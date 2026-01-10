BursaDEX+
Jika Anda memegang atau merupakan ahli waris atau penerus dari orang atau entitas yang memegang kepemilikan, atau hak gadai yang sah atas properti yang disita dan dijual atau dipertahankan oleh Clackamas County karena tidak membayar pajak properti dan masa penebusan properti tersebut berakhir antara 12 Oktober 2017 dan 12 Januari 2024, Anda mungkin berhak atas pembayaran dari penyelesaian gugatan kelompok

2026/01/10 09:15
PHILADELPHIA, 9 Januari 2026 /PRNewswire/ — Pernyataan berikut dikeluarkan oleh Kroll Settlement Administration mengenai Lynch v. Clackamas County, Nomor Perkara 3:23-cv-01502.

Penyelesaian telah dicapai dalam gugatan class action yang disebut Martin Lynch et al. v. Clackamas County et al., Nomor Perkara 3:23-cv-01502, yang sedang berlangsung di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Oregon. Class action ini menuduh bahwa Counties Oregon, termasuk Clackamas County, melanggar hak-hak Penggugat dengan tidak memberikan kepada Penggugat hasil penjualan properti yang disita karena pajak yang sebelumnya dimiliki oleh Penggugat yang melebihi pajak yang belum dibayar, biaya, dan biaya lainnya yang terkait dengan properti tersebut; atau dengan mempertahankan properti yang disita yang nilainya lebih dari utang pajak yang menjadi alasan penyitaan, tanpa pembayaran kompensasi. Klaim ini dikenal sebagai "klaim hasil surplus." Hanya Clackamas County yang berpartisipasi dalam Penyelesaian ini.

Anda termasuk sebagai Anggota Class jika Anda memiliki, mewarisi, atau memegang kepentingan dalam properti yang disita dan dipertahankan atau dijual oleh Clackamas County, yang periode penebusannya berakhir antara 12 Oktober 2017 dan 12 Januari 2024. (Contoh umum kepentingan dalam properti real termasuk kepemilikan, kepentingan hipotek, dan jenis hak tanggungan lainnya.) Jika pemilik asli atau pemegang kepentingan telah meninggal atau tidak lagi ada, maka ahli waris atau penerus termasuk sebagai Anggota Class.

Setiap Anggota Class yang mengajukan klaim yang valid akan menerima pembayaran hasil surplus dari penjualan properti. Jumlah total klaim tidak dapat dihitung sampai semua klaim telah diajukan dan divalidasi. Clackamas County telah setuju untuk membayar total $2.466.403,68 ke dalam Dana Penyelesaian dari mana pembayaran akan dilakukan kepada Anggota Class yang mengajukan klaim yang valid. County telah setuju bahwa untuk properti apa pun yang masih dimilikinya dan dijual di masa depan dengan jumlah yang melebihi pajak yang terutang, akan membayar jumlah surplus ke dalam dana penyelesaian atau langsung kepada pemilik. Biaya administrasi Penyelesaian juga akan dibayarkan dari Dana Penyelesaian. Anggota Class tidak perlu membayar apa pun untuk berpartisipasi dalam Penyelesaian. Para pengacara untuk Class bermaksud meminta Pengadilan untuk biaya pengacara dalam jumlah yang tidak akan melebihi 30% dari Dana Penyelesaian. Batas waktu untuk mengajukan Klaim adalah pukul 11:59 malam PT pada 25 Mei 2026.

Anda harus melengkapi dan mengajukan Klaim untuk memenuhi syarat pembayaran berdasarkan Penyelesaian. Klaim harus diajukan secara online di www.ClackamasTaxForeclosureSettlement.com atau dikirim melalui pos dengan cap pos paling lambat pukul 11:59 malam PT pada 25 Mei 2026.

Jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda tidak akan menerima uang, tetapi Anda akan terikat secara hukum oleh keputusan Pengadilan dan akan melepaskan hak apa pun untuk menuntut klaim yang diselesaikan oleh Penyelesaian ini. Jika Anda tidak ingin terikat oleh Penyelesaian, Anda harus mengecualikan diri Anda sebelum 13 Maret 2026. Anda dapat mengajukan keberatan kepada Panitera Pengadilan dan menjelaskan mengapa Anda tidak menyukai Penyelesaian tersebut. Anda masih dapat berpartisipasi dalam Penyelesaian dengan mengajukan Klaim. Keberatan harus diajukan paling lambat 13 Maret 2026.

Pengadilan telah menunjuk Penasihat Class untuk bertindak atas nama Class. Anda memiliki hak untuk mempertahankan penasihat Anda sendiri dengan biaya Anda sendiri.

Pengadilan akan mengadakan sidang pada 18 Maret 2026, pada pukul 9:00 pagi di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Oregon, 1000 SW 3rd Ave, Portland Oregon untuk mendengar keberatan apa pun, menentukan apakah Penyelesaian adil, dan untuk mempertimbangkan permintaan Penasihat Class untuk biaya dan pengeluaran pengacara. Jumlah total tidak dapat dihitung sampai semua klaim telah diajukan dan divalidasi. Mosi untuk biaya dan pengeluaran pengacara akan diposting ke situs web penyelesaian setelah diajukan. Anggota Class dapat menghadiri Sidang, tetapi mereka tidak diwajibkan.

Ini hanya ringkasan. Jika Anda memiliki pertanyaan, perlu memperbarui alamat Anda, atau ingin informasi lebih lanjut tentang gugatan ini, Penyelesaian, dan hak-hak Anda berdasarkan Penyelesaian, kunjungi www.ClackamasTaxForeclosureSettlement.com, hubungi (833) 754-9045 atau tulis ke: Lynch v Clackamas County, c/o Kroll Settlement Administration LLC, P.O. Box 225391, New York, NY 10150-5391.

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/if-you-held-or-are-the-heir-or-successor-to-a-person-or-entity-who-held-an-ownership-interest-in-or-a-valid-lien-on-real-property-that-was-foreclosed-on-and-sold-or-retained-by-clackamas-county-for-the-non-payment-of-real-propert-302657726.html

SOURCE Kroll Settlement Administration

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

