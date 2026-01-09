Tether dan PBB Berkolaborasi untuk Memenangkan Ekonomi Digital di Afrika

Poin-Poin Penting:

Tether telah berkolaborasi dengan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk narkoba dan kejahatan (UNODC) dalam memerangi penipuan dan kejahatan siber aset digital di benua Afrika.

Kemitraan ini mendukung Visi Strategis UNODC Afrika 2030, berdasarkan pendidikan keamanan siber di kalangan generasi muda dan pendanaan untuk korban perdagangan manusia.

Proyek ini merupakan kelanjutan dari operasi besar Interpol yang mengungkap lebih dari 260 juta dana kripto dan fiat ilegal milik jaringan kriminal di Afrika.

Penerbit stablecoin terbesar di dunia, Tether, telah menjalin aliansi strategis dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan tingkat keamanan di bidang keuangan digital yang terus berkembang di Afrika. Kemitraan ini akan menangani peningkatan kejahatan yang difasilitasi siber dan meningkatkan transparansi keuangan di kawasan ini.

Meningkatkan Kerangka Keamanan Siber

Ini adalah kolaborasi dengan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC). Dengan kini menjadi pasar mata uang kripto dengan pertumbuhan tercepat ketiga di dunia, kelompok kejahatan terorganisir transnasional telah menjadikannya sebagai target pasar yang semakin menarik. Kemitraan ini bertujuan untuk mengurangi risiko tersebut dengan menawarkan keahlian teknis dan sumber daya kepada otoritas lokal dan masyarakat umum.

Salah satu pilar utama perjanjian ini adalah dukungan terhadap Visi Strategis UNODC Afrika 2030. Peta jalan jangka panjang ini menegaskan perlunya melindungi aset digital untuk menjamin ketahanan ekonomi. Statistik terbaru yang disediakan oleh Interpol menunjukkan besarnya masalah; upaya terkoordinasi di kawasan ini baru-baru ini mengidentifikasi lebih dari 260 juta dolar dalam dana ilegal, yang membuktikan bahwa seiring dengan adopsi cepat aset digital, kecanggihan organisasi kriminal menjadi lebih maju.

Dengan bantuan transparansi yang ditawarkan blockchain, Tether dan UNODC berencana untuk menciptakan kerangka hukum dan keuangan yang lebih kuat. Ini melibatkan pengembangan sistem pemantauan pergerakan ilegal yang lebih efektif dan peningkatan kemampuan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki kejahatan menggunakan blockchain.

Program Sekolah dan Pemberdayaan Pemuda

Selain penegakan hukum, kemitraan ini juga menempatkan fokus signifikan pada pendidikan proaktif. Kedua organisasi di Senegal telah menerapkan program multi-fase tentang keamanan siber terkait pemuda. Proyek ini juga akan melibatkan boot camp virtual dan pembinaan untuk memberdayakan generasi mendatang dengan alat yang diperlukan untuk bernavigasi dalam ekonomi digital tanpa bahaya.

Plan B Foundation telah mendukung aspek pembelajaran dan merupakan kolaborasi erat antara Tether dan Kota Lugano. Peserta program tersebut akan dapat menerima hibah mikro dan bimbingan untuk membuat proyek digital mereka sendiri. Ini bertujuan untuk menciptakan budaya kesadaran keamanan yang harus membantu mencegah penipuan sebelum terjadi, dan bukan hanya merespons serangannya.

Berinvestasi pada Populasi Rentan

Kemitraan ini masuk ke ruang kemanusiaan di mana ia mencoba menyelesaikan persimpangan antara keuangan digital dan perdagangan manusia. Tether mendanai beberapa organisasi masyarakat sipil yang langsung membantu korban perdagangan di negara-negara seperti Nigeria, Republik Demokratik Kongo, Malawi, Ethiopia, dan Uganda.

Pendanaan ini termasuk dalam Dana Perwalian Sukarela PBB untuk Korban Perdagangan Orang (UNVTF). Melalui dukungannya terhadap LSM ini, Tether berkontribusi pada tempat penampungan darurat, bantuan medis, dan hukum bagi para penyintas. Program ini juga bertujuan untuk mencegah viktimisasi ulang melalui penyediaan pelatihan kejuruan dan pemberdayaan ekonomi kepada orang-orang yang telah jatuh ke tangan jaringan perdagangan.

Pengaruh Afrika yang Meningkat dalam Perdagangan Kripto Global

Waktu di mana kemitraan ini dibentuk adalah ketika perkembangan aset digital di Afrika Sub-Sahara mengalami masa pertumbuhan tinggi. Chainalysis melaporkan bahwa kawasan ini menerima lebih dari 205 miliar nilai on-chain selama pertengahan 2025 hingga pertengahan 2024, meningkat 52 persen per tahun. Aktivitas ritel berkontribusi besar pada pertumbuhan ini; karena orang melindungi posisi mereka terhadap devaluasi mata uang lokal dan inflasi dengan menggunakan stablecoin seperti USDT.

Stablecoin telah muncul sebagai pengganti penting untuk pembayaran lintas batas dan tabungan individu di pasar seperti Nigeria dan Afrika Selatan. Menurut statistik, persentase volume transaksi kripto di kawasan ini yang dikaitkan dengan stablecoin saat ini telah mencapai sekitar 43%. Tingkat integrasi yang tinggi ke dalam kehidupan sehari-hari ini membuat keberhasilan upaya anti-penipuan seperti kolaborasi Tether-UNODC menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instrumen keuangan digital mereka.

Baca Selengkapnya: Tether to Launch $86B USDT on Bitcoin via RGB Protocol, Unlocking Private Native Stablecoin Payments

Infrastruktur dan Evolusi Regulasi

Seruan untuk meningkatkan keamanan juga sejalan dengan lanskap regulasi yang berkembang. Sejumlah negara Afrika sedang dalam proses menyusun struktur hukum tentang Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP). Contohnya adalah legislasi Kenya untuk mengatur bisnis aset digital yang baru-baru ini diberlakukan, yang akan menetapkan lanskap hukum yang lebih pasti di negara tersebut, baik oleh startup lokal maupun investor asing.

Tether juga telah sibuk mengembangkan infrastruktur dasar yang memungkinkan pertumbuhan ini. Baru-baru ini, perusahaan melakukan investasi strategis di Kotani Pay, solusi on-ramp dan off-ramp yang menghubungkan pengguna Web3 dan saluran pembayaran lokal di benua ini. Tether menyederhanakan proses integrasi uang seluler dengan stablecoin dan dalam prosesnya memungkinkan populasi tanpa rekening bank untuk terlibat dalam ekonomi global.

Aktivitas sinergis seperti itu, termasuk aliansi PBB tingkat atas dan pengembangan infrastruktur dari bawah ke atas, telah menjadi indikasi pasar yang matang. Meskipun ancaman seperti penipuan dan ketidakpastian regulasi masih ada, kehadiran organisasi internasional seperti UNODC adalah salah satu sinyal bahwa aset digital dapat dianggap sebagai komponen yang tidak dapat diubah dan substansial dari masa depan ekonomi di negara-negara Afrika.

Baca Selengkapnya: Circle Joins Binance-Led Travel Rule Network, Expands Compliance to 100+ VASPs

The post Tether and UN Collaborate to win the Digital Economy in Africa appeared first on CryptoNinjas.