Sudah berlalu masa ketika produk digital hanya didefinisikan oleh fitur atau teknologi. Hal ini karena pengalaman pengguna, kejelasan interaksi, dan resonansi emosional telah muncul untuk memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan produk digital. Pergeseran ini telah meningkatkan peran agensi desain modern. Mereka kini berfungsi sebagai mitra eksekusi visual dan kolaborator strategis bagi perusahaan yang membentuk hasil bisnis.

Di berbagai industri, perusahaan semakin mengandalkan agensi desain khusus untuk membangun produk digital yang terukur, berpusat pada pengguna, dan siap pasar. Khususnya, munculnya agensi desain berdampak tinggi telah menambahkan perpaduan kuat antara pemikiran global dan kedalaman eksekusi ke ekosistem desain.

Dalam artikel ini, kami akan membahas sembilan agensi desain yang mendefinisikan ulang produk digital melalui desain berbasis penelitian, pemikiran produk yang kuat, dan eksekusi yang konsisten.

#1: Onething Design

Onething Design menonjol sebagai agensi desain yang mengutamakan produk di India yang menggabungkan penelitian mendalam, kejelasan strategis, dan eksekusi kelas dunia. Dikenal karena kemampuannya bekerja dalam skala besar sambil mempertahankan ketelitian desain, Onething Design telah menjadi mitra tepercaya untuk beberapa merek paling dikenal di sektor teknologi konsumen, otomotif, fintech, kesehatan, dan gaya hidup.

Didirikan dengan keyakinan kuat pada desain berbasis masalah, Onething Design fokus pada membangun produk digital yang intuitif, terukur, dan berorientasi hasil. Agensi ini beroperasi di persimpangan kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan batasan teknologi, menjadikannya mitra desain jangka panjang yang disukai.

Kemampuan Inti: UX, UI, Strategi Produk & Penelitian

Onething Design menawarkan layanan desain produk menyeluruh, termasuk:

Penelitian UX dan pengujian kegunaan

Strategi produk dan desain

Desain UI dan interaksi

Sistem desain dan kerangka kerja skalabilitas

Desain produk tingkat perusahaan dan konsumen

Pendekatan mereka menekankan kejelasan, konsistensi, dan kegunaan jangka panjang, terutama untuk ekosistem digital yang kompleks.

Klien Terkenal dan Dampak Industri

Yang benar-benar memperkuat otoritas Onething Design sebagai agensi desain terkemuka adalah kerjanya dengan merek-merek terkenal India dan global, termasuk namun tidak terbatas pada:

boAt dan Noise : teknologi konsumen dan perangkat yang dapat dikenakan

Airtel : ekosistem telekomunikasi skala besar

Royal Enfield , TVS Motors , dan Norton Motorcycles : pengalaman otomotif dan mobilitas

Livspace : platform konsumen berbasis desain

Apollo 24/7 : layanan kesehatan digital dalam skala besar

HDFC Securities dan RBL Bank : platform fintech dan perbankan

Melalui keterlibatan ini, Onething Design telah menghadirkan produk digital yang menyeimbangkan kegunaan, kinerja, dan penyelarasan merek, seringkali melayani jutaan pengguna.

Mengapa Onething Design Menetapkan Standar

Pengalaman terbukti dengan produk lalu lintas tinggi yang sangat penting

Kepemimpinan desain yang kuat dan proses desain yang matang

Kemampuan bekerja di startup, perusahaan, dan organisasi legacy

Fokus konsisten pada hasil produk yang terukur

#2: IDEO

IDEO adalah salah satu nama paling berpengaruh dalam industri desain global, dikenal luas karena mempopulerkan design thinking sebagai metodologi bisnis.

Filosofi Design Thinking

Pendekatan berpusat pada manusia IDEO menempatkan empati dan eksperimen sebagai inti dari pengembangan produk digital. Pekerjaan mereka mencakup produk, layanan, dan sistem di berbagai industri.

Keahlian Produk Digital Lintas Industri

Dari kesehatan dan pendidikan hingga perangkat lunak perusahaan, tim multidisiplin IDEO membawa kedalaman strategis dan pemikiran berbasis inovasi untuk tantangan yang kompleks.

#3: Octet Design

Octet Design berfokus pada pembuatan produk digital yang fungsional, terukur, dan halus secara visual.

Pendekatan Desain Produk

Pekerjaan mereka menekankan proses UX terstruktur, kejelasan kegunaan, dan sistem desain yang dapat beradaptasi yang tumbuh bersama produk.

Industri Utama yang Dilayani

Octet Design telah bekerja dengan startup dan perusahaan tahap pertumbuhan, khususnya dalam SaaS, alat perusahaan, dan platform digital.

