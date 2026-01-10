Ripple menang di Wall Street dan di Inggris, tetapi XRP Ledger kehilangan pengguna dengan cepat dan perpecahan ini akan menentukan tahun 2026

Pasar XRP telah membuka tahun 2026 dengan terbagi menjadi dua realitas yang berbeda.

Di satu sisi, perdagangan institusional "wrapper" sedang berkembang pesat, didukung oleh menyusutnya pasokan bursa dan pendalaman infrastruktur korporat. Di sisi lain, ekonomi on-chain yang mendasarinya menunjukkan tanda-tanda peringatan, dengan metrik aktivitas memudar bahkan saat Wall Street memperdalam jejaknya.

Divergensi ini telah menciptakan lanskap investasi yang kompleks di mana permintaan finansial untuk XRP terpisah dari utilitas XRP Ledger (XRPL).

Sementara aset itu sendiri menikmati pengaturan pasokan yang menguntungkan dan kejelasan regulasi, jaringan yang mendukungnya berjuang untuk mempertahankan likuiditas dan pengguna.

Ini telah menghasilkan pasar yang didefinisikan oleh sinyal campuran dari potensi guncangan pasokan yang bertabrakan dengan ekonomi on-chain yang kosong.

Kasus bullish

Argumen terkuat untuk XRP di awal 2026 adalah struktural.

Meskipun aksi harga sering mendominasi berita utama, struktur pasar menunjukkan latar belakang pasokan yang mengencang yang menguntungkan para bull.

Katalis paling langsung adalah volume modal yang diserap oleh ETF spot. Sejak debut ETF XRP spot AS pertama pada November 2025, kompleks tersebut telah menarik sekitar $1,3 miliar dalam arus masuk kumulatif.

Fase awal ini berfungsi persis seperti yang diharapkan para pendukung: vakum yang diatur yang membersihkan pasokan mengambang dan menandakan bahwa "uang baru" telah tiba.

Data on-chain dari CryptoQuant menunjukkan bahwa kepemilikan XRP di Binance telah turun menjadi 2,6 miliar token, saldo terendah yang tercatat sejak Januari 2024.

XRP Exchange Reserve (Sumber: CryptoQuant)

Penurunan dari puncak hampir 3,25 miliar di akhir 2025 ini merepresentasikan penghapusan besar-besaran likuiditas sisi jual langsung.

Ketika cadangan bursa anjlok, ini biasanya menandakan bahwa investor memindahkan aset ke penyimpanan mandiri atau cold storage, secara efektif memasuki mode "HODL".

Yang patut dicatat, pengencangan ini tercermin di bursa Korea Selatan seperti Upbit, yang merupakan pusat kritis untuk likuiditas XRP.

Arus keluar dari Upbit telah mulai berakselerasi, meniru pola yang terlihat pada November 2024 ketika pergerakan serupa mendahului rally dari $0,50 menjadi $3,29.

Pada saat yang sama, perilaku whale memperkuat tesis kelangkaan.

Data dari CryptoQuant menunjukkan bahwa arus whale ke Binance telah menurun secara stabil sejak mencapai puncak pada pertengahan Desember. Sementara pemegang besar masih menyumbang sekitar 60,3% dari total arus, angka itu turun dari lebih dari 70% hanya beberapa minggu yang lalu.

XRPL Exchange Inflow (Sumber: CryptoQuant)

Pengurangan deposit whale menunjukkan bahwa pemain terbesar telah menyelesaikan fase distribusi langsung mereka dan mungkin berposisi untuk akumulasi kembali.

Di luar struktur pasar, ekosistem sedang membangun rel institusional asli di tiga benua.

Di Inggris, Ripple telah secara resmi memperluas jejak operasionalnya, menandakan langkah untuk memantapkan diri dalam infrastruktur keuangan London tepat saat kejelasan regulasi di sana meningkat. Ini sangat patut dicatat, mengingat hampir 90% perusahaan kripto gagal memenuhi persyaratan registrasi FCA Inggris.

Ini melengkapi dorongan serupa di Jepang, di mana Asia Web3 Alliance Japan baru-baru ini meluncurkan program untuk mendukung startup yang membangun solusi patuh di XRPL.

Evernorth Holdings yang didukung Ripple mengumumkan kolaborasi strategis dengan Doppler Finance untuk meningkatkan manajemen treasury dan likuiditas institusional di XRPL.

Tidak seperti pembaruan yang berfokus pada ritel, kemitraan ini menargetkan mesin berat keuangan tradisional, yang bertujuan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan agar modal skala besar dapat hidup on-chain.

Kasus bearish

Jika dinamika pasokan terlihat kuat, profil permintaan untuk jaringan aktual menunjukkan lampu merah. Kasus bearish fundamental adalah bahwa XRP menjadi aset "kertas", diperdagangkan secara besar-besaran dalam derivatif dan ETF, tetapi jarang digunakan di ledger aslinya.

Retakan pertama dalam narasi institusional muncul pada 7 Januari, ketika kompleks ETF spot mencatat arus keluar bersih $40,8 juta, mengakhiri rangkaian panjang kreasi.

