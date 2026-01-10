Nasdaq dan CME Meluncurkan Nasdaq-CME Crypto Index Baru—Sebuah Terobosan dalam Aset Digital

Pendahuluan

Bursa Saham Nasdaq dan Chicago Mercantile Exchange (CME) Group telah mengumumkan kemitraan strategis untuk menyatukan upaya pengindeksan cryptocurrency mereka, yang menghasilkan rebranding Nasdaq Crypto Index (NCI) menjadi Indeks Kripto Nasdaq-CME. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan investor tolok ukur komprehensif yang mencerminkan kinerja aset digital pasar luas, menandakan kematangan dalam keterlibatan kripto institusional.

Poin-Poin Penting

Nasdaq dan CME Group telah menggabungkan indeks kripto mereka menjadi satu tolok ukur kolaboratif.

Indeks ini mencakup cryptocurrency utama seperti Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Chainlink, Cardano, dan Avalanche.

Pengamat pasar melihat langkah ini sebagai bagian dari pergeseran yang lebih luas menuju strategi investasi berbasis indeks dalam pasar kripto.

Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya minat institusional dan integrasi aset digital ke dalam infrastruktur keuangan tradisional.

Ticker yang disebutkan: Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Chainlink, Cardano, Avalanche

Sentimen: Positif

Dampak Harga

Dampak harga: Positif, karena kemitraan indeks meningkatkan kredibilitas dan memperluas akses institusional terhadap investasi kripto yang terdiversifikasi.

Konteks Pasar

Konteks pasar: Perkembangan ini mencerminkan adopsi institusional yang berkelanjutan dan meningkatnya permintaan untuk produk investasi kripto terstruktur.

Isi Artikel yang Ditulis Ulang

Bursa Saham Nasdaq dan Chicago Mercantile Exchange (CME) Group telah bergabung untuk menggabungkan indeks kripto mereka masing-masing, yang berujung pada peluncuran Indeks Kripto Nasdaq-CME. Tolok ukur terpadu ini sekarang mencakup cryptocurrency terkemuka seperti Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Chainlink, Cardano, dan Avalanche, menawarkan gambaran komprehensif lanskap aset digital, menurut pejabat Nasdaq.

Sean Wasserman, Kepala Manajemen Produk Indeks di Nasdaq, menyoroti pentingnya strategis dari kolaborasi ini. Dia menyatakan, "Kami melihat pendekatan berbasis indeks sebagai jalan ke depan bagi investor, melampaui Bitcoin saja. Ini mencerminkan bagaimana kelas aset tradisional diwakili melalui indeks pasar yang luas." Langkah ini menggarisbawahi meningkatnya selera institusional untuk eksposur kripto yang terdiversifikasi melalui kendaraan investasi terstruktur.

Harga Indeks Kripto Nasdaq-CME pada saat penulisan. Sumber: Yahoo Finance

Pengumuman ini bertepatan dengan lonjakan minat institusional dalam aset digital dan teknologi blockchain. Karena lembaga keuangan tradisional secara progresif menggabungkan rel digital, adopsi indeks kripto diharapkan akan meningkat, memfasilitasi akses yang lebih mudah dan diversifikasi bagi investor pasif.

Will Peck, Kepala Aset Digital di WisdomTree, menekankan bahwa dana yang diperdagangkan di bursa kripto (ETF) yang melacak keranjang aset digital dapat mengkatalisasi gelombang adopsi arus utama berikutnya. Dia mencatat, "Indeks kripto menyederhanakan proses bagi investor dengan mengagregasi token di seluruh sektor, mengurangi kompleksitas analisis." Saat ini, lebih dari 29 juta cryptocurrency terdaftar di CoinMarketCap, mencerminkan pertumbuhan eksponensial dan diversifikasi dalam ruang ini.

Ledakan cryptocurrency yang terdaftar di CoinMarketCap pada tahun 2024 dan seterusnya terus berlanjut. Sumber: CoinMarketCap

Matt Hougan, Chief Investment Officer di Bitwise, telah menyatakan optimisme khusus tentang pertumbuhan produk indeks kripto, melihat mereka sebagai alat penting untuk alokasi pasif kecil yang tidak memerlukan analisis sektor yang ekstensif. Dia berkomentar, "Ketika pasar menjadi semakin kompleks dengan kasus penggunaan yang berkembang, produk berbasis indeks akan memainkan peran penting dalam memperluas akses dan mengelola risiko."

Pergeseran menuju investasi cryptocurrency terstruktur berbasis indeks ini mencerminkan kematangan kelas aset, didorong oleh adopsi yang lebih luas, kemajuan teknologi, dan validasi institusional.

