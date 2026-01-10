Pejabat Pajak Prancis Didakwa karena Membocorkan Data Sensitif Investor Kripto kepada Penjahat

TLDR

Mantan pejabat pajak mengekstrak data rahasia investor kripto menggunakan basis data internal.

Informasi yang dikompromikan mencakup nama, alamat, dan keuntungan modal pemegang aset digital

Klien yang tidak diidentifikasi menugaskan pencurian data, berpotensi memungkinkan serangan kriminal yang ditargetkan.

Pelanggaran ini mengekspos kegagalan keamanan sistemik dalam infrastruktur administrasi pajak Prancis.

Otoritas pajak Prancis menghadapi pengawasan ketat setelah seorang mantan pejabat diduga mengkompromikan informasi sensitif milik investor cryptocurrency.

Pelanggaran tersebut melibatkan akses tidak sah ke data wajib pajak rahasia melalui sistem internal yang dirancang untuk melindungi privasi warga negara.

Seorang mantan karyawan administrasi pajak berusia 32 tahun dari Bobigny kini didakwa karena secara sistematis mengekstrak catatan pribadi dan keuangan pemegang kripto dan individu lain yang ditargetkan.

Sistem Administrasi Pajak Dikompromikan dari Dalam

Pelanggaran berasal dari dalam infrastruktur administrasi pajak Prancis ketika terdakwa mengeksploitasi hak akses resminya.

Dia menggunakan perangkat lunak internal yang dimaksudkan untuk tujuan penagihan pajak yang sah untuk menyusun profil yang tidak sah. Data yang dikompromikan mencakup nama, alamat tempat tinggal, dan informasi keuntungan modal terperinci dari investor cryptocurrency.

Otoritas pajak telah mengumpulkan informasi ini melalui persyaratan pelaporan standar yang diberlakukan pada pemegang aset digital.

Goku membawa perhatian pada kasus tersebut, mencatat bahwa "seorang pejabat pajak mengeksploitasi data sensitif untuk pencarian yang menargetkan investor kripto." Insiden tersebut menimbulkan pertanyaan tentang protokol keamanan internal dalam lembaga pajak Prancis.

Terdakwa mempertahankan akses ke basis data sensitif tanpa memicu peringatan keamanan atau mekanisme pengawasan.

Dia beroperasi tanpa terdeteksi saat mengekstrak catatan rahasia untuk klien eksternal yang identitasnya masih belum diketahui.

Pelanggaran tersebut menunjukkan potensi kegagalan sistemik dalam memantau akses karyawan ke informasi wajib pajak. Sistem pajak Prancis berisi data keuangan komprehensif tentang warga negara yang melaporkan transaksi dan kepemilikan cryptocurrency.

Catatan ini memberikan wawasan terperinci tentang portofolio investasi, pola perdagangan, dan kekayaan yang terkumpul. Informasi yang dikompromikan dapat memungkinkan penjahat untuk mengidentifikasi target bernilai tinggi di antara investor kripto.

Investor Cryptocurrency Termasuk Target Utama

Otoritas pajak mengumpulkan catatan ekstensif dari pemegang kripto melalui persyaratan pelaporan wajib yang ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir.

Langkah-langkah kepatuhan ini mengharuskan investor untuk mengungkapkan keuntungan modal, alamat dompet, dan riwayat transaksi.

Terdakwa secara khusus menargetkan informasi ini bersama dengan data tentang individu lain termasuk penjaga penjara. Seorang penjaga mengalami invasi rumah yang kejam yang awalnya memicu penyelidikan yang lebih luas.

Menurut laporan, terdakwa membuat profil untuk klien yang tidak diidentifikasi yang mendapatkan akses ke informasi sensitif. Pendukungnya memperoleh rincian komprehensif tentang orang-orang yang memegang dana kripto, termasuk alamat pribadi dan catatan keuangan mereka.

Paparan tersebut mempengaruhi sejumlah spesialis dan investor cryptocurrency yang tidak diketahui yang terdaftar pada otoritas pajak Prancis.

Catatan yang dikompromikan berpotensi mencakup riwayat perdagangan selama bertahun-tahun dan kepemilikan aset saat ini. Penjahat yang membeli data ini dapat menggunakannya untuk pemerasan, pencurian, atau serangan fisik yang ditargetkan.

Pelanggaran tersebut menunjukkan kerentanan dalam cara lembaga pajak melindungi informasi keuangan yang dikumpulkan dari pemegang aset digital.

Otoritas pajak sekarang harus mengatasi bagaimana sistem internal mereka mengizinkan akses tidak sah yang berkepanjangan tanpa deteksi.

Proses peradilan berlanjut saat jaksa memeriksa tingkat data yang diekstrak melalui pelanggaran tersebut.

Administrasi pajak Prancis menghadapi tekanan untuk menerapkan kontrol yang lebih kuat untuk melindungi informasi wajib pajak yang sensitif dari ancaman internal.

The post French Tax Official Indicted for Exposing Crypto Investors' Sensitive Data to Criminals appeared first on Blockonomi.