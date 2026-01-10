Investor besar siap membahas kekacauan utang Venezuela senilai $60 miliar

Sekelompok perusahaan investasi besar mengatakan mereka siap untuk memulai negosiasi obligasi pemerintah Venezuela yang gagal bayar senilai $60 miliar, menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi salah satu restrukturisasi utang negara terbesar dalam beberapa dekade terakhir.

Komite Kreditor Venezuela, yang mencakup Fidelity Management & Research Company LLC, Morgan Stanley Investment Management, dan Greylock Capital Management, mengeluarkan pernyataan Jumat mengatakan mereka siap bernegosiasi setelah mendapat otorisasi.

Menurut kelompok tersebut, restrukturisasi utang yang sukses akan "mempercepat pembiayaan di semua sektor ekonomi Venezuela" seperti dilaporkan oleh Bloomberg.

Ini terjadi saat hubungan antara Caracas dan Washington mulai mencair menyusul operasi militer AS yang menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Pemimpin penjabat Delcy Rodriguez telah menunjukkan kesediaannya untuk bekerja dengan pemerintahan Trump untuk meningkatkan produksi minyak dan menstabilkan ekonomi.

Gejolak politik memicu reli obligasi Venezuela, yang telah gagal bayar sejak 2017. Obligasi pemerintah yang jatuh tempo pada 2027 naik lebih dari 10 sen minggu ini — kenaikan mingguan terbesar sejak 2023. Utang dari perusahaan minyak negara Petroleos de Venezuela SA, atau PDVSA, juga bergerak lebih tinggi. Lonjakan obligasi Venezuela baru-baru ini telah menarik perhatian dari manajer ETF dan investor utang bermasalah.

Pemegang obligasi optimis bahwa negosiasi dapat terjadi pada tahun ini, tetapi waktunya sangat bergantung pada politik. Venezuela masih berada di bawah sanksi ekonomi AS yang menghalanginya mengakses pasar modal, yang sangat penting untuk setiap restrukturisasi. Pertanyaan juga menyelimuti masa depan industri minyak, karena pendapatan dari minyak akan menentukan kemampuan negara untuk membayar utangnya.

Gunung Utang $170 Miliar

Ketika Anda memperhitungkan bunga yang tertunggak Venezuela atas obligasi, pinjaman dan kewajiban lainnya, total utang diperkirakan mencapai $170 miliar. Itu akan menjadikan ini salah satu restrukturisasi terbesar dalam beberapa dekade.

Komite kreditor bertemu Senin untuk membahas perkembangan di Venezuela, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Beberapa anggota setuju bahwa pemindahan Maduro mempercepat jadwal untuk restrukturisasi potensial.

Satu proposal yang sedang dipertimbangkan komite adalah menggabungkan utang negara Venezuela dan PDVSA menjadi satu restrukturisasi. Itu akan memberikan negara satu dasar untuk penetapan harga utangnya dan membuat proses lebih mudah dipahami, kata seorang sumber.

Kelompok ini dibentuk sekitar delapan tahun lalu, setelah Venezuela mulai gagal bayar utang keuangannya menyusul sanksi AS putaran pertama. Kelompok ini diwakili oleh Thomas Laryea dari Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, dan juga mencakup Grantham Mayo Van Otterloo & Co, Fidera, HBK Capital Management, Mangart Capital, T. Rowe Price Associates, dan VR Advisory Services Ltd.

Bank AS Melirik Peluang Venezuela

Keterlibatan AS di sektor minyak Venezuela menawarkan peluang potensial bagi bank internasional. JPMorgan Chase tampak berada dalam posisi yang baik karena sejarahnya di negara tersebut dan keterlibatan masa lalu dengan pembiayaan perdagangan internasional.

Beberapa bank termasuk JPMorgan dan Citigroup secara historis beroperasi di Venezuela tetapi mengurangi operasi atau keluar selama beberapa dekade terakhir. Bank AS sekarang mungkin memiliki peluang dalam pembiayaan perdagangan atau pembiayaan investasi dalam infrastruktur minyak, kata seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut. Masih akan ada tantangan signifikan untuk berbisnis, bahkan dengan Venezuela di bawah pemerintahan sementara.

JPMorgan bisa memiliki keunggulan di negara tersebut, di mana bank ini telah memiliki kehadiran selama 60 tahun. Sementara JPM mengurangi operasi perbankan dan perdagangan sahamnya pada 2002, bank ini mempertahankan kantor yang tidak aktif di Caracas selama bertahun-tahun, menurut sumber kedua. Kantor tersebut bisa diaktifkan kembali sesuai kebutuhan.

Departemen Energi mengatakan Rabu bahwa hasil dari minyak akan diselesaikan di rekening yang dikendalikan AS di bank global. CEO ConocoPhillips Ryan Lance mengatakan Jumat di pertemuan Gedung Putih bahwa bank AS termasuk Export-Import Bank mungkin perlu terlibat dalam pembiayaan investasi minyak Venezuela.

Untuk JPMorgan, bisa ada beberapa jalan untuk keterlibatan. Satu ide yang beredar di dalam bank adalah membuat bank perdagangan untuk membiayai ekspor minyak, kata sumber ketiga, tanpa menyebutkan apakah diskusi resmi sedang berlangsung. Bank ini memiliki kehadiran kuat di wilayah penghasil minyak seperti Timur Tengah dan Afrika. Bank ini memiliki preseden historis di sini, bank ini memimpin konsorsium bank yang mengoperasikan Trade Bank of Iraq, yang didirikan pada 2003 setelah invasi yang dipimpin AS.

JPMorgan juga bisa menggunakan dana dari Security and Resiliency Initiative-nya, rencana 10 tahun senilai $1,5 triliun yang diungkapkan tahun lalu untuk membiayai bidang seperti mineral kritis, di mana Venezuela memiliki sumber daya yang melimpah, kata sumber kedua.

Saat ini, bank tersebut memperdagangkan obligasi negara Venezuela yang tidak berada di bawah sanksi dengan pihak lawan lepas pantai, kata sumber tersebut.

Secara terpisah, sumber industri mengatakan bisa ada peluang untuk restrukturisasi, kesepakatan pembiayaan dan di dalam energi yang akan diminati bank.

Gedung Putih Tetap Berhati-hati

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pemerintahan Presiden Trump dengan hati-hati mengevaluasi semua opsi, memprioritaskan kepentingan terbaik rakyat Amerika. Setiap pengumuman akan datang langsung dari pemerintahan; yang lainnya murni spekulasi.

Bank AS telah berbisnis di Amerika Latin selama beberapa dekade, tetapi pangsa pendapatan dari wilayah tersebut kecil. Pada 2024, pangsa JPMorgan Chase dari wilayah Amerika Latin/Karibia mencapai 2,19% dari pendapatan globalnya.

Tetapi sementara Venezuela hanya memiliki 0,1% pangsa PDB global, negara ini memiliki kepentingan yang lebih luas.

"Venezuela ... adalah negara dengan signifikansi geopolitik dan ekonomi yang sangat besar," kata ekonom Deutsche Bank dalam catatan yang diterbitkan 5 Januari, mengutip cadangan minyak.

