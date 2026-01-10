BursaDEX+
Militer Iran memindahkan kripto senilai $1 miliar melalui bursa Inggris

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 06:03
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dilaporkan telah memindahkan sekitar $1 miliar dalam bentuk cryptocurrency melalui dua bursa terdaftar di Inggris selama dua tahun terakhir, menurut laporan dari perusahaan intelijen blockchain TRM Labs.

Ringkasan

  • Investigator di TRM Labs, sebuah perusahaan intelijen blockchain, menemukan bahwa IRGC menggunakan Tether (USDT) pada blockchain TRON untuk menyalurkan dana.
  • Bursa bernama Zedcex dan Zedxion secara kolektif memproses sebagian besar transaksi.
  • Aliran dana membantu IRGC menghindari pembatasan perbankan tradisional, mengarahkan uang ke kelompok-kelompok afiliasi dan entitas yang dikenai sanksi lainnya.

Menurut The Washington Post, kekuatan militer yang sangat dikenai sanksi ini memindahkan sekitar $1 miliar dalam bentuk cryptocurrency melalui dua bursa terdaftar di Inggris selama dua tahun terakhir, menyoroti peran crypto yang semakin besar dalam menghindari kontrol keuangan.

Para ahli mengatakan kasus ini menggarisbawahi bagaimana platform crypto yang diatur secara ringan dapat dieksploitasi oleh aktor negara yang berusaha menghindari sanksi.

Meskipun beroperasi di bawah pendaftaran Inggris, bursa tersebut tampaknya gagal memblokir transaksi yang terkait dengan organisasi militer yang dikenai sanksi global, menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan dan pengawasan di sektor crypto.

IRGC sudah menjadi fokus pengawasan internasional atas tindakan militer regionalnya.

Sekarang, investigator blockchain dan regulator sama-sama mengawasi dengan cermat, karena kasus ini menunjukkan bahwa bahkan $1 miliar dapat berpindah hampir tanpa terdeteksi di jalur digital — dan bahwa janji cryptocurrency akan kebebasan finansial dapat dengan mudah menjadi alat untuk manuver geopolitik.

Sumber: https://crypto.news/iran-revolutionary-guard-moved-1-billion-crypto-report/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

