Memecoin 100x Berikutnya: 3 Meme Coin Ini Menunjukkan Sinyal Bullish Selama Penurunan Pasar

Penurunan pasar memisahkan proyek bagus dan proyek buruk. Meskipun sebagian besar cryptocurrency sedang berjuang, ada beberapa memecoin yang menunjukkan persistensi dan tren akumulasi yang tidak biasa yang secara historis diikuti oleh pergerakan signifikan. Saat ini ada tiga token yang memiliki indikator bullish berbeda. PEPE pada $0,000006619 mempertahankan $2,78B mengalami peningkatan kuat dalam jumlah pemegang. BONK diperdagangkan dengan akumulasi pada harga $0,00001177 dengan kapitalisasi pasar $1,04B, meskipun kinerja pasar yang lebih luas lemah.

Kemudian ada Pepeto ($PEPETO) pada $0,000000176, menunjukkan momentum presale yang tampak sepenuhnya terlepas dari kondisi pasar. Pembahasan ini mengurai indikator bullish yang ditampilkan masing-masing, dan mana yang memberikan jalan paling menentukan menuju return 100x.

\

PEPE: Kekuatan dalam Kelemahan Pasar

PEPE saat ini diperdagangkan pada $0,000006098 dan kapitalisasi pasar $2,78B (CoinMarketCap). Sebagian besar memecoin telah jatuh dalam volatilitas pasar baru-baru ini, tetapi PEPE relatif stabil dalam kisaran perdagangannya. Jumlah pemegang juga meningkat secara perlahan. Listing exchange masih efektif di semua platform utama. Volume perdagangan dipertahankan bahkan di pasar terendah.

Indikator optimis dalam kasus ini adalah kekuatan. PEPE telah bertahan melalui beberapa siklus pasar. Kelompok sosial yang mempertahankan satu sama lain di masa sulit cenderung memiliki rebound yang lebih besar ketika pasar naik. Token ini relevan di platform sosial dalam hal meme. Pengenalan merek juga tinggi. Faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa PEPE mungkin terlibat dalam peningkatan siklus yang akan datang.

Namun demikian, matematika 100x bermasalah. Dari total $2,78B, 100x memberikan perkiraan kapitalisasi pasar $278B. Itu akan membuat PEPE lebih besar dari Ethereum saat ini $377,2B. Asumsi yang lebih realistis menunjukkan 2x hingga 5x di pasar bull yang kuat. PEPE telah menunjukkan daya tahan, bukan return geometris pada level yang ada.

\

BONK: Tren Penguatan Berkembang

BONK diperdagangkan pada 0,00001177/$1,04B menunjukkan tren on-chain yang menarik. Saldo exchange telah menyusut meskipun faktanya pemegang token bermigrasi ke self-custody. Itu umumnya merupakan indikasi positif dari keyakinan dibandingkan dengan motif perdagangan. Solana tangguh meskipun ada masalah pasar yang lebih luas. BONK terus menjadi memecoin Solana teratas.

Tren terbaru diuraikan oleh peningkatan penambahan DeFi serta kolaborasi gaming. Proses pembakaran terus menurunkan pasokan. Partisipasi sosial tetap hidup. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa BONK mungkin berkinerja lebih baik pada leg berikutnya, terutama ketika Solana terus menarik lebih banyak pengembang dan institusi.

Namun pertanyaan 100x sulit. Nilai 100x pada $1,04B, yang berarti kapitalisasi pasar akan memerlukan $104B untuk mencapai level ini. Ini ambisius bahkan dalam kasus yang paling optimis. Dalam keadaan luar biasa, BONK akan mampu berkinerja 5x hingga 10x. Tetapi return 100x yang mengubah hidup hanya terikat secara matematis pada nilai saat ini.

\

Pepeto: Membangun Momentum Independen dari Kondisi Pasar

Pepeto menunjukkan sinyal bullish yang paling luar biasa. Presale telah menghasilkan $7,14M meskipun kelemahan di pasar secara keseluruhan. Partisipasi komunitas lebih dari 100K+. Jumlah aplikasi proyek di platform exchange lebih dari 850. Metrik ini tumbuh terlepas dari aksi harga Bitcoin atau Ethereum. Itu adalah permintaan yang didorong fundamental dan bukan mengikuti tren pasar secara spekulatif.

Roadmap infrastruktur memberikan banyak katalis yang tidak bergantung pada sentimen pasar yang lebih luas. Peluncuran PepetoSwap tidak bergantung pada kondisi pasar bull. Cross-chain bridge adalah solusi yang memecahkan masalah terlepas dari harga crypto agregat. Pasar bebas tidak membebankan biaya untuk menukar proyek memecoin ketika pasar naik atau turun. Staking 216% membawa hasil yang benar-benar independen dari volatilitas harga.

