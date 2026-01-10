BursaDEX+
Postingan Rain's Series B Funding Round Completed muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Rain menyelesaikan Series B senilai $58M, dipimpin oleh Sapphire Ventures. Pendanaan

Putaran Pendanaan Seri B Rain Selesai

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 11:50
Poin Utama:
  • Rain menyelesaikan Series B senilai $58 juta, dipimpin oleh Sapphire Ventures.
  • Pendanaan menargetkan ekspansi infrastruktur global.
  • Proyek bertujuan menyederhanakan pembayaran stablecoin secara global.

Bloomberg melaporkan bahwa perusahaan kripto Rain menyelesaikan putaran pendanaan $250 juta yang dipimpin oleh ICONIQ, mencapai valuasi $1,95 miliar, dengan tujuan melakukan ekspansi global.

Pendanaan ini menyoroti pentingnya infrastruktur stablecoin yang semakin meningkat dalam perdagangan global meskipun angka-angka belum dikonfirmasi, mencerminkan potensi pergeseran pasar dan peningkatan kebutuhan adaptasi regulasi.

Investasi Mendorong Pertumbuhan Teknologi dan Kepatuhan Regulasi

Putaran Series B Rain, yang diamankan oleh Sapphire Ventures dan lainnya, memperkuat infrastruktur perusahaan untuk integrasi stablecoin dengan jaringan Visa. Farooq Malik, CEO Rain, menyatakan bahwa stablecoin menjadi tulang punggung perdagangan global. Ekspansi strategis Rain berfokus pada memungkinkan penerimaan stablecoin di seluruh Eropa, MENA, dan wilayah Asia-Pasifik. Putaran pendanaan ini tidak termasuk laporan spekulatif yang belum dikonfirmasi tentang putaran $250 juta yang sebelumnya dicatat di sumber sekunder.

Penggunaan modal baru bertujuan untuk meningkatkan platform Rain secara global dan meningkatkan layanan keuangan berbasis stablecoin, khususnya di pasar di mana regulasi memungkinkan integrasi aset digital yang lebih mudah. Penekanan ditempatkan pada solusi yang mengutamakan kepatuhan untuk memastikan hasil yang siap untuk perusahaan.

Wawasan Pasar dan Prospek Masa Depan

Tahukah Anda? Ambisi Rain sejalan dengan transisi historis dalam layanan keuangan digital, mencerminkan integrasi PayPal dengan bank tradisional, mengubah pembayaran digital.

Menurut CoinMarketCap, USDC saat ini diperdagangkan pada $1,00 dengan kapitalisasi pasar $74,74 miliar, mempertahankan dominasi 2,42% di pasar. Pasokan mencapai 74,76 miliar, mencerminkan penurunan volume perdagangan 24 jam sebesar 25,31%, menghadirkan peluang strategis untuk aplikasinya dalam transaksi digital.

USDC(USDC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 03:43 UTC tanggal 10 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari tim riset Coincu menunjukkan potensi pertumbuhan dalam adopsi stablecoin yang didorong oleh kerangka regulasi yang berkembang, memprediksi peningkatan substansial dalam adaptabilitas transaksional global. Fokus proyek pada kemajuan teknologi dapat mengoptimalkan interoperabilitas dalam penggunaan stablecoin.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/rain-series-b-58m-expansion/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

