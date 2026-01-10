BursaDEX+
Pasar keuangan semakin memperhitungkan mantan Federal

Kevin Warsh dari Fed Muncul sebagai Favorit Pasar untuk Ketua Selanjutnya

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 10:36
Pasar keuangan semakin memperhitungkan mantan Gubernur Federal Reserve Kevin Warsh sebagai calon yang kemungkinan besar akan dinominasikan untuk ketua Federal Reserve AS berikutnya, menyusul pernyataan Donald Trump sebelumnya bahwa ia telah menunjuk kandidat ideal untuk menggantikan ketua Fed saat ini, tetapi tidak mengungkapkan identitas orang tersebut.

Berita ini diumumkan kepada publik tepat setelah Polymarket menampilkan peningkatan peluang, menunjukkan Warsh sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan Powell, diikuti oleh Kevin Hassett, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Dewan Ekonomi Nasional Amerika Serikat. Di sisi lain, Christopher Waller dan Rick Rieder tetap berada lebih jauh ke bawah dalam daftar.

Trump kemudian memberi sinyal bahwa ia mungkin mempertimbangkan untuk mewawancarai Rieder untuk peran tersebut, mengundangnya ke Gedung Putih untuk wawancara. Langkah ini meningkatkan visibilitas Rieder dalam proses seleksi dan menambahkan lapisan ketidakpastian lain dalam perlombaan.

Individu-individu menyatakan kepastian Warsh mengamankan posisi sebagai ketua Fed 

Hasil Polymarket menunjukkan bahwa beberapa investor sangat menginginkan kemungkinan amandemen dalam kebijakan Federal Reserve. Ini juga menunjukkan reaksi kuat dari pasar terhadap petunjuk politik jika dibandingkan dengan nominasi yang sebenarnya.

Sebagai mantan anggota Dewan Gubernur Federal Reserve Amerika Serikat, analis menggambarkan Warsh sebagai sangat berpengalaman untuk peran kepemimpinan Fed, lebih lanjut menyatakan bahwa partisipasinya menggambarkan latar belakang kebijakan yang kuat. Sampai batas tertentu, analis ini percaya bahwa Warsh hampir mengamankan posisi ketua Fed selama masa jabatan pertama Trump.

Yang perlu dicatat, perspektif Warsh tentang kebijakan sering kali berpusat pada masalah yang mendukung suku bunga rendah, sejalan dengan individu yang mempromosikan pandangan ini sebagai pendukung kondisi keuangan.

Sementara itu, laporan dari sumber-sumber mencatat bahwa tren yang baru-baru ini ditampilkan ini bukanlah yang pertama diamati di Polymarket. Sebelumnya, trader kripto membuat taruhan serupa, mengantisipasi siapa yang mereka pikir akan dipilih Trump untuk peran ketua Fed.

Berdasarkan temuan ini, perlu dicatat bahwa pasar prediksi telah memainkan peran kunci dalam meramalkan pengumuman. Menariknya, laporan terbaru menyoroti bahwa peluang Judy Shelton, mantan penasihat ekonomi Amerika untuk Presiden Donald Trump pada masa jabatan pertamanya, menjadi pilihan presiden untuk peran ketua Fed meningkat.

Saat perdebatan tentang kandidat ideal Trump untuk peran ketua Fed mengintensif, trader masih menegaskan bahwa sudut pandang Warsh tentang suku bunga akan sejalan dengan presiden. Mengenai pernyataan ini, laporan mencatat bahwa margin yang melonjak menunjukkan bahwa lebih banyak investor menganggap penunjukannya sebagai pilihan yang mungkin menunggu konfirmasi.

Ketidakpastian mengelilingi pilihan Trump berikutnya untuk peran ketua Fed

Selama wawancara, Trump mencoba mengatasi kontroversi mengenai pilihan berikutnya untuk peran ketua Fed. Dia menyatakan bahwa dia memiliki seseorang dalam pikirannya yang akan sangat cocok untuk posisi ini. Namun demikian, dia tetap tidak mengungkapkan siapa sebenarnya orang itu.

Ketika ditanya mengapa dia memilih untuk menjaga identitas individu tersebut anonim, Trump menjawab bahwa dia tidak akan mengungkapkan identitasnya, mengklaim bahwa waktu untuk melakukannya secara publik belum tiba. 

Laporan juga bertanya kepada Trump tentang Hassett. Mengenai dia, presiden mencatat bahwa tidak bijaksana baginya untuk berkomentar tentang masalah tersebut tetapi mengakuinya sebagai salah satu pilihan yang disukai.

Bahkan dengan berita ini, ketidakpastian mengenai kandidat berikutnya untuk peran ini meningkat, seperti yang diamati dari reaksi pasar. Pada titik ini, peluang untuk kandidat ideal dalam perlombaan ketua Fed menyempit ketika peluang Hassett untuk memimpin berubah.

