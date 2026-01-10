Wall Street Beralih Onchain saat Bank Mengadopsi Aset Digital

Selama bertahun-tahun, bank-bank besar memperlakukan cryptocurrency terutama sebagai risiko yang harus dikendalikan. Sikap tersebut kini mulai bergeser ke bentuk keterlibatan yang lebih deliberatif. Alih-alih memperdebatkan legitimasi kripto, bank semakin memutuskan bagaimana dan di mana mengintegrasikannya, dari produk investasi yang diatur hingga jalur pembayaran berbasis blockchain.

Pergeseran ini terlihat jelas dalam Crypto Biz minggu ini. JPMorgan memperluas token deposit dolar AS-nya ke infrastruktur blockchain baru, menandakan bahwa uang tunai yang ditokenisasi semakin mendekati penggunaan produksi dalam perbankan global.

Sementara itu, Morgan Stanley memposisikan diri untuk menawarkan eksposur ke Bitcoin (BTC) dan Solana (SOL) melalui exchange-traded funds (ETF), yang berpotensi membawa investasi kripto kepada jutaan klien manajemen kekayaan.

Barclays telah membuat taruhan pertamanya pada infrastruktur stablecoin, mendukung jalur penyelesaian yang dirancang untuk menghubungkan penerbit yang diatur dengan institusi keuangan.

Dan Bank of America telah mengambil langkah lain menuju normalisasi dengan mengizinkan penasihat merekomendasikan ETF Bitcoin spot kepada klien.

Secara bersama-sama, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa sektor perbankan tidak lagi puas menonton dari pinggir lapangan.

JPM Coin menuju Canton Network

JPMorgan mengumumkan rencana untuk menerbitkan token deposit berdenominasi dolar AS-nya, JPM Coin (JPMD), secara native di Canton Network, menandai langkah lain Wall Street menuju infrastruktur blockchain yang siap produksi.

Digital Asset, pengembang Canton Network, dan Kinexys oleh JPMorgan akan memperluas JPM Coin dari jalur yang ada ke blockchain layer-1 Canton yang berfokus pada privasi, memungkinkan uang tunai digital yang diatur untuk bergerak melintasi jaringan yang dapat beroperasi bersama.

Menurut pengumuman yang dibagikan kepada Cointelegraph, JPM Coin, yang digambarkan sebagai token deposit berdenominasi dolar AS pertama yang diterbitkan bank untuk klien institusional, mewakili klaim digital atas deposit dolar JPMorgan dan dirancang untuk memfasilitasi pergerakan uang yang diatur lebih cepat dan lebih aman di blockchain publik.

"Kolaborasi ini mewujudkan visi uang tunai digital yang diatur yang dapat bergerak dengan kecepatan pasar," kata Yuval Rooz, co-founder dan CEO Digital Asset.

Morgan Stanley memasuki persaingan ETF kripto

Bank investasi AS Morgan Stanley memasuki pasar exchange-traded fund cryptocurrency, dengan produk yang diusulkan menawarkan eksposur ke Bitcoin dan Solana, menyusul debut kuat ETF kripto spot di Amerika Serikat.

Bank tersebut telah mengajukan ke US Securities and Exchange Commission untuk meluncurkan dua instrumen investasi, Morgan Stanley Bitcoin Trust dan Morgan Stanley Solana Trust, yang dirancang untuk memberikan eksposur investasi pasif terhadap kinerja aset digital yang mendasarinya.

Jika disetujui, dana tersebut dapat tersedia untuk lebih dari 19 juta klien dalam divisi manajemen kekayaan Morgan Stanley, secara signifikan memperluas akses ke produk investasi terkait kripto.

ETF Bitcoin spot telah menduduki peringkat di antara peluncuran ETF paling sukses yang tercatat, menarik arus masuk yang substansial selama dua tahun pertama perdagangan. Momentum berlanjut ke tahun baru, dengan permintaan investor yang baru mendorong arus masuk segar selama sesi perdagangan pertama.

Barclays berinvestasi dalam infrastruktur stablecoin

12 ETF Bitcoin spot AS telah mengumpulkan lebih dari 1,3 juta BTC, bernilai hampir $120 miliar. Sumber: Bitbo

Raksasa perbankan berbasis London, Barclays, telah melakukan investasi pertamanya di perusahaan yang berfokus pada stablecoin, menandakan meningkatnya minat keuangan tradisional pada infrastruktur dolar digital.

Bank tersebut mengumumkan investasi yang tidak diungkapkan di Ubyx, platform kliring stablecoin berbasis AS yang menghubungkan penerbit yang diatur dengan institusi keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian dan interoperabilitas. Langkah ini juga menandai pergeseran yang signifikan bagi Barclays, yang dalam beberapa tahun terakhir secara publik menekankan risiko yang terkait dengan aset digital.

"Investasi ini sejalan dengan pendekatan Barclays untuk mengeksplorasi peluang berdasarkan bentuk baru uang digital, seperti stablecoin," kata bank tersebut dalam sebuah pernyataan.

Ubyx sebelumnya telah mengumpulkan $10 juta dalam pendanaan awal, didukung oleh Galaxy dan Coinbase. Perusahaan ini didirikan oleh Tony McLaughlin, mantan eksekutif Citibank.

Penasihat kekayaan Bank of America diizinkan merekomendasikan ETF Bitcoin

Investor AS mungkin segera menerima rekomendasi untuk membeli ETF Bitcoin dari bank swasta Bank of America dan platform Merrill Edge, menambah bukti integrasi Bitcoin yang berkembang ke dalam keuangan tradisional.

Kantor investasi kepala bank telah menyetujui cakupan empat ETF Bitcoin spot AS, termasuk produk yang ditawarkan oleh Bitwise, Fidelity, BlackRock dan Grayscale. Secara kolektif, dana tersebut mengelola lebih dari $100 miliar aset Bitcoin.

Langkah ini datang sekitar sebulan setelah Bank of America dilaporkan menyarankan klien manajemen kekayaan untuk mengalokasikan 1% hingga 4% dari portofolio mereka ke aset digital.

"Untuk investor dengan minat kuat dalam inovasi tematik dan kenyamanan dengan volatilitas yang meningkat, alokasi moderat 1% hingga 4% dalam aset digital mungkin sesuai," kata Chris Hyzy, chief investment officer di Bank of America Private Bank, kepada Yahoo.

Sumber: Cointelegraph

Crypto Biz adalah denyut nadi mingguan Anda tentang bisnis di balik blockchain dan kripto, yang dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda setiap hari Kamis.