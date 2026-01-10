BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Data on-chain menunjukkan sejumlah besar Shiba Inu masih disimpan di bursa, menempatkan harga SHIB berisiko mengalami penurunan akibat aksi jual. Ini terjadi di tengah situasi positifData on-chain menunjukkan sejumlah besar Shiba Inu masih disimpan di bursa, menempatkan harga SHIB berisiko mengalami penurunan akibat aksi jual. Ini terjadi di tengah situasi positif

Penjualan Shiba Inu Akan Datang: 82 Triliun Deposit Mengancam Harga SHIB Anjlok

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/10 04:30
BitShiba
SHIBA$0.000000000455-0.02%
SHIBAINU
SHIB$0.000008574-1.82%
Moonveil
MORE$0.002374-3.73%
GAINS
GAINS$0.01415+1.65%
Memecoin
MEME$0.0011614-3.65%

Data on-chain menunjukkan sejumlah besar Shiba Inu masih disimpan di bursa, menempatkan harga SHIB pada risiko penurunan akibat tekanan jual. Hal ini terjadi di tengah peningkatan positif dalam arus bersih, menunjukkan bahwa lebih banyak koin mengalir ke bursa, kemungkinan untuk dijual. 

Harga SHIB Berisiko Dengan 82 Triliun Shiba Inu Di Bursa

Data CryptoQuant menunjukkan bahwa cadangan Shiba Inu di bursa mencapai 82 triliun koin. Ini menunjukkan tekanan jual yang lebih tinggi, terutama karena nilainya telah meningkat dari sekitar 81 triliun pada awal tahun. Di tengah perkembangan ini, harga SHIB telah memangkas sebagian keuntungan year-to-date-nya, dengan koin meme ini turun dari level tertinggi di atas $0,000009 tepat ketika cadangan bursa meningkat. 

Indikator bearish lainnya untuk Shiba Inu saat ini adalah arus bersih bursa. Data lebih lanjut dari CryptoQuant menunjukkan bahwa arus bersih bursa telah berubah menjadi positif, menunjukkan bahwa lebih banyak koin yang didepositokan ke bursa daripada yang ditarik. Dengan demikian, koin meme ini kemungkinan saat ini menghadapi lebih banyak tekanan jual daripada tekanan beli, menempatkan harga SHIB pada risiko penurunan. 

Shiba Inu

Perlu dicatat, arus bersih bursa Shiba Inu berubah menjadi positif tepat ketika harga SHIB mencapai level tertinggi tahunan di atas $0,000009. Sentimen bearish baru-baru ini di pasar kripto yang lebih luas kemungkinan telah berkontribusi pada aksi jual untuk SHIB ini, dengan harga Bitcoin turun kembali ke $90.000 setelah naik di atas $94.000 pada awal tahun. 

Aktivitas di pasar derivatif Shiba Inu juga menggambarkan gambaran bearish untuk harga SHIB. Data CoinGlass menunjukkan bahwa volume perdagangan telah turun sedikit lebih dari 5%, menjadi $203 juta. Open interest SHIB juga turun lebih dari 7%, turun menjadi $108 juta. Namun, yang positif adalah sebagian besar trader masih bullish terhadap koin meme ini, dengan rasio long/short di atas 1. 

Peningkatan Transaksi Whale SHIB

Hal positif bagi harga SHIB adalah whale tampaknya masih bullish terhadap koin meme ini. Platform analitik on-chain Santiment baru-baru ini menunjukkan lonjakan 111% dalam transaksi whale Shiba Inu. Berkat perkembangan ini, SHIB termasuk di antara token dengan kapitalisasi pasar setidaknya $500 yang mengalami peningkatan transaksi whale di atas $100.000. 

Sementara itu, data CryptoQuant menunjukkan bahwa jumlah alamat aktif harian Shiba Inu telah meningkat sejak awal tahun dan tetap berada di atas ambang batas 3.000. Ini merupakan hal positif karena menunjukkan bahwa perhatian kini kembali ke ekosistem SHIB, yang dapat berdampak positif pada harga SHIB begitu pasar kripto pulih kembali. 

Pada saat penulisan, harga Shiba Inu diperdagangkan sekitar $0,000008752, turun dalam 24 jam terakhir, menurut data dari CoinMarketCap.

Shiba Inu
Peluang Pasar
Logo BitShiba
Harga BitShiba(SHIBA)
$0.000000000455
$0.000000000455$0.000000000455
+1.78%
USD
Grafik Harga Live BitShiba (SHIBA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45