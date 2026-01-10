BursaDEX+
Peringatan Batas Waktu 72 Jam Stride: Kahn Swick & Foti, LLC Mengingatkan Investor dengan Kerugian Lebih Dari $100.000 tentang Batas Waktu dalam Gugatan Class Action Terhadap Stride, Inc. – LRN

Penulis: AI JournalSumber: AI Journal
2026/01/10 12:00
NEW YORK CITY & NEW ORLEANS–(BUSINESS WIRE)–Kahn Swick & Foti, LLC ("KSF") dan mitra KSF, mantan Jaksa Agung Louisiana, Charles C. Foti, Jr., mengingatkan investor bahwa mereka memiliki waktu hingga 12 Januari 2026 untuk mengajukan permohonan penggugat utama dalam gugatan class action sekuritas terhadap Stride, Inc. ("Stride" atau "Perusahaan") (NYSE: LRN), jika mereka membeli atau memperoleh sekuritas Perusahaan antara 22 Oktober 2024 dan 28 Oktober 2025, termasuk ("Periode Kelas"). Tindakan ini tertunda di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Timur Virginia.

Apa yang Dapat Anda Lakukan

Jika Anda membeli sekuritas Stride dan ingin membahas hak hukum Anda dan bagaimana kasus ini dapat memengaruhi Anda dan hak Anda untuk memulihkan kerugian ekonomi Anda, Anda dapat, tanpa kewajiban atau biaya kepada Anda, menghubungi Managing Partner KSF Lewis Kahn secara gratis di 1-877-515-1850 atau melalui email ([email protected]), atau kunjungi https://www.ksfcounsel.com/cases/nyse-lrn/ untuk mempelajari lebih lanjut. Jika Anda ingin menjadi penggugat utama dalam class action ini dengan mengawasi penasihat utama dengan tujuan memperoleh penyelesaian yang adil dan benar, Anda harus meminta posisi ini dengan aplikasi ke Pengadilan paling lambat 12 Januari 2026.

Tentang Gugatan

Stride dan beberapa eksekutifnya didakwa gagal mengungkapkan informasi material selama Periode Kelas, melanggar undang-undang sekuritas federal.

Pada 14 September 2025, dilaporkan bahwa Dewan Pendidikan Sekolah Gallup-McKinley County telah mengajukan keluhan terhadap Perusahaan, menuduh penipuan, praktik perdagangan yang menyesatkan, pelanggaran hukum sistematis, dan kesalahan yang disengaja dan melawan hukum, termasuk menggembungkan angka pendaftaran dengan mempertahankan "siswa hantu" di daftar untuk mendapatkan pendanaan negara per siswa dan mengabaikan persyaratan kepatuhan, termasuk pemeriksaan latar belakang dan undang-undang lisensi untuk karyawannya. Atas berita ini, harga saham Stride turun $18,60 per saham, atau 11,7%, ditutup pada $139,76 per saham pada 15 September 2025.

Kemudian, pada 28 Oktober 2025, Perusahaan mengungkapkan bahwa "pengalaman pelanggan yang buruk" telah mengakibatkan "tingkat penarikan yang lebih tinggi," "tingkat konversi yang lebih rendah," dan telah mengusir siswa, dan bahwa Perusahaan memperkirakan dampaknya menyebabkan sekitar 10.000-15.000 pendaftaran lebih sedikit dan bahwa, karena ini, prospeknya "redup" dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Atas berita ini, harga saham Stride turun $83,48 per saham, atau lebih dari 54%, ditutup pada $70,05 per saham pada 29 Oktober 2025.

Kasus ini adalah MacMahon v. Stride, Inc., et al., Nomor Kasus 25-cv-02019.

Tentang Kahn Swick & Foti, LLC

KSF, yang mitranya termasuk mantan Jaksa Agung Louisiana Charles C. Foti, Jr., adalah salah satu firma hukum litigasi sekuritas butik terkemuka di negara ini. Tahun lalu, KSF diperingkat oleh SCAS di antara 10 firma teratas secara nasional berdasarkan total nilai penyelesaian. KSF melayani berbagai klien, termasuk investor institusional publik dan swasta, dan investor ritel – dalam mencari pemulihan kerugian investasi yang berasal dari penipuan perusahaan atau pelanggaran oleh perusahaan yang diperdagangkan secara publik. KSF memiliki kantor di New York, Delaware, California, Louisiana, Chicago, dan kantor perwakilan di Luksemburg.

10 Firma Hukum Penggugat TERATAS – Menurut ISS Securities Class Action Services

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang KSF, Anda dapat mengunjungi www.ksfcounsel.com.

TERHUBUNG DENGAN KAMI: Facebook || Instagram || YouTube || TikTok || LinkedIn

Kontak

Kahn Swick & Foti, LLC

Lewis Kahn, Managing Partner

[email protected]
1-877-515-1850

