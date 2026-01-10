Presale BlockDAG Hampir Berakhir dengan Hanya 3,4 Miliar Koin Tersisa Sementara XRP dan Zcash Stagnan

Aksi harga terbaru di berbagai aset utama telah memberikan trader level referensi baru saat meninjau crypto terbaik untuk dibeli sekarang. Aktivitas terkait harga XRP hari ini tetap terfokus di sekitar area $2,10, tetapi grafik masih tidak menunjukkan arah breakout yang jelas. Zcash, bahkan setelah mencatat lonjakan tajam menyusul listing Bitget-nya, kini menunjukkan kekuatan yang tidak merata di seluruh grafik jangka pendek dan menengah.

Pergerakan ini mencerminkan suasana pasar yang lebih luas. Pada saat yang sama, BlockDAG (BDAG) menarik perhatian yang semakin besar karena sinyal yang lebih jelas mulai terbentuk. Pembuat pasar kini membahas kemungkinan rentang trading pembukaan antara $0,38 dan $0,43, yang berada jauh di atas level referensi $0,05 dan terus menarik minat yang stabil.

Dengan pendanaan presale kini di atas $442 juta, hanya 3,4 miliar koin yang masih tersedia, dan presale berakhir pada 26 Januari, BlockDAG memasuki fase di mana aktivitas meningkat dengan cepat di antara mereka yang melacak crypto terbaik untuk dibeli sekarang.

Harga XRP Hari Ini Mencerminkan Aksi Harga Berbasis Likuiditas

Pola trading saat ini menunjukkan XRP bertahan stabil saat likuiditas terbentuk di dekat zona $2,30. Data heatmap menunjukkan cluster padat antara $2,25 dan $2,30, di mana sejumlah besar posisi berada di atas harga saat ini. Jika pergerakan menembus resistensi terdekat di sekitar $2,15, zona ini bisa mulai menarik XRP lebih tinggi.

Saat ini, aksi harga sebagian besar tetap antara $2,05 dan $2,10. Ini membuat harga XRP hari ini bergerak di dalam rentang sempit, didukung oleh likuiditas yang lebih ringan di bawah. Level yang lebih rendah telah dibersihkan, artinya penurunan lebih lanjut kemungkinan memerlukan tekanan jual baru untuk muncul.

Data arus masuk bursa dari akhir November hingga awal Desember menunjukkan pola yang jelas. Ketika arus masuk naik ke rentang 8 hingga 14 juta XRP, harga sering turun ke area $2,03 hingga $2,05.

Data leverage juga menunjukkan likuidasi long dan short yang sering terjadi saat kondisi berubah. Secara keseluruhan, sinyal-sinyal ini menunjukkan bahwa harga XRP hari ini tetap didorong terutama oleh pergerakan likuiditas dan arus bursa daripada permintaan berkelanjutan yang kuat.

Sinyal Harga Zcash Tetap Tidak Merata Setelah Kenaikan Baru-baru Ini

Setelah listing Bitget baru-baru ini, Zcash mencatat pergerakan naik yang kuat, naik dari sekitar $312 ke dekat $409. Pengamat pasar menyoroti level $360 sebagai zona support kunci, dan harga telah berhasil tetap di atasnya sejauh ini.

Pergerakan di atas $400 membawa $480 ke dalam pandangan sebagai target berikutnya yang mungkin, meskipun ini memerlukan aktivitas pembelian yang stabil. Pada grafik harian, rentang antara $395 dan $425 kini telah terisi, menawarkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana aksi harga telah berkembang selama pergerakan baru-baru ini.

Indikator momentum tetap beragam. Chaikin Money Flow berada di dekat -0,25, menunjukkan tekanan jual yang sedang berlangsung. Pada saat yang sama, Money Flow Index tetap di bawah 50, menunjukkan arus masuk yang terbatas. Sementara kerangka waktu yang lebih pendek menunjukkan beberapa aktivitas, momentum keseluruhan telah melambat.

