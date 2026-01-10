Investor VRNS Memiliki Kesempatan untuk Memimpin Gugatan Penipuan Sekuritas Varonis Systems, Inc. bersama Schall Law Firm

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–$VRNS—The Schall Law Firm, firma litigasi hak pemegang saham nasional, mengingatkan investor tentang gugatan class action terhadap Varonis Systems, Inc. ("Varonis" atau "Perusahaan") (NASDAQ: VRNS) atas pelanggaran §§10(b) dan 20(a) Securities Exchange Act of 1934 dan Rule 10b-5 yang diumumkan berdasarkan hal tersebut oleh U.S. Securities and Exchange Commission.

Investor yang membeli sekuritas Perusahaan antara 4 Februari 2025 dan 28 Oktober 2025, termasuk ("Class Period"), dianjurkan untuk menghubungi firma sebelum 9 Maret 2026.

Menurut Complaint, Perusahaan membuat pernyataan palsu dan menyesatkan kepada pasar. Varonis membuat pernyataan yang sangat optimis tentang kemampuannya untuk mengonversi pelanggan yang ada ke penawaran SaaS-nya. Perusahaan mengetahui bahwa mereka kesulitan meyakinkan pelanggan untuk beralih ke platform baru, mengurangi peluang pertumbuhan ARR. Berdasarkan fakta-fakta ini, pernyataan publik Perusahaan adalah palsu dan secara material menyesatkan sepanjang class period. Ketika pasar mengetahui kebenaran tentang Varonis, investor mengalami kerugian.

