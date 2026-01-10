BursaDEX+
Cardano (ADA) Siap untuk Pergerakan Bullish Kuat, Menargetkan Lonjakan 79% ke $0,7

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2026/01/10 01:28
TLDR

  • Cardano memulai tahun dengan kuat tetapi mengalami penurunan 9% setelah mencapai tertinggi $0,43 pada 6 Januari.
  • Meskipun terjadi koreksi baru-baru ini, ADA mengalami peningkatan 11% dalam tujuh hari terakhir.
  • Analis Sheldon Diedericks percaya Cardano akan mengalami breakout di atas level resistance kunci.
  • Diedericks memperkirakan ADA akan melonjak ke level tertinggi multi-bulan $0,60 hingga $0,70, yang mewakili peningkatan 53% hingga 79%.
  • Meskipun bullish, Diedericks mengantisipasi pullback singkat ke kisaran $0,37 hingga $0,39 sebelum lonjakan potensial.

Cardano (ADA) baru-baru ini mengalami koreksi pasar, menyimpang dari kinerja kuatnya di awal tahun. Cryptocurrency ini memulai tahun di $0,33 dan mencapai puncak di $0,43 pada 6 Januari, tetapi diikuti penurunan 9%. Meskipun terjadi retracement ini, harga ADA tetap naik 11% selama tujuh hari terakhir, memicu optimisme untuk pergerakan harga di masa depan.

ADA Menghadapi Resistance tetapi Analis Tetap Bullish

Cardano telah menghadapi resistance pada trendline menurun yang menekan harganya sejak Oktober 2025. Meskipun beberapa kali mencoba menembus di atas trendline ini, ADA gagal bertahan di atasnya, termasuk rally baru-baru ini ke $0,43. Analis seperti Sheldon Diedericks percaya trendline ini akan segera tembus, yang mengarah pada pergerakan naik.

Diedericks, seorang analis crypto terkenal, telah menyatakan keyakinannya pada potensi ADA untuk lonjakan harga. Dia menunjukkan bahwa aksi harga ADA sedang bersiap untuk pergerakan yang baik, dengan potensi menembus resistance yang sudah lama ada. Dia memperkirakan ADA akan mengalami breakout, kemungkinan mencapai level tertinggi multi-bulan $0,60 hingga $0,70, menandai peningkatan 53% hingga 79%.

Pullback Diprediksi Sebelum Lonjakan, Titik Entry Teridentifikasi

Meskipun pandangannya bullish, Diedericks memprediksi bahwa Cardano mungkin mengalami pullback sebelum breakout. Dia menyarankan bahwa ADA bisa retrace lebih jauh, berpotensi mencapai kisaran $0,37 hingga $0,39. Menurut Diedericks, level ini akan menjadi peluang beli yang ideal, mempersiapkan kenaikan harga akhirnya.

Koreksi pasar pada harga ADA tidak menghalangi Diedericks untuk tetap optimis tentang masa depan cryptocurrency ini. Dia percaya bahwa Cardano akan rebound sebagai bagian dari pemulihan altcoin yang lebih luas. Dengan kenaikan year-to-date ADA baru-baru ini sebesar 18,28%, koin ini tetap tangguh dan siap untuk kenaikan lebih lanjut di bulan-bulan mendatang.

Postingan Cardano (ADA) Disiapkan untuk Pergerakan Bullish Kuat, Menargetkan Lonjakan 79% ke $0,7 pertama kali muncul di CoinCentral.

