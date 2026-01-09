Vexl: Memberdayakan Pertukaran Bitcoin Peer-to-Peer Melalui Jejaring Sosial

Bitcoin Magazine



Vexl: Memberdayakan Pertukaran Bitcoin Peer-to-Peer Melalui Jaringan Sosial

Di era di mana bursa terpusat mendominasi perdagangan mata uang kripto, Vexl menonjol sebagai aplikasi peer-to-peer (P2P) yang dirancang untuk menghubungkan pengguna Bitcoin dalam jaringan pribadi mereka untuk perdagangan langsung tanpa kustodian. Aplikasi ini memfasilitasi pembelian dan penjualan Bitcoin tanpa perantara, menekankan pertemuan langsung untuk pertukaran tunai sambil juga mendukung transfer fiat yang diatur secara pribadi antara pengguna.

Seperti yang dijelaskan oleh Viliam Klamarcik, CEO Vexl, dalam wawancara dengan Bitcoin Magazine, "kami adalah aplikasi yang membantu orang untuk membeli dan menjual Bitcoin secara langsung satu sama lain, tanpa perantara, tanpa KYC. Vexl bekerja tanpa kustodian, jadi peer-to-peer, tetapi yang paling penting adalah selalu dalam komunitas Anda sendiri, artinya kami bukan pasar global. Kami pada dasarnya adalah papan pengumuman peer-to-peer di mana Anda dapat terhubung dengan koneksi tingkat pertama dan kedua Anda."

Pada intinya, Vexl memprioritaskan privasi, berfungsi sebagai papan pengumuman kepercayaan tinggi dalam jaringan sosial pribadi Anda, bukan sebagai bursa. Aplikasi ini tidak menyimpan Bitcoin atau fiat dalam escrow, tidak menyimpan dana pengguna, saldo, pesan, atau data pribadi. Semua komunikasi terjadi melalui obrolan terenkripsi end-to-end, dan perdagangan terjadi di luar aplikasi, menempatkan tanggung jawab pada pengguna untuk memverifikasi pihak lawan. Desain ini sejalan dengan misi Vexl untuk mendukung akuisisi Bitcoin non-KYC dan ekonomi lokal, seperti yang dikonfirmasi di situs web resmi aplikasi, yang menyatakan, "Kami tidak menyimpan informasi pribadi atau pesan Anda, titik."

Koneksi pengguna di Vexl dibangun berdasarkan model web-of-trust, mengambil dari kontak telepon yang diimpor untuk membuat buku pesanan yang dipersonalisasi. Penawaran hanya terlihat oleh koneksi tingkat pertama dan kedua—kontak Anda dan kontak mereka—meningkatkan likuiditas sambil mempertahankan kepercayaan tinggi melalui tautan sosial bersama. Ini membatasi paparan terhadap orang asing, mengurangi risiko penipuan, dan nama pengguna tetap anonim sampai pengguna saling mengungkapkan identitas. Klamarcik mencatat, "Perbedaan terbesar antara Vexel dan aplikasi lainnya adalah, pertama-tama, web of trust-nya, yang berarti Anda tidak berdagang dengan pengguna; Anda berdagang dengan orang-orang yang terhubung dengan Anda melalui tautan sosial nyata." Langkah-langkah privasi aplikasi termasuk hashing data kontak dan memisahkan komponen seperti profil, obrolan, penawaran, dan kontak ke dalam layanan mikro yang berkumpul hanya di perangkat pengguna, memastikan tidak ada basis data terpusat yang ada.

Untuk mengaktifkan sistem ini, Vexl memerlukan nomor telepon untuk registrasi, berfungsi sebagai bukti kemanusiaan untuk mencegah bot dan memfasilitasi impor kontak. Kekhawatiran privasi diatasi melalui enkripsi dan hashing; seperti yang ditegaskan situs web, "Kontak Anda selalu tetap terenkripsi, yang berarti tidak ada yang bisa melihatnya. Bahkan kami pun tidak." Klamarcik mengakui ketidaksempurnaan tetapi menekankan kebutuhannya: "Nomor telepon adalah topik besar, dan kami menyadari itu. Dan itu tidak sempurna, tetapi juga mungkin solusi terbaik yang kami miliki untuk membangun kepercayaan berdasarkan itu." Ini mencerminkan mekanisme dalam aplikasi seperti Signal dan jaringan sosial utama, terutama sebagai alat pencegahan spam dan autentikasi.

Untuk pengguna yang ragu-ragu mengimpor kontak penuh—terutama di wilayah yang berfokus pada privasi seperti Jerman—Vexl menawarkan "klub," kelompok yang dikurasi dan dikelola oleh moderator lokal, seringkali penyelenggara pertemuan. Ini berfungsi sebagai ruang publik di mana anggota dapat melihat penawaran tanpa berbagi jaringan secara luas, meskipun kepercayaan beralih ke moderator. Masuk memerlukan kode sekali pakai atau pemindaian QR, yang dapat diregenerasi untuk keamanan, memberikan dorongan orientasi bagi pendatang baru sampai mereka membangun koneksi langsung.

Vexl tersedia di Android dan iOS, tetapi pengguna iOS menghadapi pembatasan. Aplikasi ini tidak terdaftar secara resmi di App Store, terbatas pada slot beta TestFlight atau sideloading di UE, karena klaim Apple tentang "perilaku ceroboh" karena mendorong perdagangan langsung (Tinder, bagaimanapun, tetap ada di iOS tanpa pembatasan). Android menawarkan akses mulus melalui Google Play atau unduhan APK, menjadikannya platform optimal untuk penggunaan tanpa batas.

Sebagai organisasi nirlaba di bawah Vexl Foundation, aplikasi ini menghindari model berorientasi laba yang dapat menarik pengawasan regulasi, sebaliknya berfokus pada donasi dan hibah untuk melestarikan etos peer-to-peer-nya. Struktur ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam alat privasi Bitcoin, di mana pemerintah telah secara efektif mengkriminalisasi operasi berorientasi laba. Para pendiri Samourai Wallet dijatuhi hukuman penjara pada tahun 2025 atas konspirasi pencucian uang dan transmisi tanpa izin setelah memfasilitasi lebih dari $2 miliar dalam transaksi melalui dompet Bitcoin non-kustodian. Tornado Cash menghadapi sanksi AS pada tahun 2022 untuk volume miliaran, dituduh melakukan pencucian uang untuk layanan yang mengambil untung dari memberikan privasi keuangan dasar kepada pengguna Ethereum. Kasus-kasus ini menyoroti bagaimana entitas yang berfokus pada privasi memilih status nirlaba untuk mempertahankan operasi tanpa menarik kemarahan regulator. Vexl sepenuhnya open source dan merupakan proyek oleh Satoshi Labs, pencipta dompet perangkat keras Trezor.

Ke depan, Klamarcik menandakan ekspansi: "Tahun ini semoga akan menjadi tahun ketika kami benar-benar pergi ke luar negeri dan juga fokus pada pasar di luar Eropa ketika masuk akal."

Postingan Vexl: Memberdayakan Pertukaran Bitcoin Peer-to-Peer Melalui Jaringan Sosial ini pertama kali muncul di Bitcoin Magazine dan ditulis oleh Juan Galt.