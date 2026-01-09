BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Berita utama hari ini: Traslacion 2026, Angkatan Darat Filipina, Alex EalaBerita utama hari ini: Traslacion 2026, Angkatan Darat Filipina, Alex Eala

Ribuan umat bergabung dalam Traslacion Cagayan de Oro | The wRap

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/09 22:20
ARMY
ARMY$0,00982-0,20%
ALEX Lab
ALEX$0,00118-0,84%

Berikut adalah berita utama hari ini – berita terkini di Filipina dan seluruh dunia:

  • Umat membludak untuk Traslacion Cagayan de Oro, jumlah peserta hampir dua kali lipat tingkat 2025

Sekitar 23.000 umat memadati jalanan Cagayan de Oro pada Jumat, 9 Januari, untuk Traslacion tahunan patung Yesus Nazareno. Patung Nazarene berukuran manusia dibawa sekitar 2,5 kilometer dari Katedral Metropolitan Cagayan de Oro ke Gereja Paroki Nazareno.

  • Kolonel militer dicopot dari jabatannya setelah diduga 'menarik' dukungan untuk Marcos

Seorang kolonel militer yang dilaporkan telah 'menarik' dukungannya untuk Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah dicopot dari jabatannya dan saat ini sedang dalam penyelidikan. Dalam postingan di Facebook, Mayor Jenderal Michael Logico mengatakan, Kolonel Audie Mongao secara resmi diberhentikan dari jabatannya pada Kamis, 8 Januari.

  • Alex Eala akhirnya memecahkan teka-teki Magda Linette menuju semifinal ASB Classic

Sensasi tenis Filipina Alex Eala mengalahkan Magda Linette dari Polandia di perempat final ASB Classic di Auckland pada Jumat, 9 Januari. Dengan kemenangan dominan 6-3, 6-2, Eala mencetak kemenangan pertamanya atas Linette yang saat ini berada di peringkat dunia No. 52.

  • Bruno Mars merilis single baru, mengumumkan tur dunia

Penyanyi-penulis lagu Bruno Mars merilis single baru 'I Just Might' Jumat, 9 Januari. Lagu ini hadir menjelang album solo keempatnya yang telah lama ditunggu 'The Romantic,' yang akan dirilis pada 27 Februari. — Rappler.com

Peluang Pasar
Logo ARMY
Harga ARMY(ARMY)
$0,00982
$0,00982$0,00982
-1,00%
USD
Grafik Harga Live ARMY (ARMY)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45