Jika Zcash turun di bawah $382, harga bisa kembali ke rentang $330 hingga $350. Namun, pergerakan di atas $425 dapat membuka kembali level yang lebih tinggi. Sinyal campuran ini membuat Zcash tetap dalam peninjauan ketat sambil menunjukkan bahwa permintaan tetap tidak merata untuk saat ini. Pada saat penulisan, Zcash diperdagangkan di sekitar $433.

BlockDAG Menarik Perhatian Lebih Kuat Saat Ekspektasi Harga Terbentuk

BlockDAG kini muncul lebih sering dalam percakapan seputar crypto terbaik untuk dibeli sekarang karena pembuat pasar mulai menguraikan kemungkinan level trading awal. Sementara harga referensi masih ditetapkan di $0,05, banyak penyedia likuiditas kini mengharapkan perdagangan pertama terbentuk antara $0,38 dan $0,43.

Rentang yang diharapkan ini didukung oleh beberapa faktor yang jelas. Partisipasi presale tetap kuat, pasokan beredar awal akan terbatas, dan rencana likuiditas sudah tersedia untuk aktivitas trading awal. Jika penemuan harga awal menetap di dekat pusat rentang ini, perdagangan pembukaan dapat terjadi jauh di atas level referensi.

Ekspektasi ini tidak mengubah struktur pasokan BlockDAG. Sebaliknya, mereka mencerminkan perilaku penemuan harga awal, di mana ketersediaan terbatas memenuhi permintaan pasar terbuka. Pola harga serupa telah muncul selama tahap trading awal beberapa jaringan Layer 1 yang mapan.

Dukungan tambahan untuk prospek ini berasal dari struktur presale BlockDAG. Proyek ini kini telah mengumpulkan lebih dari $442 juta di 34 batch. Batch saat ini terus menawarkan harga presale khusus $0,003 per koin, dengan hanya 3,4 miliar koin yang tersisa sebelum presale berakhir pada 26 Januari.

Untuk waktu yang singkat, BlockDAG tetap tersedia di $0,003, menciptakan jendela masuk terakhir sebelum harga berubah. Ketika BlockDAG mencapai level referensinya di $0,05, ini mewakili perbedaan 16,67×, atau kemungkinan kenaikan +1.566% dari harga saat ini. Setelah fase ini berakhir, harga $0,003 tidak akan tersedia lagi. Tidak ada reset. Tidak ada perpanjangan. Tidak ada kesempatan kedua.

Karena pasokan yang tersisa terus menyusut dan batch bergerak lebih cepat, fokus pada BlockDAG telah tumbuh. Proyeksi harga gabungan dan ketersediaan yang menurun telah menempatkan BDAG dengan kuat ke dalam diskusi seputar crypto terbaik untuk dibeli sekarang, terutama bagi mereka yang memposisikan diri sebelum trading pasar terbuka dimulai.

Perspektif Penutup tentang Sinyal Pasar Saat Ini

Melihat harga XRP hari ini, Zcash, dan BlockDAG bersama-sama membantu menjelaskan mengapa banyak yang menilai kembali crypto terbaik untuk dibeli sekarang dalam kondisi saat ini. XRP tetap terkunci dalam struktur yang dibentuk terutama oleh arus likuiditas dan aktivitas bursa. Zcash telah menunjukkan kekuatan baru-baru ini tetapi masih kekurangan permintaan yang konsisten di kerangka waktu yang lebih lama.

BlockDAG tetap berbeda, dengan lebih dari $442 juta yang terkumpul dan hanya 3,4 miliar koin yang masih tersedia. Dengan presale berakhir pada 26 Januari, posisinya berubah dengan cepat. Ekspektasi pembuat pasar yang menunjuk ke rentang pembukaan $0,38 hingga $0,43 telah membawa BDAG kembali ke fokus. Karena pasokan mengencang dan minat tetap stabil, aktivitas terus meningkat saat BlockDAG bergerak lebih dekat ke tahap berikutnya.

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

Publikasi ini disponsori dan ditulis oleh pihak ketiga. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, periklanan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan riset sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency apa pun. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan.

Postingan BlockDAG's Presale Nears Its End With Only 3.4B Coins Left While XRP and Zcash Stall muncul pertama kali di Coindoo.