Analisis Harga Ripple: Apa Langkah Selanjutnya XRP saat Momentum Bullish Cepat Memudar?

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2026/01/09 21:18
XRP Ripple berusaha mendapatkan momentum di tengah latar belakang makro yang volatile, di mana dominasi Bitcoin dan optimisme ETF mencuri perhatian. Meskipun altcoin secara luas masih ragu-ragu, XRP telah mengalami rebound jangka pendek, tetapi tetap terperangkap di bawah resistensi utama. Lonjakan baru-baru ini mengikuti reli ETF Bitcoin, namun XRP masih berada di bawah tekanan pada pasangan USDT dan BTC, yang mencerminkan kekuatan relatif yang lemah.

Pasangan Ripple/USDT: Analisis Teknikal

Grafik harian XRP/USDT menunjukkan breakout yang bersih dari saluran menurun yang telah menekan harga sejak Oktober. Breakout ini memicu pergerakan bullish yang kuat, mendorong aset ke zona resistensi $2,40. Namun, harga dengan cepat ditolak dari moving average 100 hari, yang sekarang berada di sekitar level $2,30, dan saat ini sedang mengalami pullback.

Support saat ini berada di sekitar zona $2,00, level tertinggi range sebelumnya yang berubah menjadi support. Area ini harus bertahan untuk menjaga struktur bullish tetap utuh. Jika hilang, harga bisa kembali ke zona demand $1,80. Di sisi atas, merebut kembali zona $2,40 dengan volume akan membuka peluang untuk mendorong menuju area kritis $3,00.

Pasangan BTC

Grafik XRP/BTC menggambarkan gambaran yang kurang bullish. Setelah breakout singkat di atas zona kunci 2.400 sat, harga menghadapi resistensi kuat dari moving average 200 hari dan dengan cepat berbalik. XRP sekarang diperdagangkan tepat di bawah moving average 100 dan 200 hari, keduanya mendatar, menandakan ketidakpastian.

Kegagalan untuk bertahan di atas kedua moving average dan resistensi horizontal menunjukkan tekanan bearish kembali. Jika XRP gagal mempertahankan zona 2.200 sat, mungkin akan kembali ke area demand kunci di level 2.000 sat.

Di sisi lain, perebutan kembali zona supply 2.400 sat dengan volume yang kuat dapat memicu reli jangka menengah, tetapi itu memerlukan kekuatan altcoin yang lebih luas, yang belum terlihat.

Postingan Analisis Harga Ripple: Apa Langkah Selanjutnya XRP saat Momentum Bullish Cepat Memudar? pertama kali muncul di CryptoPotato.

