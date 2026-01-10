UGREEN Meluncurkan Ekosistem AI NAS di CES 2026, Menyoroti Masa Depan Penyimpanan Pintar

UGREEN menghadirkan visi terpadu untuk kehidupan terhubung yang lebih cerdas, mencakup penyimpanan cerdas, keamanan rumah, dan pengisian daya canggih.

LAS VEGAS, 9 Januari 2026 /PRNewswire/ — UGREEN, merek elektronik konsumen global terkemuka, terus memajukan visinya "Activate Smarter Living" di CES 2026 dengan mengadakan acara peluncuran khusus selama pameran. Pada acara tersebut, UGREEN secara resmi meluncurkan inovasi terbaru yang didukung AI di bidang data, keamanan, dan daya, termasuk NASync iDX Series AI NAS, ekosistem keamanan pintar SynCare, dan Nexode Pro 300W GaN desktop charger. Bersama-sama, peluncuran ini menandai langkah maju lainnya dalam upaya berkelanjutan UGREEN untuk menghadirkan ekosistem yang lebih cerdas dan terhubung yang didasarkan pada AI lokal, penyimpanan cerdas, dan prinsip privasi pertama.

Pada acara peluncuran, UGREEN memamerkan NASync iDX Series sebagai pilar utama dari jajaran penyimpanan cerdasnya, menawarkan pandangan yang jelas tentang bagaimana penyimpanan berbasis AI dapat menyatu secara alami ke dalam lingkungan rumah dan bisnis kecil. Dibangun sebagai cloud pribadi yang didukung oleh AI on-device, NASync iDX Series dirancang untuk membuat data sehari-hari lebih mudah dikelola, dicari, dan digunakan—sambil tetap sepenuhnya berada di bawah kendali pengguna. Dengan pencarian berbantuan AI, organisasi konten cerdas, dan interaksi offline dengan file yang disimpan, UGREEN AI NAS melampaui penyimpanan tradisional dengan mengubah data menjadi sumber daya digital yang lebih mudah diakses, aman, dan praktis, tanpa ketergantungan pada cloud.

Bersamaan dengan peluncuran produk, UGREEN mengadakan diskusi panel berjudul "Konvergensi Penyimpanan Cerdas dan AI: Menggerakkan Aplikasi Praktis dan Membentuk Industri." Dipandu oleh komentator teknologi Gary Adcock, diskusi ini mempertemukan berbagai suara dari industri dan komunitas, termasuk Kaijie Zhou, Direktur AI Lab di UGREEN; Théo Fortin, perwakilan dari komunitas moderator NAS Reddit; Benjamin Hacker, General Manager dari Intel's Client Connectivity Division (CCD); dan Brian Mallari, Director of Technical Product Management di Western Digital.

Selama diskusi, UGREEN membagikan visi jangka panjangnya untuk AI NAS, sementara panelis mengeksplorasi beberapa topik kunci yang membentuk masa depan penyimpanan cerdas. Ini termasuk tren AI yang muncul dan dampaknya terhadap persaingan industri, kasus penggunaan AI di dunia nyata yang sudah diintegrasikan ke dalam alur kerja sehari-hari, dan evolusi AI NAS sebagai platform dasar untuk lingkungan rumah dan bisnis kecil. Sepanjang percakapan, peserta secara konsisten menekankan bahwa AI on-device yang aman dan dapat dikontrol sangat penting untuk menghadirkan pengalaman penyimpanan cerdas yang praktis, skalabel, dan mengutamakan privasi.

Kaijie Zhou, Direktur AI Lab UGREEN, mencatat bahwa AI memasuki fase baru di mana kecerdasan berpindah dari sistem cloud terpusat ke perangkat lokal. Dengan memungkinkan AI berjalan langsung di NAS, UGREEN mendefinisikan ulang AI NAS sebagai platform edge cerdas yang mengutamakan privasi yang memberikan respons lebih cepat, keandalan yang lebih besar, dan relevansi pribadi yang lebih dalam bagi pengguna.

Untuk menerjemahkan visi AI ini ke dalam produk dunia nyata, AI NAS harus dibangun pada dua pilar fundamental: kemampuan komputasi lokal yang kuat dan penyimpanan data yang andal dan skalabel. Dalam konteks ini, UGREEN telah menjalin kolaborasi mendalam dengan Intel dan Western Digital untuk membentuk fondasi teknis dari platform penyimpanan cerdas generasi berikutnya.

