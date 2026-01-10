Bitcoin Merebut Kembali $90K saat Data Pekerjaan AS yang Kuat Mendorong Lonjakan ke $100K

Bitcoin telah berhasil merebut kembali posisinya di atas ambang batas $90.000 setelah penurunan singkat menuju $89.000 kemarin.

Cryptocurrency terkemuka ini naik dari sekitar $89.200 menjadi sekitar $92.000 selama enam jam, didukung oleh aktivitas perdagangan spot yang substansial melebihi $39 miliar, menurut data pasar Coingecko.

Momentum ke atas mengikuti data ketenagakerjaan yang kuat yang dipublikasikan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja pada awal hari ini.

Data Ketenagakerjaan Kuat Memicu Reli: Kemungkinan Fed Mempertahankan Suku Bunga di 97%

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa penggajian non-pertanian tumbuh sebanyak 50.000 posisi bulan lalu, meskipun bulan-bulan sebelumnya mengalami penyesuaian ke bawah. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,4%, pulih setelah periode penutupan pemerintah yang berkepanjangan.

Sumber: Federal Reserve Bank

Pelunakan moderat ketenagakerjaan AS menyebabkan Federal Reserve menerapkan tiga pengurangan suku bunga berturut-turut pada akhir 2025.

Meskipun menandai salah satu periode perekrutan terlemah sejak 2009, perusahaan umumnya menghindari pengurangan tenaga kerja secara luas.

Namun, indikator ketenagakerjaan tambahan menunjukkan stabilisasi.

Pengumuman PHK perusahaan menurun bulan lalu sementara niat perekrutan meningkat, dan sektor jasa mencatat ekspansi ketenagakerjaan terkuat sejak Februari.

Analis pasar mencatat bahwa "PHK terbatas yang dikombinasikan dengan perekrutan terukur menunjukkan pasar tenaga kerja yang memoderasi daripada memburuk saat Fed mempertimbangkan langkah kebijakan berikutnya."

Pembuat kebijakan Federal Reserve, yang dijadwalkan akan berkumpul akhir bulan ini, masih terbagi mengenai sejauh mana pemotongan suku bunga tambahan untuk tahun ini.

Pelaku pasar terus mengharapkan pejabat untuk mempertahankan suku bunga saat ini pada pertemuan Januari.

Sementara itu, kemungkinan Polymarket berdiri di 97% bahwa Fed akan mempertahankan suku bunga tetap stabil pada pertemuan FOMC 28 Januari.

Analis Menargetkan $105K Saat Bitcoin Menembus Tren Turun 3 Bulan

Sumber: Polymarket

Analis kripto Bitbull mencatat bahwa pemulihan terkini Bitcoin telah memungkinkannya keluar dari tren turun tiga bulan, sekarang mempertahankan posisi di atas ambang batas penembusan.

Indikator RSI mingguan menunjukkan keuntungan lebih lanjut ke depan, dengan analis memproyeksikan "BTC bisa mencapai $103K-$105K dalam 3-4 minggu."

Investor kripto RektCapital berbagi pandangan optimis yang serupa, mencatat bahwa Bitcoin menguji level $93.500 lagi, yang mewakili resistensi rentang mingguan dan sejalan dengan tren turun multi-minggu yang terbentuk pada pertengahan Oktober 2025.

Menurut RektCapital, "ini menandai hanya pengujian ketiga yang signifikan dari tren turun ini."

Dia mengantisipasi bahwa penutupan mingguan di atas $93.500, diikuti oleh pengujian ulang yang berhasil mirip dengan pola sebelumnya, akan memvalidasi baik penembusan rentang mingguan maupun pelanggaran tren turun mingguan.

Sumber: RektCapital

Perkembangan seperti itu akan memposisikan Bitcoin untuk menantang rata-rata pergerakan eksponensial pasar bullish yang berkumpul di atas—EMA 50 minggu di $96.000 dan EMA 21 minggu di $101.000.

RektCapital menekankan bahwa "pola historis menunjukkan probabilitas kuat untuk menembus EMA ini."

Meskipun penembusan rentang mingguan dan pelanggaran tren turun akan menunjukkan momentum positif, analis menekankan bahwa merebut kembali EMA pasar bullish sebagai level dukungan mewakili tonggak utama untuk membangun kembali momentum bullish dengan kuat.

Untuk Bitcoin maju menuju wilayah enam digit, mencapai penembusan rentang dan melanggar tren turun mingguan adalah prasyarat untuk mendekati level EMA tersebut.

Data dari Bitfinex mengungkapkan bahwa pemegang besar dengan cepat menutup posisi long Bitcoin mereka.

Kejadian terakhir dari pola ini mendahului lonjakan 50% dari $74.000 menjadi $112.000, menetapkan rekor tertinggi sepanjang masa baru dalam 43 hari.

Permintaan Bitcoin Melonjak Saat Investor Reposisi untuk 2026

Sentimen keseluruhan di seluruh pasar cryptocurrency telah membaik.

Petr Kozyakov, co-founder dan CEO Mercuryo, mengatakan kepada Cryptonews bahwa investor sedang memposisikan ulang diri mereka dalam aset kripto untuk tahun mendatang.

"Pasar cryptocurrency mengalami keuntungan saat investor memasukkan emas digital ke dalam portofolio mereka," kata Kozyakov, menunjukkan momentum baru dalam Bitcoin.

Dia mencatat bahwa meskipun sentimen melemah pada akhir 2024, prospek fundamental tetap solid, didukung oleh pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan likuiditas yang meningkat di sektor seperti stablecoin.