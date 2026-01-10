Penjualan Shiba Inu Akan Datang: 82 Triliun Deposit Mengancam Harga SHIB Anjlok

Data on-chain menunjukkan sejumlah besar Shiba Inu masih disimpan di bursa, menempatkan harga SHIB pada risiko penurunan akibat tekanan jual. Hal ini terjadi di tengah peningkatan positif dalam arus bersih, menunjukkan bahwa lebih banyak koin mengalir ke bursa, kemungkinan untuk dijual.

Harga SHIB Berisiko Dengan 82 Triliun Shiba Inu Di Bursa

Data CryptoQuant menunjukkan bahwa cadangan Shiba Inu di bursa mencapai 82 triliun koin. Ini menunjukkan tekanan jual yang lebih tinggi, terutama karena nilainya telah meningkat dari sekitar 81 triliun pada awal tahun. Di tengah perkembangan ini, harga SHIB telah memangkas sebagian keuntungan year-to-date-nya, dengan koin meme ini turun dari level tertinggi di atas $0,000009 tepat ketika cadangan bursa meningkat.

Indikator bearish lainnya untuk Shiba Inu saat ini adalah arus bersih bursa. Data lebih lanjut dari CryptoQuant menunjukkan bahwa arus bersih bursa telah berubah menjadi positif, menunjukkan bahwa lebih banyak koin yang didepositokan ke bursa daripada yang ditarik. Dengan demikian, koin meme ini kemungkinan saat ini menghadapi lebih banyak tekanan jual daripada tekanan beli, menempatkan harga SHIB pada risiko penurunan.

Perlu dicatat, arus bersih bursa Shiba Inu berubah menjadi positif tepat ketika harga SHIB mencapai level tertinggi tahunan di atas $0,000009. Sentimen bearish baru-baru ini di pasar kripto yang lebih luas kemungkinan telah berkontribusi pada aksi jual untuk SHIB ini, dengan harga Bitcoin turun kembali ke $90.000 setelah naik di atas $94.000 pada awal tahun.

Aktivitas di pasar derivatif Shiba Inu juga menggambarkan gambaran bearish untuk harga SHIB. Data CoinGlass menunjukkan bahwa volume perdagangan telah turun sedikit lebih dari 5%, menjadi $203 juta. Open interest SHIB juga turun lebih dari 7%, turun menjadi $108 juta. Namun, yang positif adalah sebagian besar trader masih bullish terhadap koin meme ini, dengan rasio long/short di atas 1.

Peningkatan Transaksi Whale SHIB

Hal positif bagi harga SHIB adalah whale tampaknya masih bullish terhadap koin meme ini. Platform analitik on-chain Santiment baru-baru ini menunjukkan lonjakan 111% dalam transaksi whale Shiba Inu. Berkat perkembangan ini, SHIB termasuk di antara token dengan kapitalisasi pasar setidaknya $500 yang mengalami peningkatan transaksi whale di atas $100.000.

Sementara itu, data CryptoQuant menunjukkan bahwa jumlah alamat aktif harian Shiba Inu telah meningkat sejak awal tahun dan tetap berada di atas ambang batas 3.000. Ini merupakan hal positif karena menunjukkan bahwa perhatian kini kembali ke ekosistem SHIB, yang dapat berdampak positif pada harga SHIB begitu pasar kripto pulih kembali.

Pada saat penulisan, harga Shiba Inu diperdagangkan sekitar $0,000008752, turun dalam 24 jam terakhir, menurut data dari CoinMarketCap.