Di sisi komputasi, inti dari strategi AI NAS UGREEN adalah kolaborasi strategis yang erat dengan Intel. NASync iDX Series didukung oleh Intel® Core Ultra 7 Processor 255H, menghadirkan komputasi multi-core berkinerja tinggi yang dirancang untuk menangani beban kerja yang menuntut seperti inferensi AI lokal, multitasking, dan pemrosesan data berkecepatan tinggi. Menampilkan hingga 16 core dan 16 thread, frekuensi maksimum 5,1 GHz, dan hingga 96 TOPS kinerja komputasi AI, platform ini menyediakan ruang komputasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi AI canggih sepenuhnya di perangkat—memperkuat komitmen UGREEN terhadap kecerdasan yang mengutamakan privasi dan independen dari cloud.

"Peluncuran Ugreen AI NAS IDX series menandai momen transformatif dalam edge computing. Mengintegrasikan kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak canggih Intel, produk ini mewakili platform komputasi yang kuat yang dirancang untuk membawa AI lebih dekat ke tempat data dihasilkan. Inovasi ini memberdayakan bisnis dan kreator untuk menjalankan beban kerja AI lokal dengan kecepatan, efisiensi, dan keandalan yang tak tertandingi – menghadirkan wawasan real-time dan otomasi cerdas sambil melindungi privasi data. Bersama dengan Ugreen, kami mendefinisikan ulang apa yang mungkin untuk AI di edge." Benjamin Hacker, General Manager of Client Connectivity Division, Intel Corporation

Di sisi data, karena volume data terus bertumbuh di lingkungan pribadi, kreatif, dan profesional, UGREEN memandang kapasitas penyimpanan sebagai pilar penting lainnya dari solusi AI NAS yang praktis. UGREEN percaya bahwa penyimpanan bertenaga AI yang bermakna harus dibangun pada fondasi data lokal yang besar dan andal, karena data itu sendiri adalah bahan bakar yang menggerakkan aplikasi cerdas.

Dipandu oleh filosofi ini, UGREEN telah bermitra dengan Western Digital, yang teknologi penyimpanannya memungkinkan NASync iDX Series mendukung hingga 196TB penyimpanan lokal yang skalabel. Tingkat kapasitas ini memungkinkan keluarga, kreator, dan bisnis kecil untuk menyimpan dengan aman sejumlah besar data sambil menyediakan fondasi data penting yang diperlukan untuk sepenuhnya membuka aplikasi AI on-device yang canggih.

Tentang topik ini, Brian Mallari, Director of Technical Product Management di Western Digital, menyoroti bahwa AI melepaskan kemampuan luar biasa untuk bisnis dan kreator konten. WD HDD adalah infrastruktur yang sangat diperlukan dari AI—menyediakan skala, ekonomi, dan kepercayaan yang membuat AI menjadi mungkin.

Di CES 2026, UGREEN AI NAS menerima 9 penghargaan media dari outlet teknologi terkemuka, termasuk Tech Radar Pro dan Android Headline. Pengakuan ini mencerminkan pengakuan industri terhadap pendekatan UGREEN terhadap penyimpanan bertenaga AI—yang menggabungkan komputasi AI lokal, perangkat keras berkinerja tinggi, dan penyimpanan berkapasitas besar menjadi solusi praktis yang mengutamakan privasi untuk rumah modern dan bisnis kecil.

Harga dan Ketersediaan

Pre-order tersedia sekarang di nas.ugreen.com . Pelanggan dapat menghemat hingga $1.040 dengan memesan dengan $30. Kampanye Kickstarter akan diluncurkan pada bulan Maret.

iDX6011 Pro (64GB RAM): $1.559 (MSRP $2.599)

(MSRP $2.599) iDX6011 (64GB RAM): $1.199 (MSRP $1.999)

(MSRP $1.999) iDX6011 (32GB RAM): $999 (MSRP $1.699)

Tentang UGREEN

Sejak 2012, UGREEN telah berdedikasi untuk menciptakan perangkat dan aksesori elektronik inovatif yang canggih secara teknologi dan terjangkau bagi konsumen. Pendekatan yang berfokus pada pengguna terletak di inti merek, yang telah mendapatkan kepercayaan lebih dari 200 juta pengguna secara global. Akhir-akhir ini, merek ini telah berkembang ke bidang-bidang inovatif baru, termasuk solusi NAS bertenaga AI, yang lebih meningkatkan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang.

