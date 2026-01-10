Shiba Inu (SHIB) Bisa Menggulingkan Zcash dan Litecoin Dengan Setup Chart 60% Ini

Shiba Inu (SHIB) tidak berusaha mengubah dirinya, tetapi pengaturan saat ini menunjukkan bahwa mungkin tidak perlu melakukannya. Jika harga SHIB naik 60% dari posisi saat ini, kapitalisasi pasarnya akan mencapai sekitar $8,1 miliar. Hal ini menempatkannya di kelas yang sama dengan Zcash, Litecoin, Avalanche, Dai dan sejumlah cryptocurrency terkenal lainnya, menurut CoinMarketCap.

Sumber: CoinMarketCap

Saat ini, SHIB diperdagangkan mendekati $0,0000087, dengan kapitalisasi pasar sedikit di atas $5,1 miliar. Ini menempatkannya di bagian bawah dari 20 besar, di mana perbedaan antara peringkat jauh lebih dekat daripada yang terlihat. Di zona ini, pergerakan searah tunggal sering kali cukup untuk mengatur ulang tabel tanpa reli pasar yang lebih luas.

Bagaimana jika?

SHIB sedang bangkit kembali dari posisi terendah baru-baru ini pada grafik mingguan dan diperdagangkan dekat dengan Bollinger Band bawah. Area ini selalu lebih merupakan zona reset daripada titik breakdown. Band atas menunjuk ke level $0,0000139, yang menentukan skenario 60% penuh dan sejalan dengan level reaksi mingguan sebelumnya dari awal siklus.

Zcash turun dua digit minggu ini, Litecoin tetap tertahan di bawah area $80 rendah dan Avalanche kesulitan menarik tindak lanjut yang berkelanjutan setelah pemulihan baru-baru ini. Aset-aset ini tidak runtuh, tetapi juga tidak menjadi lebih baik, yang memberikan ruang untuk ide-ide baru dalam peringkat.

Pergerakan 60% yang tervalidasi tidak akan menjadikan Shiba Inu sebagai pemimpin pasar. Ini hanya akan melewati beberapa pesaing ini tanpa memerlukan volume atau hype yang luar biasa, memanfaatkan seberapa terkompresinya kapitalisasi pasar di rentang ini.