunjukkan bahwa trader memasuki kembali pasar sehingga meningkatkan kondisi likuiditas dan mendukung penemuan harga jangka pendek.

Aktivitas Institusional Diawasi dengan Ketat

Selain kenaikan volume, arus ETF spot AS, khususnya untuk ETF altcoin, juga memulai tahun dengan pergeseran kembali ke gerakan. Ini terjadi setelah periode panjang arus keluar bersih dan aktivitas yang lemah terlihat sepanjang akhir 2025.

ETF BTC sejak awal tahun telah bercampur. Tanggal 5 Januari mencatat arus masuk yang tidak terlihat sejak Oktober, tetapi ini diikuti dengan tiga hari berturut-turut arus keluar, meninggalkan arus masuk bersih sejak awal tahun sebesar $40,4 juta.

Sebagai perbandingan, Arus masuk ke ETF spot ETH menunjukkan kekuatan yang lebih besar, dengan arus masuk bersih sebesar $199,7 juta sejauh tahun ini. Khususnya, ETF spot Solana telah melihat permintaan konsisten mencatat arus masuk bersih sebesar $50,72 juta sejak 1 Januari.

Selain aktivitas ETF Spot yang ada, minat institusional dalam kripto diperkuat oleh berita bahwa Morgan Stanley mengajukan permohonan ETF spot Bitcoin, Ethereum dan Solana kepada SEC.

Apa yang Akan Mengkonfirmasi Sentimen Selanjutnya

Sementara 2026 telah menunjukkan tanda-tanda awal pembalikan tren, masih ada level kunci yang perlu direbut kembali di grafik. Sejauh ini, yang positif adalah bahwa meskipun BTC ditolak dari zona $94K, ia telah memantul sempurna dari simple moving average 50 hari, yang telah bertindak sebagai support dalam rally sebelumnya ke atas. Dalam jangka pendek, melampaui resistance $95K dan memperlakukan ini sebagai support akan menjadi katalis penting untuk meningkatkan sentimen di antara trader.

Untuk benar-benar melihat pergeseran sentimen yang berkelanjutan, kita dapat menggunakan model Short Term Holder Cost Basis sebagai referensi. Ini adalah indikator on-chain yang menunjukkan harga rata-rata di mana pembeli Bitcoin baru-baru ini (memegang kurang dari sekitar lima bulan) memperoleh koin mereka. Ketika harga berada di atas level ini, pembeli baru-baru ini umumnya untung sementara di bawahnya meningkatkan tekanan jual karena mereka rugi. Mengingat bahwa ini menunjukkan di mana pembeli baru-baru ini diposisikan, ini bisa menjadi alat sentimen yang sangat berguna. Saat ini level ini berada di $98,7K.