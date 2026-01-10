Trust Wallet Memulihkan Ekstensi Browser Setelah Bug Chrome Web Store – Alternatif Dompet Kripto Seluler

Trust Wallet, dompet cryptocurrency self custodial dengan 220 juta pengguna di seluruh dunia, telah mengalami 10 hari yang penuh peristiwa.

Ini dimulai pada Hari Natal ketika Trust Wallet mengonfirmasi bahwa mereka telah mengidentifikasi insiden keamanan yang memengaruhi ekstensi browser mereka. Trust Wallet memiliki versi aplikasi seluler dan ekstensi browser dari dompet mereka.

Ternyata pada ekstensi browser versi 2.68 seorang penyerang berhasil menambahkan kode tersembunyi yang mengirim data dompet ke situs web eksternal. Ini dipicu ketika seed phrase diimpor, yang memungkinkan penyerang menggunakan seed phrase tersebut untuk menarik lebih dari $7 juta dalam Solana, token EVM, dan Bitcoin dari pengguna sebelum Trust Wallet bisa bereaksi.

Reaksi Trust Wallet

Changpeng Zhao, pendiri Binance yang membeli Trust Wallet pada tahun 2018, mengonfirmasi bahwa semua kerugian akan ditanggung oleh Trust Wallet, yang berarti pengguna yang terdampak akan mendapatkan penggantian.

Trust Wallet juga mengonfirmasi bahwa hanya ekstensi browser versi 2.68 mereka yang terpengaruh dan aplikasi seluler mereka tidak terdampak.



Yang kemudian terjadi adalah banyaknya klaim penggantian dari pengguna, Trust Wallet menyatakan bahwa banyak klaim yang duplikat atau palsu. Orang-orang mengirim klaim palsu dengan harapan menerima pembayaran.

Untuk mengatasi ini, Trust Wallet merilis pembaruan ekstensi browser lainnya. Menurut CEO Trust Wallet Eowyn Chen, ini dirancang dengan "fitur untuk membantu pengklaim penggantian mengirimkan kode verifikasi dari ekstensi mereka".



Sayangnya, pembaruan ekstensi browser ini menjadi tidak tersedia sementara di Chrome Web Store karena "bug". Google mengakui masalah tersebut dan bekerja untuk memperbaikinya.



Chen kemudian mengonfirmasi bahwa ekstensi browser v2.71.0 kini tersedia dan pengguna yang terdampak dapat mengklaim penggantian melalui Customer Support Verification Code (CSVC). Ini akan memungkinkan Trust Wallet untuk memverifikasi bahwa klaim tersebut asli dan memastikan penggantian dikembalikan kepada pengguna yang benar.

Ini membawa ekstensi browser kembali online dan menutup babak panjang selama 10 hari terakhir. Namun, kepercayaan pengguna terhadap ekstensi Trust Wallet mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk dipulihkan.

Ekstensi Browser Vs Aplikasi Seluler

Karena Eowyn Chen mendesak pengguna untuk waspada terhadap versi palsu dari ekstensi browser, menjadi jelas bahwa ini bisa menjadi alat yang rapuh dalam ekosistem crypto.



Investigasi tidak diragukan lagi akan berlangsung tentang bagaimana kode tersembunyi dapat ditambahkan ke ekstensi, ini juga mempertanyakan pemeriksaan kualitas kode ini.



Secara umum, aplikasi seluler dianggap lebih aman daripada ekstensi browser karena penyerang tidak dapat dengan mudah menyisipkan kode tersembunyi tanpa ditandai karena aplikasi menggunakan lebih banyak tinjauan manusia.

Terlebih lagi, ekstensi berinteraksi dengan halaman web lain, membuatnya lebih rentan. Meskipun terkadang lebih nyaman menggunakan ekstensi browser desktop, ini dapat meningkatkan risiko.

Alternatif Dompet Crypto Seluler

Dengan ekstensi browser menjadi lebih berisiko, banyak pengguna mempertimbangkan alternatif dompet crypto seluler.



Salah satu dompet crypto seluler yang banyak digunakan yang berfokus pada self custody, dukungan multi chain, dan private key yang dikontrol pengguna adalah Best Wallet.