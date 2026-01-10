BursaDEX+
Investor VRNS Memiliki Kesempatan untuk Memimpin Gugatan Penipuan Sekuritas Varonis Systems, Inc. bersama Schall Law Firm

Penulis: AI JournalSumber: AI Journal
2026/01/10 09:15
LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–$VRNS—The Schall Law Firm, firma litigasi hak pemegang saham nasional, mengingatkan investor tentang gugatan class action terhadap Varonis Systems, Inc. ("Varonis" atau "Perusahaan") (NASDAQ: VRNS) atas pelanggaran §§10(b) dan 20(a) Securities Exchange Act of 1934 dan Rule 10b-5 yang diumumkan berdasarkan hal tersebut oleh U.S. Securities and Exchange Commission.

Investor yang membeli sekuritas Perusahaan antara 4 Februari 2025 dan 28 Oktober 2025, termasuk ("Class Period"), dianjurkan untuk menghubungi firma sebelum 9 Maret 2026.

Jika Anda adalah pemegang saham yang mengalami kerugian, klik di sini untuk berpartisipasi.

Kami juga menganjurkan Anda untuk menghubungi Brian Schall dari The Schall Law Firm, 2049 Century Park East, Suite 2460, Los Angeles, CA 90067, di 310-301-3335, untuk mendiskusikan hak Anda secara gratis. Anda juga dapat menghubungi kami melalui situs web firma di www.schallfirm.com, atau melalui email di [email protected].

Kelas dalam kasus ini belum disertifikasi, dan sampai sertifikasi terjadi, Anda tidak diwakili oleh pengacara. Jika Anda memilih untuk tidak mengambil tindakan, Anda dapat tetap menjadi anggota kelas yang tidak hadir.

Menurut Complaint, Perusahaan membuat pernyataan palsu dan menyesatkan kepada pasar. Varonis membuat pernyataan yang sangat optimis tentang kemampuannya untuk mengonversi pelanggan yang ada ke penawaran SaaS-nya. Perusahaan mengetahui bahwa mereka kesulitan meyakinkan pelanggan untuk beralih ke platform baru, mengurangi peluang pertumbuhan ARR. Berdasarkan fakta-fakta ini, pernyataan publik Perusahaan adalah palsu dan secara material menyesatkan sepanjang class period. Ketika pasar mengetahui kebenaran tentang Varonis, investor mengalami kerugian.

Bergabunglah dengan kasus ini untuk memulihkan kerugian Anda.

The Schall Law Firm mewakili investor di seluruh dunia dan berspesialisasi dalam gugatan class action sekuritas dan litigasi hak pemegang saham.

Siaran pers ini dapat dianggap sebagai Iklan Pengacara di beberapa yurisdiksi berdasarkan hukum dan aturan etika yang berlaku.

Kontak

The Schall Law Firm

Brian Schall, Esq.,

www.schallfirm.com
Office: 310-301-3335

[email protected]

