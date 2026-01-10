Pump.fun mengatur ulang biaya memecoin untuk memberi hadiah kepada trader, bukan hanya kreator

Pump.fun, platform peluncuran memecoin berbasis Solana, mengubah sistem biaya kreatornya setelah menyadari bahwa Dynamic Fees V1 tahun lalu lebih mendorong pembuatan koin daripada aktivitas perdagangan yang menggerakkan platform.

Ringkasan Pump.fun memperbarui struktur biaya kreatornya setelah Dynamic Fees V1 mendorong pembuatan koin berisiko rendah daripada perdagangan aktif, yang sangat penting untuk kesehatan platform.

Pembagian biaya kreator platform memungkinkan tim membagi biaya ke hingga 10 dompet, mentransfer kepemilikan koin, mencabut otoritas pembaruan, dan menetapkan persentase biaya pasca-peluncuran.

Pembaruan mendatang akan mengadopsi pendekatan berbasis pasar, membiarkan trader menentukan apakah narasi token membenarkan biaya kreator, menyeimbangkan kembali insentif menuju 2026.

Co-founder Pump.fun Alon Cohen mengakui dalam postingan X pertamanya dalam lebih dari dua bulan bahwa model V1 berhasil menarik builder baru dan meningkatkan aktivitas on-chain tetapi gagal secara signifikan mempengaruhi perilaku deployer memecoin rata-rata. "Biaya kreator mungkin telah menggeser insentif ke arah pembuatan koin berisiko rendah daripada perdagangan berisiko tinggi," tulis Cohen, menekankan bahwa trader adalah tulang punggung platform.

Dynamic Fees V1, yang diperkenalkan pada bulan September sebagai bagian dari Project Ascend, menggunakan biaya berjenjang berdasarkan kapitalisasi pasar token, menurunkan biaya seiring pertumbuhan token untuk menyeimbangkan keberlanjutan jangka panjang dengan partisipasi.

Sekarang, Pump.fun meluncurkan pembagian biaya kreator, memungkinkan tim membagi biaya ke hingga 10 dompet, mentransfer kepemilikan, dan menetapkan persentase biaya pasca-peluncuran. Pembaruan mendatang akan mengadopsi pendekatan berbasis pasar, membiarkan trader memutuskan apakah narasi token membenarkan biaya kreator.

Cohen mengatakan perubahan ini hanyalah langkah pertama dalam menyeimbangkan kembali insentif menuju 2026, menandakan pergeseran dari memberi penghargaan kepada deployer menjadi memberdayakan trader yang menjaga pasar memecoin tetap hidup dan dinamis.