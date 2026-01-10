BursaDEX+
Postingan Demokrat AS Dorong Legislasi Melawan Taruhan Politik muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting: Anggota parlemen Demokrat mendorong taruhan politik

Demokrat AS Dorong Undang-Undang Menentang Taruhan Politik

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 12:17
Poin Utama:
  • Anggota parlemen Demokrat mendorong larangan taruhan politik di pasar prediksi.
  • Undang-undang diperkenalkan menyusul taruhan keuntungan $400.000 di Polymarket.
  • Kekhawatiran muncul atas perdagangan orang dalam dan integritas pasar.

Anggota parlemen Demokrat AS, termasuk Rep. Ritchie Torres dan Nancy Pelosi, memperkenalkan undang-undang yang melarang pejabat terpilih bertaruh di pasar prediksi, menanggapi keuntungan dari taruhan terkait Maduro.

Langkah ini mengatasi kekhawatiran tentang eksploitasi perdagangan orang dalam dan berupaya meningkatkan integritas di pasar prediksi politik dengan implikasi bagi platform seperti Polymarket dan Kalshi.

Demokrat Mengusulkan Larangan Setelah Taruhan Polymarket $400.000

Anggota parlemen Demokrat AS yang dipimpin oleh Ritchie Torres memperkenalkan undang-undang untuk melarang pejabat pemerintah terlibat dalam pasar prediksi. Sekitar tiga puluh Demokrat, termasuk Nancy Pelosi, mendukung RUU yang bertujuan untuk integritas pasar menyusul taruhan Polymarket yang signifikan tentang pemecatan Nicolás Maduro.

Undang-undang yang diusulkan merupakan respons terhadap meningkatnya kekhawatiran tentang perdagangan orang dalam di pasar prediksi, yang sebelumnya telah dicatat dalam upaya legislatif seperti RUU A9251 yang diperkenalkan di Senat NY. Para pembuat undang-undang percaya bahwa sangat penting untuk mencegah pejabat menggunakan informasi nonpublik untuk keuntungan pribadi dalam taruhan politik.

Pemimpin pasar dan politik memiliki reaksi yang beragam. Sementara beberapa, seperti CEO Kalshi Tarek Mansour, mendukung larangan perdagangan orang dalam, yang lain bungkam. Ritchie Torres menekankan perlunya melarang pejabat dari pasar semacam itu untuk menjaga kepercayaan publik, mendorong dukungan legislatif.

Pergeseran Regulasi Dapat Membentuk Ulang Pasar Prediksi

Tahukah Anda? Upaya legislatif serupa sebelumnya menargetkan perdagangan orang dalam, menekankan kompleksitas yang berkembang dalam mengatur pasar prediksi di lanskap regulasi AS.

USDC, stablecoin yang digunakan di pasar prediksi, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $74,74 miliar, dengan harganya tetap stabil di $1,00, menurut CoinMarketCap. Nilai yang stabil mencerminkan utilitas yang sering dalam transaksi pasar kripto meskipun ada perdebatan regulasi. Volume perdagangan baru-baru ini tercatat $9,72 miliar, turun 24,97% selama 24 jam.

USDC(USDC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 04:11 UTC pada 10 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan ahli Coincu menunjukkan peningkatan langkah-langkah regulasi dapat membentuk ulang operasi pasar prediksi. Tren historis menunjukkan pengawasan keuangan yang lebih ketat mungkin mengarah pada peningkatan transparansi tetapi juga area abu-abu hukum, terutama yang menyangkut sistem berbasis blockchain.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/us-democrats-ban-political-betting/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

