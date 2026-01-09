Ribuan umat bergabung dalam Traslacion Cagayan de Oro | The wRap

Berikut adalah berita utama hari ini – berita terkini di Filipina dan seluruh dunia:

Umat membludak untuk Traslacion Cagayan de Oro, jumlah peserta hampir dua kali lipat tingkat 2025

Sekitar 23.000 umat memadati jalanan Cagayan de Oro pada Jumat, 9 Januari, untuk Traslacion tahunan patung Yesus Nazareno. Patung Nazarene berukuran manusia dibawa sekitar 2,5 kilometer dari Katedral Metropolitan Cagayan de Oro ke Gereja Paroki Nazareno.

Kolonel militer dicopot dari jabatannya setelah diduga 'menarik' dukungan untuk Marcos

Seorang kolonel militer yang dilaporkan telah 'menarik' dukungannya untuk Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah dicopot dari jabatannya dan saat ini sedang dalam penyelidikan. Dalam postingan di Facebook, Mayor Jenderal Michael Logico mengatakan, Kolonel Audie Mongao secara resmi diberhentikan dari jabatannya pada Kamis, 8 Januari.

Alex Eala akhirnya memecahkan teka-teki Magda Linette menuju semifinal ASB Classic

Sensasi tenis Filipina Alex Eala mengalahkan Magda Linette dari Polandia di perempat final ASB Classic di Auckland pada Jumat, 9 Januari. Dengan kemenangan dominan 6-3, 6-2, Eala mencetak kemenangan pertamanya atas Linette yang saat ini berada di peringkat dunia No. 52.

Bruno Mars merilis single baru, mengumumkan tur dunia

Penyanyi-penulis lagu Bruno Mars merilis single baru 'I Just Might' Jumat, 9 Januari. Lagu ini hadir menjelang album solo keempatnya yang telah lama ditunggu 'The Romantic,' yang akan dirilis pada 27 Februari. — Rappler.com