Kematian pemasaran kripto: Mengapa pendiri menjadi antarmuka produk | Opini

Untuk sebagian besar sejarah singkat kripto, pertumbuhan mengikuti formula sederhana: beri hadiah untuk perilaku, dan itu akan terulang. Liquidity mining, referral loops, peluncuran token, airdrops. Jika adopsi melambat, tim meningkatkan insentif. Ketika itu tidak berhasil, mereka menambahkan kampanye pemasaran, pengumuman besar-besaran, dan deck kemitraan yang penuh logo. Era itu sudah berakhir.

Ringkasan Pertumbuhan kripto terhenti karena kepercayaan runtuh: insentif, airdrops, dan pemasaran tidak lagi mengonversi di pasar yang jenuh dengan penipuan, metrik palsu, dan sinyal kosong.

Kredibilitas founder telah menjadi mesin pertumbuhan: penjelasan publik yang konsisten membangun kepercayaan majemuk, mendefinisikan narasi, dan menciptakan adopsi yang tidak bisa dibeli dengan kampanye.

Founder kini adalah infrastruktur: kepercayaan, koherensi, dan keyakinan adalah lapisan distribusi yang sebenarnya — dan ketika kepercayaan langka, kredibilitas menjadi produk.

Kripto tidak terhenti karena orang lupa cara memasarkan. Ia terhenti karena industri telah menghabiskan kepercayaan. Di pasar di mana penipuan muncul setiap hari, rug pulls adalah hal rutin, dan metrik dapat diproduksi, pembeli berhenti percaya pada apa yang mereka lihat. Hasilnya tidak nyaman tetapi jelas: perhatian tidak lagi mengonversi.

Pengembalian marjinal dari pengeluaran runtuh karena tidak ada mekanisme ini yang menjawab pertanyaan sebenarnya yang ditanyakan pembeli lagi: siapa yang bisa saya percaya? Ketika kepercayaan menghilang, pertumbuhan tidak mengikuti uang. Ia mengikuti kredibilitas.

Inilah mengapa sistem baru telah diam-diam menggantikan pemasaran kripto tradisional: pertumbuhan yang didorong kredibilitas founder. Dalam model ini, pendorong utama adopsi bukanlah hadiah, pengeluaran, atau kemitraan. Ini adalah kemampuan founder untuk secara konsisten mendapatkan kepercayaan dengan menjelaskan, mengajar, dan mewujudkan produk di depan publik.

Tetapi ini bukan hanya personal branding. Ini sesuatu yang lebih struktural.

Pasar tidak lagi menemukan produk melalui landing pages. Mereka menemukannya melalui orang-orang yang muncul berulang kali dengan pandangan dunia yang sama, logika yang sama, dan postur intelektual yang sama. Pembeli tidak menginginkan dashboard. Mereka menginginkan penjelasan yang dapat mereka ulangi secara internal. Mereka menginginkan model mental yang dapat mereka pinjam ketika meyakinkan tim yang tidak hidup di crypto Twitter.

Inilah juga mengapa kampanye dan kemitraan logo palsu sudah mati. Mereka pernah berhasil karena pasar naif, tetapi yang mereka sinyal hari ini adalah performa daripada substansi apa pun. Siaran pers yang penuh dengan logo tidak lagi menandakan legitimasi — ia menandakan teater. Di pasar yang kehabisan kepercayaan, apa pun yang terasa diproduksi langsung didiskon.

Model pertumbuhan yang didorong kredibilitas founder

Pertumbuhan yang didorong kredibilitas founder membalikkan model lama. Saya telah menyaksikan pola ini berulang di puluhan tim. Produk dengan teknologi kuat tetapi kehadiran founder yang lemah kesulitan bergerak melampaui early adopters, bahkan dengan anggaran serius. Sementara itu, produk lain — kadang-kadang secara teknis lebih sederhana — menarik minat inbound yang tidak proporsional karena founder terus menjelaskan masalah yang sama dengan cara yang sama sampai pasar akhirnya memahaminya.

Perbedaannya? Koherensi.

Kampanye dapat menghasilkan kesadaran. Ia tidak dapat menghasilkan keyakinan. Pertumbuhan yang didorong kredibilitas founder bekerja karena ia melakukan tiga fungsi yang tidak pernah bisa dilakukan insentif.

Pertama , ia majemuk. Kampanye bersifat episodik. Mereka menyala dan menghilang. Narasi founder terakumulasi. Setiap penjelasan membangun konteks untuk yang berikutnya. Seiring waktu, pasar tidak hanya mengenali produk — ia memahaminya.

, ia majemuk. Kampanye bersifat episodik. Mereka menyala dan menghilang. Narasi founder terakumulasi. Setiap penjelasan membangun konteks untuk yang berikutnya. Seiring waktu, pasar tidak hanya mengenali produk — ia memahaminya. Kedua , pertumbuhan yang didorong founder menciptakan defensibilitas. Institusi tidak mengadopsi hal-hal yang tidak dapat mereka jelaskan. Founder yang mengajarkan pasar cara berpikir tentang masalah tidak hanya mempromosikan produk — mereka mendefinisikan bahasa yang digunakan orang untuk membenarkan keputusan secara internal.

, pertumbuhan yang didorong founder menciptakan defensibilitas. Institusi tidak mengadopsi hal-hal yang tidak dapat mereka jelaskan. Founder yang mengajarkan pasar cara berpikir tentang masalah tidak hanya mempromosikan produk — mereka mendefinisikan bahasa yang digunakan orang untuk membenarkan keputusan secara internal. Ketiga, jenis pertumbuhan ini menciptakan asimetri kepercayaan. Di pasar yang jenuh dengan kebisingan, orang yang terus muncul dengan kejelasan menjadi titik referensi yang diukur orang lain.

Pergeseran ini tidak nyaman karena mengubah siapa yang memiliki pertumbuhan. Go-to-market tidak lagi sesuatu yang dapat Anda outsourcing sepenuhnya. Anda dapat membayar untuk kampanye. Anda tidak dapat membayar untuk kepercayaan.

Visi, filosofi, dan keyakinan tidak dapat ditransfer. Pasar tidak menginginkan juru bicara. Ia menginginkan orang yang membuat trade-offs. Anda dapat mempekerjakan seseorang untuk menulis pengumuman Anda. Anda tidak dapat mempekerjakan seseorang untuk mewujudkan pandangan dunia Anda.

Itulah mengapa founder secara diam-diam telah menjadi infrastruktur. Mereka bukan hanya pembuat lagi. Mereka adalah lapisan distribusi di mana pasar belajar bagaimana mengadopsi sistem keuangan yang semakin kompleks.

Pemasaran kripto tidak mati karena tim berhenti mencoba. Ia mati karena antarmuka berubah. Dan di ruang yang jenuh dengan penipuan, kemitraan kosong, dan insentif yang membusuk, satu-satunya mesin pertumbuhan yang masih berfungsi adalah kepercayaan autentik yang didorong kredibilitas founder.

Ketika kepercayaan menjadi langka, kredibilitas menjadi produk.