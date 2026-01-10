Amazon curi strategi Walmart dengan toko raksasa dekat Chicago

Amazon melanjutkan rencana untuk membuka toko besar di pinggiran kota Illinois yang akan lebih besar dari lokasi Walmart pada umumnya, pejabat mengkonfirmasi pada akhir pekan.

Raksasa ritel online ini telah mengajukan dokumen untuk membangun lokasi ritel seluas 229.000 kaki persegi di Orland Park, komunitas di barat daya Chicago. Bangunan satu lantai ini akan menyimpan produk makanan, produk rumah tangga sehari-hari, dan berbagai barang lainnya, menurut informasi yang dirilis kota pada hari Sabtu. Sebagai perbandingan, Walmart Supercenter standar berukuran sekitar 179.000 kaki persegi.

Fasilitas ini akan memiliki ruang gudang untuk membantu menjalankan operasi harian dan area di mana pekerja pengiriman dapat mengambil pesanan pelanggan, menurut dokumen perencanaan kota.

Perwakilan perusahaan mengkonfirmasi proyek ini dalam pernyataan kepada CNBC, mengatakan Amazon sering mencoba ide-ide baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan cara orang berbelanja. Lokasi Orland Park adalah format toko baru yang mereka pikir akan disukai orang.

Perusahaan yang berbasis di Seattle ini telah berupaya memperluas kehadiran toko fisiknya setelah mengambil alih dari pengecer tradisional. Pembelian terbesarnya terjadi pada tahun 2017 ketika membeli rantai toko kelontong premium Whole Foods Market seharga $13,7 miliar.

Amazon telah membuka lokasi yang menjual buku, mendirikan kios di pusat perbelanjaan, mencoba butik pakaian, meluncurkan toko cepat saji, dan memulai merek supermarket sendiri selama bertahun-tahun. Banyak dari upaya ini telah ditutup atau dijeda sejak saat itu.

Pejabat perencanaan lokal menyetujui aplikasi Amazon selama sesi hari Selasa. Proposal tersebut sekarang diserahkan ke dewan desa untuk keputusan akhir pada pertemuan yang dijadwalkan pada 19 Januari.

Bangunan baru ini akan menggantikan Petey's II, restoran lingkungan yang tutup pada Januari 2024. Properti ini terletak di tempat dua jalan utama bertemu di Orland Park, dekat Target, Costco, dan Trader Joe's, bersama dengan toko-toko terkenal lainnya.

Beberapa anggota komunitas telah mengangkat kekhawatiran lalu lintas, khawatir tentang peningkatan kemacetan di dekat lokasi tersebut, stasiun televisi lokal NBC 5 Chicago melaporkan.

Meminjam dari strategi ritel tradisional

Juru bicara mengatakan kepada Business Insider bahwa proyek ini mewakili cara lain perusahaan menguji metode untuk membuat belanja lebih mudah bagi pelanggan.

Konsep ini tidak benar-benar baru. Jenis toko kotak besar ini telah ada di Amerika Serikat sejak tahun 1988, ketika Walmart memperkenalkan format Supercenter pertamanya di dekat St. Louis. Saat ini, Walmart menjalankan sekitar 4.600 lokasi di seluruh negeri.

Amazon sudah memiliki berbagai jenis toko fisik, meskipun umumnya lebih kecil. Operasi saat ini mencakup 58 supermarket Amazon Fresh, 14 lokasi layanan cepat Go, dan lebih dari 500 Whole Foods Markets di seluruh negeri.

Angka perusahaan menunjukkan lebih dari 150 juta konsumen Amerika membeli bahan makanan melalui Amazon pada tahun 2024, menghasilkan penjualan melebihi $100 miliar.

Sementara toko Amazon yang ada sangat fokus pada makanan, rencana Orland Park yang baru membutuhkan campuran produk yang lebih luas. Itu berarti menambahkan barang-barang seperti perlengkapan rumah dan pakaian yang mungkin ingin diambil pembeli bahan makanan.

Langkah ini terjadi ketika pengecer konvensional seperti Walmart dan Target memperkuat operasi online mereka, sementara Amazon meminjam strategi dari penjualan berbasis toko tradisional.

Layanan pengambilan cepat dalam pengembangan

Di front yang terpisah, perusahaan sedang mengerjakan layanan pengumpulan "cepat" yang akan memungkinkan pembeli mengambil pembelian mereka di toko yang dioperasikan Amazon dalam waktu 60 menit, menurut dokumen internal dan seseorang yang familiar dengan rencana tersebut.

Layanan ini akan memungkinkan pelanggan memesan dari inventaris situs web Amazon dan barang yang tersedia di dalam lokasi fisik Amazon, dokumen menunjukkan. Uji coba direncanakan untuk setidaknya satu area metro pada awal 2026, meskipun jadwalnya dapat berubah, menurut sumber yang meminta untuk tidak diidentifikasi.

Program ini akan dibangun atas dorongan Amazon untuk waktu pengiriman yang sangat cepat. Minggu lalu, perusahaan memulai Amazon Now, menawarkan pengiriman 30 menit di beberapa bagian Seattle dan Philadelphia. Tes pengiriman cepat serupa sedang terjadi di Inggris Raya, India, dan Meksiko.

Saat ini, opsi pengambilan di Amazon termasuk pengumpulan hari berikutnya untuk beberapa pesanan web. Anggota program bahan makanan dapat mengambil produk tertentu dalam waktu sesingkat 30 menit.

Pasar click-and-collect berkembang pesat

Layanan pengambilan toko, yang orang sebut "click-and-collect," berkembang dengan cepat. Penjualan Amerika melalui layanan ini harus mencapai $112,96 miliar tahun ini, lonjakan 17% dari 2023, dan naik menjadi $129,33 miliar pada tahun 2027, firma penelitian eMarketer memproyeksikan. Perusahaan memperkirakan sekitar 152,9 juta orang Amerika, atau 68% pembeli online, akan menggunakan click-and-collect pada tahun 2025.

Amazon mendominasi total penjualan online, tetapi Walmart mungkin memiliki keunggulan dalam hal kecepatan pengiriman. Dengan lebih dari 4.600 toko Amerika, Walmart dapat menjangkau sekitar 95% rumah tangga dalam waktu tiga jam. Walmart memimpin click-and-collect dengan proyeksi penjualan $38,50 miliar tahun ini, data eMarketer menunjukkan.

Dokumen internal yang dilihat oleh Business Insider menunjukkan Amazon melihat layanan pengambilan cepat sebagai mengatasi apa yang diinginkan pelanggan, akses lebih cepat ke produk, sambil membuat penggunaan yang lebih baik dari toko dan jaringan pengirimannya. Program percontohan akan membantu mengetahui apakah orang benar-benar menginginkan pengambilan cepat dan bagaimana memadukan belanja online dan di toko, dokumen menyatakan.

