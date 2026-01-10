Pasar beruang terpendek dalam sejarah? Metrik kunci mengindikasikan harga Bitcoin bisa melonjak melampaui $125.000 sebelum April

Pasar kripto menunjukkan sinyal awal pemulihan kuartal pertama saat debu akhirnya mereda dari penjualan tajam Desember.

Menurut analisis terbaru dari Coinbase, empat indikator struktural menunjukkan koreksi tersebut merupakan kemunduran sementara daripada pergeseran rezim. Arus masuk segar ke ETF spot, pengurangan drastis leverage sistemik, peningkatan likuiditas order book, dan rotasi sentimen opsi semuanya menunjukkan pasar yang stabil.

Meskipun trader tetap berhati-hati, metrik ini menunjukkan ekosistem jauh lebih tidak rapuh dibanding beberapa minggu lalu, membuka jalan untuk potensi rebound.

Re-risking yang hati-hati melalui ETF

Indikator pertama dan mungkin paling terlihat dari pergeseran sentimen terletak pada perilaku ETF spot, yang berfungsi sebagai pengukur paling bersih dari selera risiko institusional dalam data publik.

Selama minggu perdagangan pertama tahun ini, ETF Bitcoin spot yang terdaftar di AS mencatat kinerja yang hampir tidak positif secara neto. Kelompok tersebut melihat dua hari arus masuk kuat, yang segera diimbangi oleh tiga hari berturut-turut arus keluar, menghasilkan penambahan neto sekitar $40 juta.

Profil arus dua arah yang bergejolak ini bukanlah jenis penawaran yang stabil dan tanpa henti yang biasanya mendukung breakout besar. Namun, besarnya arus dua hari tersebut menunjukkan bahwa posisi saat ini tetap sangat taktis.

Di sisi lain, data untuk Ethereum menggambarkan gambaran yang sedikit lebih menggembirakan. Selama jangka waktu yang sama, ETF ETH spot mencatat sekitar $200 juta arus masuk neto, mempertahankan saldo positif bahkan setelah memperhitungkan penebusan akhir minggu.

Perbedaan ini signifikan karena ETH sering berfungsi sebagai proxy institusional beta lebih tinggi, kendaraan bagi investor yang ingin menambah risiko di luar alokasi "hanya Bitcoin".

Nuansa dalam arus ini menceritakan kisah yang lebih luas tentang rezim pasar saat ini. Sementara kembalinya modal menyiratkan bahwa institusi memasuki kembali pertarungan, perubahan harian dalam data arus menandakan bahwa keyakinan masih menggumpal.

Agar rebound Q1 yang sebenarnya terwujud, pasar kemungkinan perlu melihat pergeseran rezim dari aktivitas yang tidak menentu ini ke beberapa minggu berturut-turut arus masuk neto.

Pengaturan ulang leverage

Katalis utama untuk mengubah penjualan standar menjadi penurunan pasar yang berkepanjangan adalah persistensi leverage yang tinggi, yang dapat "memecahkan kembali" pasar melalui likuidasi berantai.

Rasio Leverage Pasar Kripto (Sumber: Coinbase)

Metrik kunci untuk menilai kerapuhan ini adalah leverage sistemik, didefinisikan sebagai open interest futures relatif terhadap kapitalisasi pasar.

Pada awal Januari, open interest futures Bitcoin melayang sekitar $62 miliar, sementara kapitalisasi pasarnya mendekati $1,8 triliun. Ini menempatkan rasio open interest terhadap kapitalisasi pasar sekitar 3,4%, tingkat yang cukup rendah untuk berpendapat bahwa pasar saat ini tidak terlalu diperluas.

Ethereum, bagaimanapun, menyajikan profil yang berbeda. Dengan open interest sekitar $40,3 miliar terhadap kapitalisasi pasar $374 miliar, rasio ETH berada di dekat 10,8%.

Ini mencerminkan struktur yang lebih berat derivatif dari aset tersebut dan menyiratkan bahwa, meskipun tidak otomatis bearish, rally ETH bisa menjadi lebih rapuh jika leverage dibiarkan membangun kembali secara agresif.

Meskipun demikian, tesis inti tetap bahwa pembersihan leverage di Desember telah memberikan basis yang lebih sehat untuk aksi harga.

Dengan kelebihan spekulatif yang dipangkas, pasar secara teoritis diposisikan untuk naik tanpa segera memicu jenis kabel likuidasi yang memperburuk volatilitas Desember, terutama jika tingkat pendanaan tetap netral.

