Akumulasi Strategis ETH: Metalpha Menarik Lebih Lanjut 6.000 Token ETH Senilai $18,67 Juta; Sinyal Bullish Langka Menunjukkan Pola Reli 30%

Ethereum (ETH) menarik perhatian dari investor cerdas, menurut data yang diposting oleh analis pasar Lookonchain. Hari ini, Metalpha Technology Holding Limited, sebuah perusahaan manajemen kekayaan aset digital yang berbasis di Hong Kong, menarik kembali 6.000 token ETH senilai $18,67 juta dari bursa Kraken, sesuai dengan transaksi yang ditandai hari ini oleh analis tersebut.

Analisis on-chain yang lebih dalam menunjukkan bahwa lima hari yang lalu, platform tersebut juga menarik sejumlah besar token Ethereum dari bursa, mengindikasikan permintaan ETH yang diperbarui dari investor besar.

Didirikan pada tahun 2021 dan berkantor pusat di Hong Kong, Metalpha adalah perusahaan manajemen kekayaan global yang berfokus pada kripto yang menawarkan layanan investasi dan manajemen kekayaan yang didukung oleh platform tingkat institusional yang komprehensif.

Implikasi Akumulasi ETH oleh Metalpha

Langkah Metalpha untuk melakukan penarikan Ether secara masif selama beberapa hari terakhir menyoroti strategi akumulasi ETH yang substansial oleh paus, mencerminkan pergeseran dinamika pasar yang penting menuju kegilaan pembelian yang diperbarui dan sinyal potensi lonjakan harga ETH ke depan.

Saat ini, ETH diperdagangkan pada kisaran $3.100, di mana ia telah berkonsolidasi dalam pergerakan sideways setelah naik di atas level $3k sejak awal tahun baru. Katalis utama di balik suasana konsolidasi adalah peningkatan tekanan jual ETH dari investor Amerika, seperti yang diidentifikasi oleh Coinbase Premium Gap (kemarin), yang turun ke wilayah negatif yang terakhir terlihat 10 bulan lalu. Penurunan ini menunjukkan bahwa aset digital tersebut tidak mungkin menembus di atas level resistensi $3.300 karena aktivitas pengambilan keuntungan yang berat saat ini yang dilakukan oleh investor AS.

Namun, akuisisi ETH besar-besaran oleh Metalpha menunjukkan selera yang bangkit kembali di antara investor besar, menandakan bahwa paus besar menarik token ETH dari bursa dan menumpuknya ke dalam dompet pribadi mereka. Kemarin, BlackRock dan Bitmine membeli token ETH senilai $149 juta dan $105 juta, masing-masing, mengindikasikan antusiasme yang berkelanjutan terhadap Ether meskipun indikator on-chain tertentu memproyeksikan kelemahan harga jangka pendek.

Pola Bullish ETH Menandakan Potensi Kenaikan Ke $4.000

Harga ETH saat ini adalah $3.086.

Hari ini, ETH saat ini diperdagangkan pada $3.086, turun 0,4% selama 24 jam terakhir, level yang dipertahankan dalam dua hari terakhir setelah gagal bertahan di atas level $3.000 pada hari Selasa, 6 Januari. Penurunan ini mencerminkan pendinginan yang lebih luas di pasar kripto yang lebih besar setelah reli kuat yang dimulai di tengah dimulainya tahun baru. Mirip dengan Ether, yang saat ini menampilkan tanda-tanda tekanan jual jangka pendek, Bitcoin juga mundur dari gerakannya, ditunjukkan oleh harganya yang saat ini berada di $90.684, naik 0,1% dalam 24 jam terakhir.

Meskipun terjadi penurunan baru-baru ini, pola segitiga naik sedang terbentuk dalam pola perdagangan ETH, menurut analisis yang ditandai oleh analis pasar kripto Ali Martinez. Meskipun pengaturan segitiga naik mengindikasikan kemungkinan tren pasar naik, ETH tetap berada di atas Exponential Moving Average 25 hari, memberikan dukungan selama pullback saat ini. Seperti yang diidentifikasi oleh analis, formasi segitiga bullish ini dapat memicu keuntungan 30% dari harga ETH saat ini, yang berarti aset tersebut akan melonjak menuju level $4.000 segera, didukung oleh peningkatan tekanan beli.