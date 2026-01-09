Trollano muncul sebagai pahlawan Gim 3 San Miguel di tengah perjuangan Fajardo

MANILA, Filipina – Keunggulan enam poin San Miguel di babak pertama menguap dalam waktu kurang dari tiga menit, dan tiba-tiba, Beermen kehabisan jawaban menghadapi serangan Ginebra yang mengamuk.

June Mar Fajardo tidak mencetak poin. CJ Perez meleset. Marcio Lassiter tidak mendapat peluang.

Lalu Don Trollano mengambil alih.

Trollano mencetak 15 poin di kuarter ketiga untuk menyelesaikan pertandingan dengan 33 poin dan memimpin San Miguel meraih kemenangan 91-85 atas Barangay Ginebra di Game 3 semifinal PBA Philippine Cup pada Jumat, 9 Januari.

"Saya terbuka jadi saya langsung menembak," kata Trollano dalam bahasa Filipina setelah tembakan tiga angkanya di kuarter ketiga membantu menahan rally Ginebra. "Rekan setim dan pelatih saya mempercayai saya. Untungnya bola masuk. Kalau tidak, Ginebra mungkin sudah melakukan run."

"Dalam dua pertandingan sebelumnya, saya tidak bermain baik. Memasuki pertandingan ini, mindset-nya adalah bermain sesuai gaya saya, agresif, dan saat terbuka, menembak," tambahnya.

Selain badai di kuarter ketiga, Trollano juga mencetak keranjang kunci di akhir periode keempat, termasuk three-point play yang memadamkan run 10-2 Ginebra, yang mempersempit selisih menjadi 4, 87-83.

Tembakan meleset dan kesalahan Ginebra berlanjut saat San Miguel unggul di seri best-of-7, 2-1.

Pelatih kepala San Miguel Leo Austria menyoroti pertahanan tim, yang menahan Ginebra di bawah 90 poin dan membatasi mereka pada 17 assist dari 29 field goal yang berhasil.

"Pertahanan benar-benar bekerja untuk kami. Kami hanya membiarkan mereka mencetak 85 poin — itu kurang dari 90," kata Austria dalam bahasa Filipina, karena San Miguel kini memenangkan dua pertandingan berturut-turut di seri ini setelah kalah di pembuka seri.

Perez mencetak 19 poin dengan 8 dari 17 tembakan dari lapangan, sementara Mo Tautuaa menambahkan 13 poin dari bangku cadangan untuk San Miguel.

Fajardo, yang berjuang dengan masalah bahu sepanjang pertandingan, hanya mencetak 6 poin, semuanya di kuarter keempat, dengan hanya 1 field goal yang berhasil dari 8 percobaan. Ia juga mencatat 19 rebound untuk mendominasi Beermen di departemen rebounding, 62-49, melawan Gin Kings.

"Dia tidak mengeluh," kata Austria tentang Fajardo. "Ketika saya mencoba memberinya istirahat, dia benar-benar ingin kembali ke lapangan. Ketika pemain seperti itu — dia ingin menang — saya tidak punya pilihan selain memasukkan mereka kembali... Kehadirannya di lapangan sangat membantu."

San Miguel menahan guard tangguh Ginebra RJ Abarrientos hanya pada 14 poin dengan 4 dari 15 tembakan, 5 rebound, dan 5 assist, sementara Scottie Thompson memikul beban tim dengan 17 poin dan 9 rebound. Japeth Aguilar menyumbang 14 poin dan 8 rebound.

Setelah kemenangan mengesankan di Game 1 seri ini, Ginebra kini akan memasuki Game 4 dengan pertanyaan tentang serangan mereka, karena tidak ada pemain yang mencetak lebih dari 8 poin selain tiga pencetak gol teratas mereka.

Pemain cadangan Nard Pinto menyumbang 8 poin untuk Ginebra hanya dalam 10 menit bermain.

Sebelumnya, Meralco Bolts meraih kemenangan semifinal pertama mereka melawan TNT, 97-89, untuk mempersempit keunggulan seri Tropang 5G menjadi 2-1.

Game 4 untuk kedua seri akan berlangsung pada Minggu, 11 Januari, di Mall of Asia Arena. – Rappler.com