Kepemimpinan Likuiditas On-Chain Solana Melebar Saat Volume DEX Tetap Kuat di Seluruh Jaringan

Jaringan Solana masih menunjukkan aktivitas dan kinerja yang mencolok dalam kondisi pasar yang volatile, dengan harganya menghadapi pergerakan sideways. Dengan peningkatan partisipasi pengguna dan permintaan baru-baru ini, jaringan SOL tetap menjadi kekuatan dominan di sektor blockchain, meningkatkan volume DEX yang substansial selama beberapa minggu terakhir.

Volume DEX yang Tangguh Menjaga Solana di Puncak

Saat pasar cryptocurrency mendingin, jaringan Solana menunjukkan tanda-tanda kekuatan. Kekuatan ini terlihat dalam likuiditas on-chain jaringan, yang tampaknya memimpin di seluruh sektor blockchain yang dinamis. Postingan Solana Daily mengungkapkan bahwa posisi Solana di garis depan likuiditas on-chain terus berkembang, dengan aktivitas Decentralized Exchange (DEX) di jaringan menunjukkan ketahanan yang mencolok meskipun kondisi pasar yang lebih luas berfluktuasi.

Grafik dari Solana Daily menunjukkan bahwa jaringan memproses $6,7 miliar dalam volume DEX. Menariknya, angka ini melampaui semua solusi layer 1 dan layer 2 lainnya, mencerminkan volume perdagangan SOL yang kuat, pool likuiditas yang dalam, dan keterlibatan pengguna yang berkelanjutan.

Saat SOL meningkat di area-area ini, ia memperluas keunggulannya atas ekosistem layer 1 dan layer 2 yang bersaing. Dengan market maker yang aktif, protokol DeFi yang kuat, dan throughput transaksi yang tinggi, infrastruktur likuiditas jaringan tampaknya semakin matang daripada melemah setelah lonjakan aktivitas sebelumnya.

Perkembangan penting lainnya yang disorot oleh Solana Daily adalah peningkatan pasar derivatif SOL seiring open interest yang meluas. Pada saat laporan, open interest altcoin telah mencapai $3,35 miliar yang mencengangkan, menunjukkan gelombang baru keterlibatan trader dan pengambilan risiko seputar aset tersebut.

Peningkatan open interest biasanya menunjukkan aliran modal baru ke dalam pasar futures dan perpetual, dan dalam kasus SOL, ini bertepatan dengan pertumbuhan aktivitas on-chain dan kebangkitan kembali aktivitas spekulatif.

Pencapaian dalam Kinerja On-Chain Menuju 2026

Dalam postingan X lainnya, Solana Daily melaporkan bahwa jaringan SOL menutup tahun 2025 dengan kinerja on-chain yang rekor, mencerminkan pertumbuhan stabil dalam aktivitas ekonomi riil di seluruh aplikasi, likuiditas, dan pengguna. Trader, developer, dan modal tidak hanya menguji Solana. Mereka tampaknya berkomitmen pada jaringan, memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat paling aktif di bidang cryptocurrency.

Peningkatan kinerja on-chain ini menggarisbawahi metrik pendapatan yang kuat, peningkatan pasokan stablecoin, dan meningkatnya partisipasi institusional, yang menguraikan ekosistem yang berkembang menuju siklus berikutnya. Saat jaringan lebih lanjut maju ke 2026, narasi tentang Real World Assets (RWAs), pembayaran, keuangan native-AI, dan infrastruktur privasi mulai muncul di seluruh ekosistem yang kuat.

SOL perlahan menjadi anak ajaib keuangan on-chain, yang ditunjukkan oleh lonjakan pasokan stablecoin di jaringan. The Kobeissi Letter telah menguraikan pertumbuhan stablecoin SOL setelah lonjakan pasokan lebih dari +$900 juta dalam 24 jam.

Menurut komentar terkemuka, ini adalah hasil dari Jupiter, platform on-chain terbesar di dunia, meluncurkan stablecoin yang berfokus pada on-chain. Selama periode tersebut, Morgan Stanley juga mengajukan Spot Solana Exchange-Traded Fund (ETF). Langkah-langkah ini menunjukkan kebangkitan dalam arus crypto.