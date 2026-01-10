BursaDEX+
OpenAI Meluncurkan ChatGPT Health untuk Meningkatkan Kesehatan Pengguna

2026/01/10 08:25
Rongchai Wang
10 Jan 2026 07:19

OpenAI memperkenalkan ChatGPT Health, pengalaman AI khusus yang dirancang untuk terintegrasi secara aman dengan data kesehatan pribadi, meningkatkan keterlibatan pengguna dan pengambilan keputusan dalam masalah terkait kesehatan.

OpenAI telah mengumumkan peluncuran ChatGPT Health, versi khusus baru dari chatbot AI-nya yang dirancang untuk membantu pengguna dengan pertanyaan kesehatan dan kebugaran. Perkembangan ini menandai langkah signifikan dalam mengintegrasikan kecerdasan buatan dengan manajemen kesehatan pribadi, menurut OpenAI.

Integrasi dengan Data Kesehatan

ChatGPT Health dirancang untuk terhubung secara aman dengan rekam medis elektronik pengguna dan aplikasi kesehatan seperti Apple Health, Function, dan MyFitnessPal. Integrasi ini memungkinkan AI untuk memberikan respons yang lebih personal dan relevan secara kontekstual berdasarkan data kesehatan pengguna. Platform ini disusun untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pengguna dengan informasi kesehatan mereka, menawarkan wawasan tentang hasil tes, saran diet, dan perencanaan olahraga.

Fokus pada Privasi dan Keamanan

Privasi dan keamanan adalah inti dari desain ChatGPT Health. Layanan ini beroperasi dalam ruang khusus, memastikan bahwa percakapan dan data terkait kesehatan tetap terisolasi dari interaksi lainnya. OpenAI telah menerapkan teknologi enkripsi dan partisi canggih untuk melindungi data pengguna. Percakapan dalam ChatGPT Health tidak digunakan untuk melatih model AI dasarnya, memastikan privasi pengguna tetap terjaga.

Pengembangan Kolaboratif dengan Ahli Medis

OpenAI mengembangkan ChatGPT Health bekerja sama dengan lebih dari 260 dokter praktik dari berbagai spesialisasi di seluruh dunia. Kemitraan ini telah membantu menyempurnakan kemampuan AI untuk memberikan informasi kesehatan yang jelas dan praktis. Respons model telah dievaluasi menggunakan HealthBench, kerangka penilaian yang dikembangkan bersama profesional medis untuk memastikan relevansi klinis dan keamanan.

Peluncuran Awal dan Rencana Masa Depan

Pada awalnya, ChatGPT Health akan tersedia untuk kelompok pengguna terbatas saat OpenAI berusaha mengoptimalkan pengalaman berdasarkan umpan balik pengguna. Perusahaan berencana untuk secara bertahap memperluas akses ke lebih banyak pengguna dalam beberapa minggu mendatang. Pengguna yang tertarik dapat bergabung dengan daftar tunggu untuk mendapatkan akses awal ke platform. Saat ini, integrasi dengan rekam medis elektronik dan beberapa aplikasi terbatas pada Amerika Serikat, dengan Apple Health memerlukan iOS untuk sinkronisasi.

Dengan peluncuran ini, OpenAI bertujuan untuk memberikan pengguna pendekatan yang lebih terinformasi dan percaya diri dalam mengelola kesehatan mereka, memanfaatkan AI untuk mendukung daripada menggantikan layanan kesehatan tradisional.

Sumber gambar: Shutterstock

Sumber: https://blockchain.news/news/openai-unveils-chatgpt-health-enhanced-user-wellness

