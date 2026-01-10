Founder Securities: Penetapan harga pasar menunjukkan The Fed mungkin tidak akan memangkas suku bunga pada Januari, tetapi dapat mulai memangkas suku bunga paling cepat pada Juni.

PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut laporan riset dari Founder Securities, data penggajian non-pertanian Desember menunjukkan hasil yang beragam. Pasar kerja AS secara keseluruhan berada dalam tren penurunan ringan, namun tingkat pengangguran mengalami perbaikan marjinal, memberikan Federal Reserve lebih banyak alasan untuk menunggu dan mengamati pada bulan Januari. Dikombinasikan dengan kemungkinan Mahkamah Agung dapat menyatakan tarif IEEPA tidak konstitusional, ini bisa menjadi positif jangka pendek untuk saham AS dan dolar AS, tetapi negatif untuk obligasi Treasury AS. Data tentang pekerjaan baru, lowongan pekerjaan, dan pertumbuhan upah per jam menunjukkan bahwa pasar kerja AS tetap relatif lemah pada bulan Desember, namun penurunan marjinal tingkat pengangguran merupakan salah satu dari sedikit titik terang. Melihat tren futures suku bunga dan obligasi Treasury AS, pasar memperkirakan tidak ada pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve pada bulan Januari, dengan kemungkinan pemotongan suku bunga paling cepat pada bulan Juni.

Sementara itu, Mahkamah Agung mungkin segera menyatakan tarif IEEPA tidak konstitusional, yang mengimplikasikan perbaikan marjinal dalam ekspektasi ekonomi dan melemahnya tekanan inflasi, tetapi juga melebarnya defisit fiskal. Dengan Federal Reserve tidak terburu-buru memangkas suku bunga dan tarif yang mereda, obligasi Treasury AS jangka pendek menghadapi banyak faktor yang tidak menguntungkan dan kemungkinan akan tetap berada di level tinggi. Saham AS, di sisi lain, akan mendapat manfaat dari prospek positif AI dan berkurangnya gangguan tarif, terutama di sektor-sektor yang terdampak tarif seperti kebutuhan pokok konsumen dan industri, yang akan menunjukkan ketahanan yang lebih besar.