Likuiditas dan 'Slate Bersih'

Pilar ketiga dari tesis pemulihan adalah mikrostruktur pasar, khususnya, apakah order book cukup kuat untuk menyerap arus besar tanpa menyebabkan slippage harga yang signifikan. Mengikuti kelesuan liburan, "pipa" pasar ini menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Data dari Amberdata mengungkapkan bahwa kedalaman order book Bitcoin dalam 100 basis poin dari harga tengah naik menjadi sekitar $631 juta, peningkatan dari rata-rata tujuh hari.

Yang penting, spread tetap ketat, dan keseimbangan antara pembeli dan penjual hampir netral, dengan buku Bitcoin terbagi sekitar 48% bid hingga 52% ask.

Keseimbangan ini sangat penting untuk stabilitas pasar. Dalam rezim panik, likuiditas cenderung menguap, dan order book menjadi berat di sisi ask, mengubah setiap upaya rally menjadi dinding tekanan jual.

Kembalinya likuiditas dua arah meningkatkan probabilitas bahwa setiap gerakan ke atas dapat meluas melampaui sesi tunggal.

Selain itu, sinyal likuiditas yang lebih luas, pasokan stablecoin, menunjukkan hijau. Menurut data DeFiLlama, pasokan stablecoin berada di dekat $307 miliar, naik sekitar $606 juta minggu ke minggu.

Meskipun peningkatan terbaru kecil dalam konteks, pertumbuhan arah konsisten dengan modal baru yang dapat digunakan kembali memasuki ekosistem.

Khususnya, Binance, tempat perdagangan kripto terbesar, telah mencatat arus masuk neto stablecoin lebih dari $670 juta dalam seminggu terakhir.

Arus Neto Stablecoin Bulanan di Binance (Sumber: CryptoQuant)

Mendukung ini adalah efek "slate bersih" di pasar opsi. Kedaluwarsa besar pada 26 Des membersihkan sebagian signifikan dari open interest, dengan data Glassnode menyoroti bahwa sekitar 45% posisi direset.

Ini mengurangi risiko positioning warisan "memaku" harga.

Selanjutnya, skew, premi yang dibayar untuk put downside versus call upside, telah bergeser dari sangat positif menjadi sedikit negatif. Ini menunjukkan bahwa trader bergerak menjauh dari hedging yang didorong panik dan menuju partisipasi upside.

Apa yang harus kita harapkan dari Bitcoin di Q1?

Melihat ke depan, pasar opsi menawarkan kerangka kerja untuk apa yang dihargai untuk kuartal pertama.

Dengan volatilitas implisit melayang di kisaran tahunan pertengahan 40%, gerakan deviasi standar akan menempatkan baseline yang diharapkan Bitcoin antara $70.000 dan $110.000.

Dalam band ini, analisis menguraikan tiga skenario berbeda:

Kasus Bullish ($105k–$125k): Skenario ini mengasumsikan arus ETF berubah konsisten positif selama berminggu-minggu daripada berhari-hari, dan kedalaman order book terus naik untuk mendukung permintaan spot besar. Jika skew tetap netral-ke-negatif dan harga mendorong melalui "zona gamma" dealer kritis, rally bisa dipercepat.

Skenario ini mengasumsikan arus ETF berubah konsisten positif selama berminggu-minggu daripada berhari-hari, dan kedalaman order book terus naik untuk mendukung permintaan spot besar. Jika skew tetap netral-ke-negatif dan harga mendorong melalui "zona gamma" dealer kritis, rally bisa dipercepat. Kasus Dasar ($85k–$105k): Di sini, arus tetap campuran dan leverage membangun kembali perlahan. Likuiditas membaik, tetapi ketidakpastian makro yang tersisa membatasi selera risiko, menjaga opsi "dihargai dengan baik" tanpa skew ekstrem.

Di sini, arus tetap campuran dan leverage membangun kembali perlahan. Likuiditas membaik, tetapi ketidakpastian makro yang tersisa membatasi selera risiko, menjaga opsi "dihargai dengan baik" tanpa skew ekstrem. Kasus Bearish ($70k–$85k): Dalam hasil ini, arus keluar ETF bertahan, likuiditas memburuk dengan spread yang melebar, dan skew kembali ke positif saat trader bergegas untuk perlindungan downside. Kejutan makro, seperti kenaikan suku bunga atau dolar yang lebih kuat, kemungkinan akan memaksa deleveraging.

Pada akhirnya, sementara kripto dapat rally pada mekanik internalnya sendiri, tindak lanjut Q1 yang berkelanjutan kemungkinan akan bergantung pada lingkungan makro.

Pengaturan awal Januari menawarkan optionalitas asimetris: pasar kurang rapuh secara struktural dan semakin terbuka untuk upside.

Namun, sampai arus ETF stabil menjadi tren yang dapat diandalkan dan kondisi makro berhenti menyuntikkan volatilitas, "reset" tetap menjadi pengaturan yang menjanjikan daripada rebound yang dijamin.