\ Beroperasi pada Ethereum memposisikan Pepeto untuk mendapat manfaat ketika aktivitas DeFi meningkat, tetapi utilitas platform menciptakan nilai bahkan selama periode tenang. Kebebasan dari situasi pasar ini adalah profil risiko yang berbeda dari token spekulasi murni.

Yang paling penting, matematika 100x benar-benar berhasil. Karena $0,000000176 ke 100x akan memakan waktu, akan membutuhkan sekitar $300M hingga $400M kapitalisasi pasar. Itu kurang dari 15% dari valuasi PEPE dan kurang dari 4% dari BONK. Perhitungan probabilitas menjadi mudah. Kapitalisasi pasar yang lebih kecil memerlukan modal dalam persentase dengan cara eksponensial.

\

\

Perbandingan Kekuatan Sinyal Bullish

Indikator bullish PEPE adalah ketahanan. Itu adalah token yang berhasil melewati kematian yang lain. Itu berharga tetapi pasif. Ekspansi memerlukan perpanjangan pemulihan pasar dan minat ulang di retail. Katalis aktif tidak memiliki momentum independen.

Akumulasi adalah indikator bullish BONK. Keyakinan ditunjukkan oleh gerakan self-custody oleh pemegang. Pengembangan ekosistem terus berlanjut. Itu lebih kuat dari ketahanan pasif dan masih bergantung pada kinerja Solana dan kesehatan sektor memecoin secara umum.

Sinyal bullish Pepeto adalah pertumbuhan aktif. $7,14M dikumpulkan selama kelemahan pasar. 100K+ peserta bergabung terlepas dari kondisi pasar. 850+ proyek mengajukan akses platform. Metrik ini meningkat independen dari harga Bitcoin. Itu adalah indikator terbaik karena merupakan indikasi permintaan aktual dan bukan sekadar positioning.

\

Positioning Pemulihan dan Konteks Pasar

Bitcoin diperdagangkan pada $91.243,14 dengan $1,82T. Ethereum berada pada $3.131,71 dengan $377,2B. Keduanya stabil namun volatile dalam waktu dekat. Resesi di pasar adalah peluang positioning strategis. Konstruksi yang terjadi di waktu tenang cenderung jauh lebih baik ketika pasar dalam pemulihan dramatis.

Tren historis menunjukkan bahwa proyek early-cycle di mana pengembangan dan komunitas sedang berlangsung penuh selama masa sulit akan memberikan return terbaik di pasar bull selanjutnya. PEPE dan BONK membangun basis mereka di periode tenang masa lalu. Pepeto tampaknya mengikuti playbook itu sekarang.

\

Mendapatkan Peluang Investasi

PEPE dan BONK diperdagangkan di exchange utama. Metode reguler pembelian cryptocurrency digunakan. Pepeto memerlukan kunjungan ke Pepeto.io selama presale. Hubungkan dompet Ethereum, gunakan ETH, USDT, BNB, atau kartu pembayaran, lalu secara opsional stake untuk mendapatkan hasil 216% sambil menunggu listing exchange.

https://www.youtube.com/watch?v=wR3oOlNJj64&embedable=true

Kesimpulan

Ada tiga memecoin yang menunjukkan sinyal bullish di masa kelemahan pasar tetapi memiliki konotasi berbeda. PEPE pada $0,000006619 tangguh dengan 2 hingga 5 kali. Pola akumulasi di BONK pada $0,00001177 menunjukkan 5x hingga 10x. Pepeto pada $0,000000176 menampilkan pertumbuhan aktif independen dari kondisi pasar, menciptakan kondisi untuk probabilitas 100x melalui harga masuk yang lebih rendah dan infrastruktur utilitas.

Dengan $7,14M dikumpulkan, 100K+ peserta, dan 850+ aplikasi platform selama penurunan pasar, Pepeto menunjukkan keyakinan bullish terkuat. Membangun proyek yang terjadi selama waktu tenang dalam sejarah bekerja lebih baik selama pemulihan. Untuk investor yang mencari peluang 100x daripada keuntungan moderat, kombinasi Pepeto dari entry early-stage, infrastruktur komprehensif, dan momentum independen pasar menghadirkan jalan paling jelas.

\ Beli Pepeto Sekarang Melalui Website Resmi: https://pepeto.io

\

\ Untuk tetap terdepan dalam pembaruan utama, listing, dan pengumuman, ikuti Pepeto hanya di saluran resminya:

Website: https://pepeto.io

X (Twitter): https://x.com/Pepetocoin

Telegram: https://t.me/pepeto_channel

Instagram: https://www.instagram.com/pepetocoin/

\

:::tip Cerita ini diterbitkan sebagai siaran pers oleh Tokenwire di bawah Business Blogging Program kami.

:::

\