Pembalikan ini penting karena mengonfirmasi bahwa permintaan ETF bukanlah tawaran permanen; ini adalah katup dua arah yang dapat memperkuat tekanan jual semudah ia memicu rally.

Bacaan Terkait Kelelahan ETF Bitcoin adalah nyata, mengabaikan kebisingan, ini adalah 10 hari yang penting pada tahun 2025 Papan skor ETF 2025: Kami merebus setahun kebisingan ETF menjadi sepuluh sesi ketika uang benar-benar bergerak.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah dominasi derivatif atas pasar spot.

Data CoinGlass dari awal Januari menunjukkan open interest XRP sekitar $4,5 miliar, yang merupakan level tertinggi sejak insiden 10 Oktober yang menghapus hampir $20 miliar dari pasar kripto.

Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa volume futures XRP 24 jam juga telah meningkat tajam sejak awal tahun, mencapai puncak lebih dari $13 miliar. Sebaliknya, volume spot tertinggal di sekitar $3 miliar.

Ketika volume futures mengerdilkan aktivitas spot dengan besaran ini, penemuan harga menjadi fungsi leverage, likuidasi, funding rates, dan hedging, daripada adopsi organik. Struktur ini membuat token rentan terhadap unwinding "risk-off" yang kejam yang tidak ada hubungannya dengan nilai jangka panjang proyek.

Di bawah lapisan perdagangan, tanda-tanda vital on-chain XRPL lemah.

Data DefiLlama menempatkan Total Value Locked (TVL) jaringan pada hanya $72,76 juta, sebagian kecil dari likuiditas yang terlihat di rantai throughput tinggi pesaing.

XRPL Key On-chain Metrics (Sumber: DeFiLlama)

Yang lebih merusak adalah laporan laba rugi: jaringan menghasilkan sekitar $1.000 per hari dalam biaya. Meskipun biaya rendah adalah poin jual untuk pembayaran, mereka juga berarti jaringan gagal menangkap nilai ekonomi dari aktivitasnya.

Selain itu, metrik penggunaan jaringan blockchain sedang mundur secara aktif.

Bursa terdesentralisasi (DEX) XRPL mencatat volume harian hanya $86.000 di awal Januari, dengan volume 7 hari turun sekitar 53% menjadi $425.000.

Statistik bulanan XPMarket mengonfirmasi tren: trader aktif di DEX turun dari sekitar 27.900 pada November menjadi 16.700 pada Desember, sementara volume runtuh dari $259,3 juta menjadi $166,2 juta.

Selain itu, bahkan titik terang stablecoin datang dengan peringatan.

Sementara kapitalisasi pasar stablecoin XRPL naik 33% minggu-ke-minggu menjadi $406 juta, didorong oleh RLUSD, gambaran likuiditas yang lebih luas terfragmentasi.

Kapitalisasi pasar keseluruhan untuk RLUSD adalah $1,336 miliar, menunjukkan bahwa sebagian besar pasokan token berada di Ethereum daripada XRPL.

Ini menunjukkan bahwa sementara produk Ripple mendapatkan daya tarik, mereka melakukannya di rantai pesaing di mana likuiditas DeFi sudah mapan, meninggalkan XRPL itu sendiri sebagai rel penyelesaian sekunder.

Bacaan Terkait Ethereum diam-diam menjadi rumah asli RLUSD — meninggalkan pengguna XRPL terjebak di jalur lambat Keamanan dan persyaratan cadangan XRPL telah menciptakan gesekan yang mendorong adopsi organik RLUSD ke Ethereum.

Apa artinya ini untuk XRP?

Divergensi antara dua realitas ini mendefinisikan narasi untuk tahun 2026.

XRP saat ini diperdagangkan sebagai instrumen keuangan yang sensitif terhadap makro dan dibungkus secara institusional, terpisah dari kesehatan ekosistemnya sendiri.

"Sinyal campuran" bersifat struktural. Di satu sisi, guncangan pasokan dari menyusutnya cadangan bursa dan pematangan produk ETF menciptakan dasar tinggi untuk harga aset.

Di sisi lain, pengosongan volume DEX dan migrasi likuiditas stablecoin ke Ethereum mengekspos kegagalan untuk mengonversi minat finansial menjadi retensi on-chain.

Jadi, tahun mendatang kemungkinan akan ditentukan oleh apakah kesenjangan ini dapat dijembatani. Jika RLUSD dan kemitraan seperti kolaborasi Evernorth-Doppler dapat memaksa likuiditas kembali ke XRPL, jaringan mungkin akhirnya membenarkan valuasinya dengan aktivitas fundamental.

Namun, jika perdagangan "wrapper" terus berkembang sementara rantai tetap kosong, XRP berisiko menjadi kendaraan spekulatif untuk Wall Street.

Postingan Ripple menang di Wall Street dan di Inggris, tetapi XRP Ledger kehilangan pengguna dengan cepat dan perpecahan ini akan menentukan 2026 muncul pertama kali di CryptoSlate.