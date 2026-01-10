BursaDEX+
ETF Bitcoin di AS mengalami arus keluar $1,1 miliar, berdampak signifikan pada pasar.ETF Bitcoin di AS mengalami arus keluar $1,1 miliar, berdampak signifikan pada pasar.

ETF Bitcoin AS Alami Arus Keluar $1,1 Miliar dalam 72 Jam

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/10 12:44
ETF Bitcoin AS Mencatat Arus Keluar $1,1 Miliar dalam 72 Jam
Poin Utama:
  • Peristiwa utama, perubahan kepemimpinan, dampak pasar, pergeseran keuangan, atau wawasan ahli.
  • ETF mengalami arus keluar signifikan yang berdampak pada sentimen pasar.
  • Kondisi pasar menunjukkan potensi volatilitas dalam harga Bitcoin.

ETF Bitcoin spot AS mengalami arus keluar bersih yang signifikan, mencapai ratusan juta per hari, berdampak pada harga BTC. Penarikan dari dana seperti GBTC diimbangi oleh beberapa arus masuk yang berkelanjutan ke IBIT BlackRock, menunjukkan penyesuaian pasar yang taktis.

Dalam beberapa hari terakhir, ETF Bitcoin AS menghadapi arus keluar yang substansial, menghasilkan koreksi pasar yang signifikan. Peristiwa ini mencerminkan potensi volatilitas di pasar Bitcoin dan reposisi strategis di antara investor.

Pentingnya Arus Keluar ETF

ETF Bitcoin spot AS, termasuk nama terkenal seperti BlackRock dan Grayscale, melaporkan arus keluar bersih sebesar $1,1 miliar selama 72 jam. Perkembangan ini sangat penting mengingat kepemilikan signifikan dana-dana ini di pasar aset digital.

ETF Bitcoin spot seperti iShares milik BlackRock mengalami arus keluar yang mencolok di tengah penyeimbangan ulang taktis oleh investor. Analis industri kunci dari Bloomberg dan sektor keuangan lainnya telah memberikan pandangan tentang dampaknya terhadap aksi harga Bitcoin jangka pendek.

Dampak Pasar

Arus keluar ini berdampak langsung pada harga Bitcoin (BTC) karena arus negatif bersih memicu koreksi pasar. Pasar cryptocurrency yang lebih luas, khususnya altcoin, juga merasakan efek riak, menunjukkan korelasi yang meningkat.

Investor institusional telah mendistribusikan ulang investasi, dengan banyak yang bertransisi dari struktur lama seperti Grayscale ke ETF yang lebih baru dengan biaya lebih rendah. Penataan ulang ini dipandang sebagai ukuran pengambilan keuntungan taktis daripada keluar pasar secara fundamental.

Perspektif Analis

Analis menyarankan arus keluar ini menandakan tekanan jangka pendek daripada keruntuhan, selaras dengan tren historis di mana pola serupa muncul. Pakar industri, seperti Arthur Hayes dan Raoul Pal, menekankan koreksi ini sebagai taktis daripada struktural.

Peran Komisi Sekuritas dan Bursa AS dalam meninjau pengajuan regulasi ETF terus menambah lapisan ketidakpastian. Situasi ini berkembang di tengah siklus pasar kripto yang lebih luas yang didominasi oleh konteks strategis dan makroekonomi.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