#4: Lollypop Design

Lollypop Design adalah agensi desain terkenal di India, diakui karena penekanannya pada pengalaman pengguna dan desain antarmuka.

Metodologi Desain Berpusat pada Pengguna

Agensi ini mengikuti proses berbasis UX yang kuat, memastikan produk intuitif dan menarik secara visual.

Layanan Desain Produk Menyeluruh

Kemampuan mereka mencakup penelitian, UX, UI, dan branding, menjadikan mereka pilihan umum untuk startup dan perusahaan menengah.

#5: Think Design

Think Design adalah salah satu agensi desain mapan di India, dengan fokus kuat pada pengambilan keputusan berbasis penelitian.

Fokus Penelitian dan Strategi Desain

Agensi ini menekankan penelitian etnografi, studi kegunaan, dan wawasan strategis untuk menginformasikan desain produk.

Pekerjaan Produk Perusahaan dan Startup

Think Design memiliki pengalaman bekerja dengan perusahaan dan perusahaan yang berkembang di sektor seperti kesehatan, BFSI, dan pendidikan.

#6: Frog

Frog beroperasi di persimpangan strategi bisnis, desain, dan teknologi.

Inovasi Desain Berbasis Bisnis

Agensi ini dikenal karena menyelaraskan desain produk digital dengan tujuan transformasi bisnis yang lebih luas.

Dampak Klien Global

Dengan kehadiran internasional yang kuat, Frog telah bekerja pada ekosistem digital yang kompleks untuk merek global.

#7: Elephant Design

Elephant Design menghadirkan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan branding, desain produk, dan strategi pengalaman.

Filosofi Desain dan Pendekatan Kreatif

Pekerjaan mereka sering memadukan pengalaman fisik dan digital, menciptakan produk berbasis merek yang kohesif.

Kehadiran Pasar di India dan Sekitarnya

Elephant Design memiliki kehadiran kuat di India dan telah bekerja di sektor FMCG, ritel, dan yang berfokus pada konsumen.

#8: Clay

Clay dikenal karena antarmuka digital yang mencolok secara visual dan pengalaman produk premium.

Pendekatan Desain Produk Visual-First

Bahasa desain mereka berani dan halus, sering disesuaikan untuk merek berbasis teknologi dan perusahaan digital-first.

Mendesain untuk Merek Teknologi yang Berkembang dan Perusahaan

Pekerjaan Clay mencakup startup dan perusahaan teknologi global, khususnya dalam SaaS dan teknologi konsumen.

#9: Eleken

Eleken berspesialisasi dalam mendesain produk SaaS dengan fokus kuat pada kegunaan dan kejelasan.

Keahlian dalam Desain UX dan UI SaaS

Proses mereka dioptimalkan untuk tim produk yang bergerak cepat yang membutuhkan solusi desain iteratif dan terukur.

Cocok Ideal untuk Startup B2B dan SaaS

Eleken sering dipilih oleh perusahaan SaaS tahap awal hingga pertumbuhan yang mencari peningkatan UX yang konsisten.

Cara Memilih Agensi Desain yang Tepat untuk Produk Digital Anda

Memilih agensi desain yang tepat bergantung pada lebih dari sekadar estetika. Faktor penting yang perlu Anda ingat adalah:

Kedalaman pemikiran produk dan kemampuan penelitian

Pengalaman dalam industri atau ruang masalah Anda

Kemampuan untuk menskalakan sistem desain dari waktu ke waktu

Dampak terbukti melalui produk dunia nyata

Bagi banyak perusahaan global, bermitra dengan agensi desain menawarkan keuntungan dari talenta yang kuat, proses yang matang, dan skalabilitas yang hemat biaya.

Ubah Ide Hebat Menjadi Produk Digital Hebat

Jika Anda membangun atau menskalakan produk digital saat ini, pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah desain penting tetapi seberapa dalam itu tertanam dalam keputusan produk Anda. Apakah pengguna dapat menavigasi dengan mudah? Apakah pengalaman dapat menskalakan saat bisnis Anda tumbuh? Apakah produk mencerminkan niat merek dan kebutuhan pengguna?

Di sinilah bekerja dengan agensi desain yang matang dan berfokus pada produk dapat membuat perbedaan yang berarti. Jika Anda ingin berkolaborasi dengan agensi desain yang menghadirkan standar desain global, pengalaman terbukti dengan produk skala besar, dan rekam jejak yang kuat di berbagai industri, Onething Design patut dijelajahi.

Baik Anda menyempurnakan produk yang ada atau membentuk yang baru dari awal, langkah selanjutnya sederhana. Mulai percakapan, evaluasi bagaimana desain dapat memajukan produk Anda, dan pilih mitra yang berpikir melampaui layar.

Keputusan desain yang tepat hari ini dapat menentukan bagaimana kinerja produk Anda besok.

