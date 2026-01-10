BursaDEX+
Deposit bank yang ditokenisasi mulai beroperasi di dalam platform teregulasi

Ripple dan BNY Menandakan Pergeseran saat Uang Institusional Bergerak On-Chain

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 10:49
Deposit bank yang ditokenisasi telah aktif di dalam raksasa perbankan teregulasi, menandai langkah penting menuju uang tunai on-chain saat Ripple dan BNY memindahkan uang institusional ke jalur blockchain untuk penggunaan dunia nyata. Ripple Prime Bergabung dengan Peluncuran Deposit Tokenisasi Langsung BNY Ripple dan BNY menandai momen penting bagi keuangan institusional saat deposit yang ditokenisasi memasuki penggunaan langsung. BNY, […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/ripple-and-bny-signal-shift-as-institutional-cash-moves-on-chain/

