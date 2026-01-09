Ripple Mendapatkan Persetujuan Regulasi Inggris untuk Layanan Pembayaran

Persetujuan ini memungkinkan Ripple untuk menyediakan layanan pembayaran tertentu di Inggris, meskipun aktivitas terkait kripto utama masih dibatasi untuk saat ini.

Poin-poin penting: Anak perusahaan Ripple di Inggris telah disetujui sebagai Electronic Money Institution

Otorisasi ini memungkinkan layanan pembayaran tetapi bukan aktivitas kripto ritel penuh

Persetujuan tambahan dari FCA diperlukan untuk penawaran kripto yang diperluas

Persetujuan ini datang menjelang pembaruan lisensi kripto yang lebih luas di Inggris

Menurut dokumen resmi, Financial Conduct Authority telah memberikan registrasi Ripple Markets UK sebagai Electronic Money Institution dan mendaftarkan perusahaan tersebut di bawah Money Laundering Regulations Inggris. Status EMI memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan pembayaran dan, dalam beberapa kasus, menerbitkan uang elektronik — sebuah perkembangan yang dapat relevan dengan ambisi stablecoin Ripple, termasuk Ripple USD.

Persetujuan Datang Menjelang Perubahan Aturan Kripto Inggris

Otorisasi ini datang ketika FCA bergerak menuju penerapan kerangka lisensi kripto yang baru dan komprehensif. Di bawah rezim yang direncanakan, perusahaan yang saat ini terdaftar di bawah Money Laundering Regulations akan diminta untuk mencari otorisasi penuh di bawah Financial Services and Markets Act pada Oktober 2027.

Persetujuan Ripple Markets UK menempatkan perusahaan dalam lanskap pembayaran teregulasi di Inggris menjelang perubahan tersebut, tetapi tidak secara otomatis memberikan izin untuk melakukan semua bisnis terkait kripto.

Pembatasan Masih Berlaku untuk Aktivitas Kripto

Meskipun terdaftar sebagai EMI, catatan FCA menunjukkan bahwa Ripple Markets UK masih tunduk pada batasan yang signifikan. Perusahaan tidak dapat menawarkan layanan yang melibatkan ATM kripto, memberikan layanan langsung kepada pelanggan ritel, atau menunjuk agen atau distributor tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari regulator.

Selain itu, anak perusahaan saat ini dilarang menerbitkan uang elektronik atau menyediakan layanan pembayaran kepada konsumen, usaha mikro, atau organisasi amal. Pembatasan ini menunjukkan bahwa meskipun Ripple telah melewati hambatan regulasi penting, persetujuan lebih lanjut akan diperlukan sebelum dapat secara signifikan memperluas operasi kripto yang menghadap Inggris.

Ripple Tetap Privat Meskipun Ada Kemajuan Regulasi

Pencapaian regulasi ini mengikuti komentar terbaru dari kepemimpinan Ripple yang menegaskan kembali bahwa perusahaan tidak berencana untuk go public dalam waktu dekat. Eksekutif Ripple sebelumnya menyatakan bahwa tetap privat memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pengembangan produk jangka panjang daripada tekanan pasar jangka pendek, bahkan ketika valuasinya meningkat dalam putaran pendanaan terbaru.

Secara keseluruhan, persetujuan FCA menyoroti fokus berkelanjutan Ripple pada keselarasan regulasi di pasar keuangan utama. Namun, ini juga menggarisbawahi pendekatan hati-hati yang diambil regulator Inggris terhadap perusahaan kripto, memberikan akses ke infrastruktur pembayaran sambil mempertahankan kontrol yang lebih ketat pada layanan yang menghadap ritel dan khusus kripto untuk saat ini.

Gambaran Pasar XRP

Pada saat penulisan, XRP diperdagangkan sekitar $2,10, mencatat kenaikan moderat di berbagai kerangka waktu.

Kapitalisasi pasar XRP berada di dekat $127,5 miliar, didukung oleh sekitar $3,86 miliar dalam volume perdagangan harian, sementara pasokan yang beredar berada di sekitar 60,67 miliar token. Kenaikan yang stabil menunjukkan kepercayaan pasar yang berkelanjutan, meskipun kondisi kripto yang lebih luas tetap beragam.

