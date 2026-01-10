Eksekutif Dragonfly mengatakan kartu stablecoin akan menjadi tema kripto yang menentukan di tahun 2026

Kartu pembayaran berbasis stablecoin muncul sebagai salah satu tema yang menentukan lanskap mata uang kripto di tahun 2026, menurut seorang eksekutif senior di perusahaan modal ventura kripto Dragonfly Management. Prediksi ini muncul di tengah lonjakan investasi dan aktivitas adopsi seputar infrastruktur pembayaran stablecoin.

Dalam sebuah postingan di X (sebelumnya Twitter), Haseeb Qureshi, mitra pengelola di Dragonfly, mengatakan kartu bertenaga stablecoin "berkembang dengan sangat pesat, di mana-mana di dunia" dan mewakili tren yang lebih luas di mana kripto menjadi lebih terintegrasi secara mendalam ke dalam aliran pembayaran global.

Ini terjadi ketika transaksi stablecoin mencapai ketinggian baru, didorong sebagian oleh kebijakan AS yang menguntungkan di bawah Presiden Donald Trump, yang merupakan pendukung mata uang kripto. Total volume transaksi stablecoin melonjak 72% menjadi $33 triliun, menurut data yang dikompilasi oleh Artemis Analytics Inc.

Qureshi mengakui Rain sebagai salah satu fintech dengan pertumbuhan tercepat di seluruh dunia

Komentar Qureshi di X berasal dari pengumuman Rain bahwa mereka mengumpulkan $250 juta, membawa valuasinya menjadi $1,95 miliar. Dalam postingannya, dia bahkan menyebut Rain sebagai salah satu perusahaan fintech dengan pertumbuhan tercepat secara global. Perusahaan ini termasuk di antara banyak startup yang memanfaatkan stablecoin untuk meningkatkan pembayaran dengan penyelesaian lebih cepat, biaya lebih rendah, dan akses internasional yang lebih luas.

Saat ini, perusahaan memungkinkan mitra untuk menerbitkan kartu stablecoin melalui jaringan Visa. Pemegang kartu dapat membeli dan menarik uang, serta mengakses layanan perbankan fundamental, memungkinkan fintech untuk menyediakan layanan keuangan di wilayah di mana mata uang lokal tidak dapat diandalkan. Hingga saat ini, perusahaan telah meluncurkan kartu dengan penerimaan yang valid di lebih dari 150 negara, mendukung stablecoin seperti Tether (USDT) dan USDC di beberapa jaringan blockchain.

Qureshi mencatat, "Bagi banyak pengguna Rain, terutama di pasar berkembang, mereka bahkan tidak tahu bahwa itu adalah kripto di balik layar. Yang mereka tahu adalah bahwa tiba-tiba, mereka dapat membayar orang dan membeli barang dalam dolar, kapan saja, di mana saja, dan semuanya "berjalan dengan baik."

Dragonfly berpartisipasi dalam putaran pendanaan terbaru Rain bersama ICONIQ, Sapphire Ventures, Bessemer, Lightspeed, dan Galaxy Ventures. Co-Founder dan Chief Executive Officer Rain Farooq Malik menjelaskan bahwa pendanaan tersebut berarti "memiliki lebih banyak sumber daya untuk dapat mengajukan dan secara proaktif terlibat dengan regulator untuk mendapatkan lisensi dan menjalankannya sebagai bagian dari ekspansi global kami yang berkelanjutan." Dengan demikian, perusahaan akan fokus pada pertumbuhan jejaknya di Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika sambil mengikuti peraturan global yang berubah.

Mohnot mengatakan stablecoin tidak memiliki eksklusivitas dan insentif seperti hadiah

Menurut Bloomberg Intelligence, pembayaran stablecoin diproyeksikan tumbuh pada tingkat tahunan majemuk sebesar 81% dan mencapai $56,6 triliun pada tahun 2030. Namun, terlepas dari hiruk pikuk dan proyeksi model, beberapa analis tetap tidak yakin. Better Tomorrow Ventures GP, Sheel Mohnot berpendapat bahwa pembayaran stablecoin tidak memenuhi insentif yang secara historis telah mendorong adopsi kartu.

Dia berkomentar, "Anda tidak dapat membangun jaringan pembayaran baru tanpa eksklusivitas atau fungsi pemaksa yang menarik (hadiah, kredit), inersia dari status quo terlalu kuat. Dan sistem berbasis kartu saat ini untuk point of sale sebenarnya tidak rusak untuk sebagian besar pedagang dan konsumen di pasar berkembang."

Meskipun demikian, investor Pantera Capital Mason Nystrom bersikeras bahwa pembayaran stablecoin akan menawarkan pembayaran segera dan perlindungan pedagang yang lebih kuat, dengan berargumen bahwa mereka akan mendominasi sektor fintech.

Sementara itu, pemberlakuan GENIUS Act di AS, undang-undang stablecoin, telah memacu aktivitas regulasi, mendorong Kanada dan Inggris untuk memajukan kerangka kerja mereka sendiri. Selain itu, adopsi institusional berkembang, karena Western Union berencana untuk meluncurkan sistem penyelesaian stablecoin di Solana dan kartu stablecoin untuk konsumen pasar berkembang pada awal 2026.



Jika Anda membaca ini, Anda sudah selangkah lebih maju. Tetap di sana dengan newsletter kami.