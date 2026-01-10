Ripple Mendapat Persetujuan Regulasi UK Menjelang Rezim Lisensi Kripto Baru FCA

Dalam perkembangan signifikan, Ripple telah memperluas jejaknya di pasar yang diatur setelah mendapatkan persetujuan regulasi dari otoritas keuangan Inggris untuk menyediakan layanan pembayaran.

Ripple Memperoleh Persetujuan FCA

Pada hari Jumat, Ripple mendapatkan kemenangan regulasi besar di Inggris dengan resmi memperoleh persetujuan pendaftaran dari Financial Conduct Authority (FCA) melalui anak perusahaannya Ripple Markets UK Ltd.

Menurut catatan resmi FCA, perusahaan memperoleh lisensi Electronic Money Institution (EMI) di bawah Money Laundering Regulations (MLR) negara tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan dapat melakukan aktivitas terkait kripto tertentu di Inggris.

Pendaftaran EMI akan memungkinkan Ripple untuk menyediakan layanan pembayaran dan menerbitkan uang elektronik, menurut situs web FCA. Namun, perusahaan akan tetap tunduk pada pembatasan utama tanpa persetujuan otoritas keuangan.

Pertama, "Ripple Markets UK Ltd tidak akan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Otoritas, menyediakan layanan berikut: 1. Perusahaan tidak akan mengoperasikan mesin yang menggunakan proses otomatis untuk menukar aset kripto dengan uang atau uang dengan aset kripto 2. Menawarkan atau memulai layanan apa pun kepada klien ritel," demikian bunyi catatan tersebut.

Selain itu, perusahaan tidak dapat menunjuk agen atau distributor, dan "tidak akan menerbitkan uang elektronik, atau menyediakan layanan pembayaran, kepada konsumen, usaha mikro, atau badan amal."

Persetujuan regulasi Ripple datang di tengah upaya otoritas untuk mengembangkan regulasi layanan keuangan yang komprehensif yang mengintegrasikan aset kripto ke dalam kerangka kerja yang ada, memposisikan Inggris sebagai pusat kripto global.

Seperti dilaporkan oleh Bitcoinist, Perbendaharaan Inggris akan memperluas undang-undang yang ada untuk mencakup perusahaan kripto, memindahkan bursa, penyedia dompet, dan perusahaan layanan kripto lainnya dari pendaftaran anti pencucian uang saat ini ke rezim regulasi bank dan broker.

FCA Akan Memulai Rezim Pendaftaran Baru pada September

Menjelang implementasi aturan baru, yang ditetapkan berlaku pada Oktober 2027, FCA baru-baru ini mengungkapkan jadwal bagi perusahaan kripto untuk mematuhi rezim pendaftaran baru, yang dapat mempengaruhi kemenangan terbaru Ripple.

Pada 8 Januari, regulator keuangan menerbitkan pemberitahuan yang menginformasikan bahwa pihaknya berharap membuka periode aplikasi bagi perusahaan kripto yang meminta otorisasi pada September 2026.

Perlu dicatat, perusahaan yang ingin melakukan aktivitas regulasi aset kripto baru akan memerlukan persetujuan baru untuk melakukan aktivitas tersebut yang diotorisasi oleh FCA di bawah Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA).

Oleh karena itu, perusahaan kripto yang beroperasi di Inggris harus mendapatkan persetujuan atau variasi dari izin yang ada. FCA menekankan bahwa "perusahaan yang terdaftar dengan kami di bawah MLR harus mencatat bahwa tidak akan ada konversi otomatis dan bahwa mereka perlu mendapatkan otorisasi dari kami di bawah FSMA sebelum dimulainya rezim baru."

Berdasarkan hal ini, anak perusahaan Ripple di Inggris perlu mengajukan kembali pada September untuk melanjutkan aktivitas kripto yang diatur di bawah rezim baru. Perusahaan yang mengajukan selama periode yang ditetapkan diharapkan menerima keputusan sebelum aturan berlaku. Meskipun demikian, perusahaan yang belum menerima persetujuan pada Oktober 2027 akan diizinkan untuk terus beroperasi sampai keputusan dibuat.

Sementara itu, perusahaan yang melewatkan periode aplikasi atau tidak diotorisasi sebelum aturan baru diberlakukan akan memasuki "ketentuan transisi." Ini akan memungkinkan mereka untuk terus memenuhi kontrak yang ada, tetapi mereka tidak akan dapat melakukan aktivitas kripto teratur baru di Inggris sampai mereka diotorisasi.